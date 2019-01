Divisional-Playoffs: Patriots dominieren enttäuschende Chargers auf allen Ebenen

Die New England Patriots haben mit einer furiosen Leistung in der Divisional Round zum achten Mal in Folge den Einzug ins AFC Championship Game klargemacht. Beim 41:28 gegen die Los Angeles Chargers dominierten die Pats schon in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten des Balles derart nach Belieben, dass der Ausgang des Spiels zu keinem Zeitpunkt infrage stand.

Für einige war die Dynastie der Patriots nach einer Regular Season mit ungewohnten Höhen und Tiefen schon kurz vor dem Ende. Diejenigen, die diese Meinung vertraten, mussten aber sowas von feststellen, dass dies keineswegs der Fall ist. Die Patriots nutzten ihre traditionelle Playoff-Bye nämlich wieder einmal zur Perfektion in Sachen Game Planning und setzten die Erkenntnisse, die man von den Chargers in der Vorwoche gewonnen hatte, ideal um.

Das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass L.A. wie schon gegen die Ravens eine große Menge Defensive Backs auf das Feld schickte. Die Patriots aber kontrollierten die Line of Scrimmage und waren zunächst durch das Run Game und kurze Pässe auf die Running Backs enorm effektiv. Sony Michel schloss den ersten Drive nach über 7 Minuten mit dem ersten Touchdown ab.

Die Chargers taten sich schon im ersten Drive schwer, konnten aber eine 3rd&15-Situation in ein First Down konvertieren und als Keenan Allen Stephon Gilmore mit einem Double Move ins Niemandsland schickte, war er plötzlich völlig frei für den Touchdown zum 7:7. Vollkommen unbeeindruckt davon aber schalteten die Patriots nun offensiv noch einen Gang höher. Die Secondary-Spieler auf der Linebacker-Ebene der Chargers reagierten stark auf Play Action und hinterließen dadurch große Räume in ihrer Zone Coverage.

Chargers haben auf Edelman keine Antwort

Das wusste besonders Julian Edelman zu nutzen. Der wurde von den Chargers zu ihrem Verhängnis nämlich nicht gedoppelt und attackierte die freien Zonen schulbuchmäßig. Hierauf hatten die Defensive Backs der Chargers schlichtweg keine Antwort. Die Pats kamen zum nächsten Touchdown: Ein weiterer Inside Run von Michel. In der Folge verloren die Chargers jeglichen Bezug zu diesem Spiel. Nun nämlich kam der Pass Rush der Pats immer besser zur Geltung und begann das Matchup in den Trenches eindeutig zu kontrollieren. Philip Rivers hatte kaum Zeit, in die Pocket zu treten und war konstant unter Druck.

Zusätzlich erstickten die Pats das Run Game und forcierten lange 3rd-Down-Situationen. Die Chargers fanden so zu keiner Zeit einen Rhythmus. Auf der anderen Seite bewegte man das Feld nach Belieben herunter. Touchdowns von Philipp Dorsett, Rex Burkhead und der bereits dritte von Michel beendeten die Begegnung bereits zur Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Pats so viele Touchdowns wie die Chargers First Downs.

Das Aufbäumen der Chargers im zweiten Durchgang blieb weiterhin aufgrund von den grandiosen Problemen, die man in der Pass Protection hatte, aus. Rivers (25/51, 331 YDS, 3 TD, INT) warf zahlreiche lange Pässe in Richtung seiner Playmaker, Allen, Mike und Tyrell Williams. Doch hatte er bei vielen auch großes Glück, nicht abgefangen zu werden. Die Patriots verwalteten und attackierten gerade in der gegnerischen Hälfte nicht mehr mit finaler Konsequenz. Dies war aber auch nicht mehr von Nöten.

Die Patriots senden mit dieser dominanten Leistung ein Zeichen an die Chiefs und die gesamte NFL. Mit Tom Brady ()34/44, 343 YDS, TD), Bill Belichick und Co. ist natürlich auch in diesem Jahr zu rechnen. Am kommenden Sonntag kommt es zum AFC-Showdown mit den Chiefs, die man im ersten Duell der Saison 43:40 schlagen konnte. Diesmal muss man allerdings im Arrowhead ran. Für die Chargers hingegen geht eine beeindruckende Saison zu Ende. Dass man mit dem zweitbesten Record der Conference kein Heimspiel in den Playoffs bekam, ist sicherlich großes Pech.

NFL Playoffs: Tebow, Ice Bowl und the Longest Down - die kuriosten Rekorde der Geschichte © getty 1/25 Das kälteste Spiel, die kürzeste Overtime, die größten und kleinsten Spieler, die Touchdowns erzielten ... Die NFL-Playoffs brachten zahlreiche kuriose Bestmarken hervor. SPOX nennt die skurrilsten der Geschichte. © getty 2/25 Längster Field-Goal-Versuch: Mike Cofer versuchte im Divisional Game 1988 für die Niners gegen die Vikings einen Free Kick aus 60 Yards. Das Ergebnis war weder schön noch erfolgreich. © getty 3/25 Längstes Down and Distance (erfolglos): Im NFC Championship Game standen die Packers bei 4th and 38- Gegen die Cowboys warf Brett Favre einen kurzen Pass zu Robert Brooks, der aber schon relativ früh gestoppt wurde. © getty 4/25 Längstes Down und Distanz (erfolgreich): In Super Bowl XL überwanden Ben Roehtlisberger und Hines Ward einen 3rd and 28 für die Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks. © getty 5/25 Ältester Spieler mit einem Touchdown: Jerry Rice fing im Alter von 40 Jahren und 103 Tagen einen Touchdown-Pass von Rich Gannon für die Oakland Raiders in Super Bowl XXXVII (gegen Tampa Bay). © getty 6/25 Jüngster Spieler mit einem Touchdown: JuJu Smith-Schuster fing im Divisional Game 2017 einen Touchdown-Pass von Ben Roethlisberger im Alter von 21 Jahren und 53 Tagen gegen die Jaguars. © getty 7/25 Meiste Incompletions in Serie: Steve McNair vollbrachte das Kunststück, zehn Pässe in Folge nicht zum Mann zu bringen. Er schaffte dies im Divisional Game 2000 für die Titans gegen die Ravens. © getty 8/25 Längstes Negativ-Play from Scrimmage: 20 Yards. In der Divisional Round 2001 gaben die Eagles einst 20 Yards gegen die Bears ab. Allerdings war es die Konsequenz aus einem freiwilligen Safety, um Zeit zu killen. © getty 9/25 Meiste Spiele in Serie mit einem Fumble: Diese unrühmliche Bestmarke hält kein geringerer als Quarterback Peyton Manning mit 5 solcher Spiele (2013 bis 2015) in Diensten der Denver Broncos. © getty 10/25 Größter Raumverlust durch Sack (inklusive Fumble-Yards): 25 Yards. Im NFC Championship Game nach der Saison 2006 verlor Drew Brees durch einen Sack von Mark Anderson 25 Yards gegen die Bears. © getty 11/25 Größter Raumverlust durch Sack (ohne Fumble-Yards): 17 Yards. Diese Ehre teilen sich Cam Newton (2017 Wildcard gegen die Saints) und Michael Vick (NFC Championship 2004 gegen die Eagles). © getty 12/25 Längster Run eines Punters: John Kidd lief im Wildcard Game 1995 für die Dolphins gegen die Buffalo Bills über 18 Yards und schaffte ein neues First Down! © imago 13/25 Kleinster Spieler mit einem Touchdown: Trindon Holliday returnierte im Divisional Game 2012 einen Punt für die Broncos gegen die Ravens zum Touchdown. Er ist 1,65 Meter klein. © getty 14/25 Größter Spieler mit einem Touchdown: Nate Solder und Harold Carmichael sind beide 2,03 Meter groß. Carmichael erzielte einen TD für die Eagles im Wildcard Game 1979 (vs. Bears), Solder schlug zu im AFC Championship Game 2014 für die Pats gegen die Colts. © getty 15/25 Die kürzeste Overtime: In der Wildcard Round 2011 schlugen die Broncos die Steelers mit dem ersten Play der OT! Tim Tebow fand Demaryius Thomas für den entscheidenden Touchdown-Pass! © getty 16/25 Wenigste First Downs in einem Spiel: Die Baltimore Ravens schafften im Divisional Game 2000 gegen die Tennessee Titans ganze 6 First Downs. © getty 17/25 Meiste First Downs in einem Spiel: 37. Die New England Patriots schafften 37 First Downs bei ihrem historischen Comeback-Sieg in Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons. © getty 18/25 Meiste Spiele in Serie mit einer Interception: Fran Tarkenton vollbrachte das Kunststück, in 11 Spielen für die Vikings in Serie (1973 bis 1978) mindestens einen Pick pro Spiel zu werfen. © getty 19/25 Meiste Spiele in Serie mit einer Penalty: Charles Woodson kassierte in 6 Spielen nacheinander mindestens eine Flagge (2003 bis 2010) für die Raiders und Packers. © getty 20/25 Meiste Turnovers eines Teams bei einem Sieg: Zwei Teams teilen sich diese Bestmarke. Die Steelers gaben sieben Mal den Ball im AFC Championship Game 1975 hier, die Colts ebenso häufig in Super Bowl V. © imago 21/25 Kältestes Spiel: Das NFL Championship Game 1967 ging in die Geschichte ein als "Ice Bowl". Die Green Bay Packers schlugen die Dallas Cowboys in der Frozen Tundra des Lambeau Fields. Bei Kick-Off hatte es -25 Grad Celsius! © getty 22/25 Heißestes Spiel: Super Bowl XXXVII im Qualcomm Stadium von San Diego begann bei 27 Grad Celsius. Die Tampa Bay Buccaneers schlugen damals die Oakland Raiders deutlich. © getty 23/25 Niedrigstes Passer Rating eines Teams in einem Spiel: Die Denver Broncos verzeichneten in Super Bowl XII ein Passer Rating von 1,7 (8/25, 61 YDS, 4 INT). Die beteiligsten QBs bei der Pleite gegen Dallas: Craig Morton und Norris Weese. © getty 24/25 Niedrigstes Passer Rating beider Teams in einem Spiel: Im AFC Championship Game 1993 kamen die Dolphins und Jets zusammen auf ein Passer Rating von 10,6! © getty 25/25 Wenigste Total Yards eines Teams in einem Spiel: Die Arizona Cardinals kamen im Wildcard Game 2014 in Carolina auf ganze 78 Yards mit QB Ryan Lindley am Steuer.

Patriots vs. Chargers - die wichtigsten Statistiken:

New England Patriots vs. Los Angeles Chargers 41:28 (14:7, 21:0, 3:7, 3:14) BOXSCORE

Die Patriots sind das erste Team, das in seinen ersten 4 Drives eines Postseason-Spiels einen Touchdown erzielte seit den Broncos im Wildcard Game gegen die Colts 2003.

Zur Halbzeit hatten die Patriots mehr First Downs (24) als die Chargers Offensive Plays (23). Außerdem hatte ein Team nie mehr als 35 Punkte zur Halbzeit eines Playoff-Spiels erzielen können.

Sony Michel ist der einzige Spieler in den letzten 25 Postseasons, der in der ersten Halbzeit für über 100 Yards und 3 Touchdowns lief. Er ist erst der dritte Rookie in der Playoff-Geschichte, der 3 Touchdowns in einem Spiel erzielte.

James White ist der zweite Running Back überhaupt, dem es gelingt, mehrere Playoff-Spiele mit mindestens 10 Receptions zu haben. Der andere Spieler ist Tony Nathan, dem dies für die Dolphins in den Playoffs 1984 und '85 gelungen ist.

Der Star des Spiels: Julian Edelman (New England Patriots)

Die Offense der Pats hatte angefangen von einem nahezu perfekten Gameplan von Josh McDaniels, über grandios platzierte Pässe von Tom Brady und herausragendes Blocking der O-Line, von James Develin und Rob Gronkowski einen grandiosen Anteil am Erfolg. Edelman aber überragte gegen die Zone Coverage der Chargers und wusste die sich auftuenden Lücken bilderbuchmäßig anzulaufen. Er kämpfte nach Receptions auch trotz gut gesetzter Tackles für Extra-Yards und holte so First Downs und vermisste in diesem Spiel eigentlich nur einen Touchdown.

Der Flop des Spiels: O-Line der Chargers

Ein Tag zum Vergessen für die O-Line der Chargers, welche sowohl in Sachen Pass Protection als auch im Run Blocking ganz schlecht aussah. New Englands Pass Rush dominierte das Duell in den Trenches und schaffte es über Geschwindigkeit und grandiosen Vorteilen in den individuellen Matchups immer wieder in die Pocket einzubrechen. Das Run Game der Chargers war zwar ab Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr gefragt, doch sind die 15 Yards Melvin Gordons bei 1,7 Yards pro Laufversuch bezeichnend.

Analyse Patriots vs. Chargers: Die Taktiktafel