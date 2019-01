American Football von A-Z

"Interception", "Encroachment", "Checkdown" oder "Audible" - die NFL strotzt nur so vor eigenen Bezeichnungen und spezifischen Ausdrücken. SPOX erklärt die wichtigsten Fachbegriffe.

0-9

0-Technique: Beschreibt die genaue Position, auf welcher sich ein Defensive Lineman aufstellt. "0-Technique" ist dabei direkt gegenüber dem Center, 1-Technique gegenüber der Schulter des Centers, 2i-Technique gegenüber der inneren Schulter des Gurads (z.B. rechte Schulter beim Right Guard, vom Verteidiger aus gesehen), 2-Technique gegenüber dem Guard, 3-Technique gegenüber der äußeren Schulter des Guards, 4i-Technique gegenüber der inneren Schulter des Tackles, 4-Technique gegenüber dem Tackle, 5-Technique gegenüber der äußeren Schulter des Tackles, 7-Technique gegenüber der inneren Schulter des an der Offensive Line postierten Tight Ends, 6-Technique gegenüber dem Tight End, 9-Technique gegenüber der äußeren Schulter des Tight Ends (oder weiter entfernt von der äußeren Schulter des Tackles, sollte kein Tight End an der Offensive Line postiert sein).

3-4 Defense: Defensivformation mit drei Spielern an der Defensive Line und vier Linebackern dahinter.

4-3 Defenes: Defensivformation mit vier Spielern an der Defensive Line und drei Linebackern dahinter.

8-Men-Box: Acht Verteidiger befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Line of Scrimmage und zur Tackle Box. Diese Formation wird meist genutzt, um gegnerisches Running Game zu stoppen.

A

All-Purpose-Yardage: Die Gesamtsumme aller Yards eines Spielers - egal ob Rushing, Receiving, Returning oder das Zurücktragen eines Fumbles oder einer Interception.

Audible: Eine nachträgliche Veränderung des Spielzuges durch den Quarterback direkt an der Line of Scrimmage in Reaktion auf etwas, das er anhand der Defensiv-Formation erkannt hat.

B

Backfield: Der Bereich des Spielfelds hinter der Line of Scrimmage. Kann auch eine Bezeichnung für das Running-Back-Corps eines Teams sein.

Black Monday: Traditionell der erste Montag nach dem Ende der Regular Season, an dem zahlreiche Teams ihre Head Coaches feuern.

Blind Side: Die Seite, welcher der Quarterback nach dem Snap den Rücken zukehrt, um sich für den Wurf bereit zu machen. Bei einem Rechtshänder also die linke Seite.

Blitz: Sobald der Pass-Rush bei einem Spielzug aus mehr als vier Verteidigern besteht, spricht man von einem "Blitz".

C

Catch: Ein Spieler der Offense fängt den Pass des Quarterbacks innerhalb des Spielfelds.

Challenge: Jeder Head Coach kann pro Spiel zwei Schiedsrichterentscheidungen "challengen", also einen genaueren Videobeweis anfordern, indem er seine rote Signal-Flagge aufs Spielfeld wird. Bekommt er beide Male nachträglich Recht, erhält er eine dritte Challenge.

Checkdown: Ein kurzer Pass, meist zu einem Running Back oder Tight End, wenn es keine Option auf einen langen Pass gibt.

Chop Block: Ein tiefer Block gegen einen Gegenspieler, der bereits am Oberkörper von einem anderen Gegenspieler geblockt ist. Diese Art des Blocks ist nicht erlaubt.

Clipping: Ein Block von hinten unterhalb der Hüfte. Diese Art des Blocks ist nicht erlaubt.

Completion: Ein Pass, der von einem Mitspieler gefangen wird und somit gültig ist.

Cornerback: Die Verteidiger, deren primäre Aufgabe es ist, gegnerische Receiver zu decken.

D

Defense: Die Verteidiger eines Teams.

Defensive Back: Der zusammenfassende Oberbegriff für Cornerbacks und Safetys.

Defensive Line: Die Verteidiger, die sich direkt an der Line of Scrimmage aufstellen. Die Defensive Line besteht aus Defensive Tackles (eher in der Mitte postiert) und Defensive Ends (eher außen postiert).

Delay of Game: Für jeden Spielzug gibt es eine "Play Clock", innerhalb von 40 Sekunden muss der nächste Spielzug erfolgen. Gelingt das nicht, erhält die Offense wegen "Delay of Game" eine 5-Yard-Strafe.

Dime-Defense: Eine defensive Aufstellung mit sechs Defensive Backs gleichzeitig auf dem Platz.

Down: Die Offense hat jeweils vier Versuche, um zehn Yards zu überbrücken und sich so vier neue Versuche zu verdienen. So wird der Ball schrittweise das Feld runter bewegt. Jeder dieser Versuche ist ein "Down", man spricht also beispielsweise von einem "First Down", "Second Down" und so weiter.

Drive: Eine Aneinanderreihung von Spielzügen, ohne dass die Offense dazwischen den Ball per Turnover oder Punt abgeben muss.

E

Ejection: Die Herausstellung eines Spielers aufgrund unsportlichen Verhaltens oder einer Tätlichkeit.

Eligible Receiver: Die Spieler einer Offense, die bei einem Spielzug einen Vorwärtspass fangen dürfen: Receiver, Running Backs, Tight Ends, Quarterbacks und vor dem Spielzug extra dafür gemeldete Offensive Linemen. Alle anderen Spieler sind "Ineligible Receiver" und dürfen den Ball nicht fangen.

Encroachment: Überschreitet ein Verteidiger die Line of Scrimmage und berührt einen Gegenspieler, ehe der Snap erfolgt ist, spricht man von Encroachment. Die Defense erhält dafür eine 5-Yard-Strafe.

Endzone: Der Bereich zwischen der Goal Line, der hinteren Auslinie und den Seitenlinien, in den der Ball in Besitz der Offense gelangen muss, um einen Touchdown zu erzielen. Meist gekennzeichnet durch den in den Rasen gefärbten Namen des Teams oder der Stadt.

Extra-Punkt: Nach einem Touchdown kann die Offense per Field Goal aus 33 Yards einen weiteren Punkt erzielen. Dieser Punkt wird auch PAT (Point after Touchdown) genannt. Die Alternative ist eine Two-Point-Conversion, um zwei statt einen Punkt zu erhalten.

Die Stadien der NFL © getty 1/40 Die 31 Stadien der NFL könnten unterschiedlicher kaum sein: Von großem Flair über neue Mega-Bauten bis hin zu riesigen Bildschirmen und Swimming-Pools. Los geht's gleich mit einem Klassiker: Dem altehrwürdigen Lambeau Field in Green Bay © getty 2/40 Hier, in der "Frozen Tundra", tragen die Packers vor bis zu 80.735 Zuschauern ihre Heimspiele aus. Eröffnet wurde das Stadion bereits 1957, zwei Renovierungen hielten es auf Stand © getty 3/40 Ein Mal pro Jahr zu Gast sind in Lambeau die Chicago Bears - die ihrerseits ein historisches Stadion ihre Heimat nennen. Soldier Field gibt es seit 1924, für 632 Millionen Dollar wurde es von 2001 bis 2003 renoviert. 61.500 Zuscher finden hier Platz © getty 4/40 Das dritte Team in der NFC North, die Detroit Lions, spielen seit 2002 im Ford Field. Rund 430 Millionen Dollar kostete das Stadion damals, bis zu 70.000 Fans können bei Football-Spielen rein. Den Zuschauer-Rekord gab es aber bei WrestleMania 23 (80.103) © getty 5/40 Last but not Least: Die Minnesota Vikings. Der amtierende NFC-North-Champ musste übergangsweise vor 52.525 Zuschauern im offenen TCF Bank Stadium ran... © getty 6/40 Seit der 2016er Saison aber spielen die Vikes in diesem Schmuckstück: U.S. Bank Stadium bringt das Wikinger-Thema sehr gut rüber und bietet bis zu 70.000 Zuschauern Platz... © getty 7/40 ...und kostete rund 1,1 Milliarden Dollar. Besonders spektakulär ist das Glasdach, das auch bei den TV-Übertragungen das Gefühl von natürlichem Licht rüberbringt © getty 8/40 Wir bleiben im Norden, wechseln aber die Conference: Die Pittsburgh Steelers spielen seit 2001 im Heinz Field, wo sie von 68.400 Fans live angefeuert werden können. Das Stadion liegt direkt am großen Ohio River © getty 9/40 Die Baltimore Ravens, einer der härtesten Steelers-Rivalen der vergangenen Jahre, zelebriert seine Heimspiele im M&T Bank Stadium. Es gilt als eines der Fan- und Nutzer-freundlichsten Stadien der NFL, 71.008 Zuschauer passen hier rein © getty 10/40 Die Cincinnati Bengals, ihres Zeichens amtierender AFC-North-Champion, sind im Paul Brown Stadium zuhause. "The Jungle" bietet 65.535 Zuschauern Platz und wurde im August 2000 für 455 Millionen Dollar fertiggestellt © getty 11/40 Bis zu 67.431 Fans können sich im First-Energy-Stadium zu Cleveland die Heimspiele der Browns anschauen. Das 1999 eröffnete Stadion wurde 2014 renoviert © getty 12/40 Vom hohen Norden in den tiefsten Süden - und in die NFC South nach New Orleans. Der Superdome der Saints bietet 76.468 Zuschauern Platz - zahlreiche waren hier, als Hurricane Katrina die Stadt 2005 heimsuchte und die Menschen in den Dome flüchteten © getty 13/40 Kostenpunkt der 1971 erbauten Arena, die schon zahlreiche Super Bowls gesehen hat: 134 Millionen Dollar. Dazu kamen 2005 die Renovierungskosten in Höhe von 193 Millionen Dollar © getty 14/40 Die Tampa Bay Buccaneers um Jameis Winston und Co. empfangen die Saints jede Saison vor bis zu 65.890 Fans im Raymond James Stadium... © getty 15/40 ...das Markenzeichen der Bucs-Heimat: Ein riesiges Piratenschiff, das hinter einer Endzone aufgebaut wurde und bei jedem Tampa-Bay-Touchdown die Kanonen donnern lässt © getty 16/40 Der Georgia Dome zu Atlanta hat derweil bald ausgedient: Bei seiner Eröffnung 1992 war es noch der größte Dome der Welt (Kapazität: 74.228), die Falcons ziehen allerdings 2017 in das für 1,4 Milliarden Dollar neu errichtete Mercedes-Benz Stadium um © getty 17/40 Ein Umzug ist für die Carolina Panthers dagegen nicht in Planung, immerhin hat ihr 1996 eröffnetes Bank of America Stadium gerade eine wiederholte Renovierung hinter sich. 75.412 Zuschauer finden beim NFC-South-Champion inzwischen Platz © getty 18/40 Von der NFC South geht es in die AFC South: Auch EverBank Field, Heimat der Jacksonville Jaguars, hat einige Renovierungen hinter sich. Die letzte brachte 2013 für 63 Millionen Dollar zwei Mega-Bildschirme... © getty 19/40 ...genau wie eine Attraktion, für welche das Stadion inzwischen berühmt ist: Seit den Umbauten hat Jacksonville mehrere Swimmingpools wie diesen in die Zuschauerränge integriert, von wo aus man das Spiel verfolgen kann © getty 20/40 Das Lucas Oil Stadium der Indianapolis Colts, 2008 für 720 Millionen Dollar fertig gestellt, kann zum Football bis zu 62.421 Fans aufnehmen. Hier findet unter anderem auch die Draft-Combine statt © getty 21/40 Die Division-Krone in der AFC South ging in diesem Jahr an die Houston Texans, die in ihrem NRG Stadium dann auch ein Playoff-Spiel austragen durften. 71.795 Fans konnten die Partie in dem 2002 gebauten Stadion sehen © getty 22/40 Seit 2015 heißt das LP Field der Tennessee Titans Nissan Stadium. Hier passen noch immer 69.143 Zuschauer rein, 1999 wurde die Arena für 290 Millionen Dollar fertig gestellt © getty 23/40 Everything is bigger in Texas - das gilt auch für Football-Stadien: Die Dallas Cowboys zogen 2009 in ihr bombastisches AT&T Stadium um, das schon damals 1,3 Milliarden Dollar kostete. Die Rekord-Zuschauerzahl: 105.121 © getty 24/40 ...das absolute Highlight in der Mega-Arena: Der Jumbotron! Die Cowboys haben in ihrer Arena den viertgrößten HD-Video-Screen der Welt. Der deckt den Raum zwischen beiden 20-Yard-Lines ab © getty 25/40 Deutlich weniger modern geht es bei NFC-East-Rivale Washington zu: Die Redskins spielen seit 1997 in ihrem FedEx Field, und das vor bis zu 82.000 Zuschauern. 250,5 Millionen Dollar kostete die Arena einst © getty 26/40 Auch Cowboys-Hass-Gegner Philadelphia ist seit einer Weile nicht mehr umgezogen. Die Eagles eröffneten 2003 ihr Lincoln Financial Field, 69.176 Zuschauer passen hier rein. Die Arena kostete damals 512 Millionen Dollar © getty 27/40 Das nächste NFC-East-Schwergewicht kommt aus dem Big Apple: Das 2010 für 1,6 Milliarden Dollar fertig gestellte MetLife Stadion in New Jersey ist die Heimat der New York Giants sowie der New York Jets - womit wir in der AFC East angelangt wären! © getty 28/40 Abo-Division-Sieger New England spielt im Gillette Stadium. 66.829 Fans können hier seit 2002 Tom Brady und Co. bewundern, 325 Millionen Dollar kostete die Arena einst © getty 29/40 Genau wie in Foxborough kann es auch in Buffalo durchaus ungemütlich werden. Die Bills spielen bereits seit 1973 im Ralph Wilson Stadium, das aktuell 71.870 Zuschauer fasst. Für 22 Millionen Dollar wurde das Stadion gebaut, als ein Umzug drohte © getty 30/40 Allerdings kann die AFC East wetter-technisch auch anders - in diesem Sinne: Welcome to Miami! Bis zu 65.000 Fans sehen hier seit 1987 die Dolphins, 2016 wird das Stadion allerdings nach ausgelaufenem Sponsoren-Deal einen neuen Namen erhalten © getty 31/40 Wir bleiben erstmal im schönen, warmen Wetter - und gehen in die Wüste: Mitten in Arizona steht das UFO der Arizona Cardinals... © getty 32/40 ...hier passen seit 2006 maximal 78.600 Zuschauer rein. 455 Millionen Dollar kostete die Arena, in der bereits der Pro Bowl und mehrere Super Bowls stattgefunden haben © getty 33/40 Eines der berühmtesten Stadien der NFL kommt ebenfalls aus der NFC West: Die Seattle Seahawks empfangen ihre Gegner im CenturyLink Field, das maximal 72.000 Zuschauer fasst © getty 34/40 Berühmt ist das Stadion für seine besondere Konstruktion, die Schall extrem gut reflektiert. Das führt dazu, dass die lauten Fans in Seattle gegnerischen Offenses das Leben besonders schwer machen © getty 35/40 Das neueste Stadion in der NFC West gehört den San Francisco 49ers: Levi's Field wurde 2014 neu eröffnet und kostete rund zwei Milliarden Dollar. Maximal 75.000 Fans haben hier Platz, Super Bowl 50 zwischen Denver und Carolina wurde hier ausgetragen © getty 36/40 Allerdings wird es schon bald ein neueres Stadion innerhalb der Division geben: Die gerade nach Los Angeles umgezogenen Rams spielen nur bis 2019 im altehrwürdigen Coliseum, dann soll die geplante Mega-Arena fertig sein © getty 37/40 Wenn die Rams dann in ihr neues Stadion umziehen, könnten die San Diego Chargers mit von der Partie sein. Vorerst bleibt das Team aber in San Diego - und seinem veralteten Qualcomm Stadium (Kapazität: 70.561) © getty 38/40 Und noch ein Team, das in der Verlosung für Los Angeles ist: Die Oakland Raiders. Die kommen allerdings nur in Frage, falls sich die Chargers gegen L.A. entscheiden. Bis auf Weiteres bleiben die Raiders daher im Coliseum (Kapazität: 56.057) © getty 39/40 In der AFC West bekommen es die Raiders und die Chargers unter anderem mit den Kansas City Chiefs zu tun. Deren Arrowhead Stadium ist mit seinen 76.416 Zuschauern für enorme Lautstärke und eine College-Atmosphäre berühmt © getty 40/40 Zum Abschluss gibt's die Heimat des amtierenden AFC-West und NFL-Champion Denver Broncos: Mile High Stadium bietet 76.125 Zuschauern Platz und seine hohe Lage in den Bergen Colorados sorgt für dünne Luft. Hier wird die 2016er Saison beginnen!

F

Facemask: Das Schutzgitter am Helm. Das Festhalten des Gegners an der Gesichtsmaske zieht eine 15-Yard-Strafe nach sich.

False Start: Die Bewegung eines Offensivspielers vor dem Snap. Ein False Start wird mit einer 5-Yard-Strafe geahndet.

Fair Catch: Will ein Returner einen Kick oder Punt nicht zurücktragen, winkt er, ehe er den Ball fängt, mit dem Arm. Damit signalisiert er einen Fair Catch. Somit darf er, nachdem er den Ball gefangen hat, nicht getackelt werden, gleichzeitig aber auch nicht mit dem Ball loslaufen. Lässt er den Ball beim Fair-Catch-Versuch fallen, darf sich jeder - auch das kickende Team - den Ballbesitz sichern.

Field Goal: Ein erfolgreicher Kick durch die Torstangen des Gegners. Ein Field Goal bringt 3 Punkte.

First Down: Siehe: "Down".

Flag: Das Signal der Schiedsrichter, um einen Regelverstoß anzuzeigen. Der Unparteiische, der das Vergehen gesehen hat, wirft dann eine kleine gelbe Flagge aufs Feld. Hier geht's zum ausführlichen Artikel.

Formation: Die Beschreibung der offensiven Aufstellung, primär der Receiver, Tight Ends und Running Backs.

Franchise Tag: Eine Möglichkeit für die Teams, einen ausgewählten Leistungsträger zu halten, obwohl dessen Vertrag ausläuft und man sich mit ihm nicht auf einen neuen Kontrakt einigen konnte. Hier geht's zum ausführlichen Artikel.

Free Agent: Ein Spieler, dessen Vertrag bei einem Team ausgelaufen ist, der somit auf dem Markt ist und von jedem Team verpflichtet werden kann.

Free Kick: Der Punt nach einem gegnerischen Safety.

Fullback: Ein größerer, kräftigerer, physischer Running Back, der in heutigen Offenses primär als Blocker und für kurze Yardage-Situationen eingesetzt wird.

Fumble: Der Ballverlust eines Spielers der Offense, der den Ball zuvor kontrolliert hatte. Ein Fumble kann mit oder ohne Gegnereinwirkung erfolgen. Landet der Ball dann auf dem Boden, ist er frei - das heißt auch: Die Defense kann den Ballbesitz erobern.

G

Gunner: Eine Position im Special Team. Der Gunner steht etwa beim Punt weit außen, sein Job ist es, so schnell wie möglich beim gegnerischen Returner zu sein.

H

Hail Mary: Ein langer Pass, in aller Regel als letzter oder vorletzter Spielzug einer Halbzeit oder eines Spiels, mit dem die Offense versucht, einen Touchdown zu erzwingen und so in letzter Sekunde das Spiel auszugleichen oder zu gewinnen.

Half-Dollar-Defense: Eine defensive Aufstellung mit acht Defensive Backs gleichzeitig auf dem Platz.

Hands Team: Die Besetzung des Special Teams, die dafür zuständig ist, einen gegnerischen Onside Kick zu fangen.

Hashmarks: Die kleinen Linien zwischen den durchgezogenen Yard-Linien. Sie dienen dazu, das Spielfeld der Länge nach zu unterteilen, gleichzeitig findet der Snap immer innerhalb der Hashmarks statt. Endete der vorherige Spielzug außerhalb der Hashmarks, wird der Ball zum nächsten Spielzug auf die nächste Hashmark gelegt.

Holder: Der Spieler, der den Ball für den Kicker, meist beim Field-Goal-Versuch oder beim Extra-Punkt, festhält.

Holding: Das Festhalten eines Spielers, der nicht gerade im Begriff ist, den Ball zu fangen. "Holding" kann gegen die Offense sowie gegen die Defense gepfiffen werden.

Horse-Collar: Das Aufhalten eines Gegners, indem man ihn zwischen den Schultern zu Boden reißt. Seit 2005 sind "Horse-Collar-Tackles" in der NFL verboten.

Huddle: Der Kreis der Offensivspieler, in dem, unmittelbar ehe sich die Spieler aufstellen, vom Quarterback der nächste Spielzug angesagt wird.

NFL: Sexiest Cheerleader © getty 1/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Dallas Cowboys © getty 2/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Atlanta Falcons © getty 3/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Atlanta Falcons mit Maskottchen Freddie © getty 4/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: St. Louis Rams © getty 5/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Miami Dolphins © getty 6/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Jacksonville Jaguars © getty 7/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Baltimore Ravens © getty 8/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Washington Redskins © getty 9/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Tampa Bay Buccaneers © getty 10/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Houston Texans © getty 11/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Houston Texans © getty 12/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Minnesota Vikings © getty 13/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: San Francisco 49ers © getty 14/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: San Francisco 49ers © getty 15/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Denver Broncos © getty 16/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Tampa Bay Buccaneers © getty 17/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Dallas Cowboys © getty 18/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Dallas Cowboys © getty 19/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Atlanta Falcons © getty 20/20 Die heißesten Cheerleader der NFL: Dallas Cowboys

I

I-Formation: Eine Offensivformation, in welcher sich ein Running Back und ein Fullback direkt hinter dem Quarterback aufstellen. Der Quarterback ist dabei "Under Center".

Illegal Formation: Die Bezeichnung für eine nicht Regel-konforme Aufstellung der Offense. Meist dadurch bedingt, dass nicht - wie in den Regeln vorgeschrieben - unmittelbar vor dem Snap sieben Spieler an der Line of Scrimmage aufgestellt sind.

Illegal Motion: Offensive Linemen müssen direkt vor dem Snap stillstehen, die Skill-Position-Spieler dürfen sich nicht auf die Line of Scrimmage zubewegen. Lediglich eine Bewegung parallel zur LoS ist zulässig. Andernfalls spricht man von einer "Illegal Motion".

SPOX erklärt den Salary Cap: Money Talks!

Illegal Shift: Nur ein Spieler der Offense darf sich, nachdem jeder seine Position eingenommen hat, auf einmal bewegen. Ein zweiter Spieler darf sich erst in Bewegung setzen, wenn der erste Spieler wieder steht.

Inbound: Innerhalb des Spielfeldes.

Incomplete Pass/Incompletion: Ein Pass, der nicht gefangen wird - weder von einem Spieler der Offense, noch von einem Spieler der Defense.

Ineligible Pass/Receiver: Siehe: "Eligible Receiver".

Intentional Grounding: Der Versuch eines Quarterbacks, einen Sack zu verhindern, indem er den Ball einfach wegwirft, ohne dass ein möglicher Passfänger in der Nähe ist. Um eine "Intentional Grounding"-Strafe (zehn Yards oder der Ort, an dem der QB den Ball geworfen hat, sollte dieser weiter als zehn Yards hinter der Line of Scrimmage liegen), zu erhalten, muss der Quarterback dafür außerdem innerhalb der "Tackle Box" sein.

Interception: Das Abfangen eines Passes durch einen Verteidiger. Der Ballbesitz wechselt daraufhin und die andere Offense darf aufs Feld.

K

Kicker: Der Spieler, der für Kick-Offs und Field Goals zuständig ist. Sehr vereinzelt gibt es auch einen Spieler für die Kick-Offs und einen anderen für die Field Goals.

Kneel (Kneel-Down): Der Quarterback kniet sich direkt nach dem Snap mit dem Ball in der Hand hin. Damit gibt er den Spielzug auf, garantiert aber, dass die Uhr ohne das Risiko eines Turnovers weiter läuft.

Seite 2: L-Z

L

Lateral-Pass: Ein Pass, der nicht nach vorne geworfen wird, sondern zur Seite oder nach hinten.Fällt ein nach hinten geworfener Pass auf den Boden, ist es allerdings - im Gegensatz zum Vorwärtspass - ein Fumble und keine Incompletion.

Line of Scrimmage: Die gedachte Linie zwischen der Offensive und der Defensive Line direkt vor dem Snap, auf welcher der Ball liegt und von wo aus der Spielzug beginnt.

M

Man Coverage/Defense: Ein defensives Scheme, das über Manndeckung funktioniert. Verteidiger haben also einen klar definierten Gegenspieler, den sie decken müssen.

Max Protection: Der numerisch bestmögliche Schutz des Quarterbacks: Neben den fünf Offensive Linemen werden drei weitere Spieler (meist Running Backs und Tight Ends) abgestellt, um Gegenspieler zu blocken und dem Quarterback möglichst viel Zeit zu geben. Umgekehrt hat dieser dann allerdings auch nur zwei mögliche Receiver, zu denen er passen kann.

SPOX erklärt Special Teams: Spezialisten mit X-Faktor-Garantie

Mike: Der mittlere Linebacker in einer 4-3-Defense oder einer der beiden Inside Linebacker in einer 3-4. Häufig orientiert sich die Offense Line an diesem, vom Quarterback oder Center vor dem Snap identifizierten, Linebacker, um ihre Protection-Zuständigkeiten zuzuteilen.

Muff: Der Verlust des Balls in dem Moment, in dem ein Spieler ihn fangen will. Meist in Kombination mit einem Kick- oder Punt-Return.

N

Neutral Zone: Die offizielle Bezeichnung für den etwa ein Yard breiten Bereich zwischen der Offensive und der Defensive Line, also der Line of Scrimmage.

Neutral Zone Infraction: Ein Verteidiger tritt vor dem Snap in die Neutral Zone. Die Strafe hierfür ist eine 5-Yard-Penalty gegen die Defense.

Nickel-Defense: Eine defensive Aufstellung mit fünf Defensive Backs gleichzeitig auf dem Platz.

No-Huddle: Eine Offense reiht Spielzug an Spielzug, ohne zwischenzeitlich einen Huddle zu bilden. So soll die Defense überrumpelt werden. Gleichzeitig werden größere Umstellungen oder Auswechslungen verhindert.

O

Off-Season: Die Zeit zwischen dem Super Bowl (Anfang Februar) und dem Beginn der Preseason (Anfang August).

Offense: Die Angreifer eines Teams.

Offside: Das Überschreiten der Line of Scrimmage vor dem Snap.

Onside Kick: Der Versuch, einen Kick-Off kurz auszuführen und sich so den Ballbesitz zurück zu holen. Allerdings muss der Ball mindestens zehn Yards in Richtung gegnerischer Endzone zurücklegen, ehe ihn sich das kickende Team sichern kann.

Outside Receiver: Die Wide Receiver, die am nächsten zu den Seitenauslinien positioniert sind.

P

PAT: Siehe: "Extra-Punkt".

Pass Interference: Die Behinderung eines Gegenspielers, während der im Begriff ist, den Ball zu fangen, ohne dabei selbst zu versuchen, den Ball zu fangen oder abzuwehren.

Pass-Protection: Der Schutz für den Quarterback ob durch die Offensive Line, Running Backs, Tight Ends oder Wide Receiver.

Pass-Rush: Der Angriff der Defense auf den Quarterback, während dieser einen freien Passfänger sucht.

Penalty: Siehe "Flagge".

Pick Six: Eine Interception, die von der Defense direkt zum Touchdown in die gegnerische Endzone zurückgetragen wird.

Pistol: Eine Hybrid-Variante der "Shotgun"-Formation. Der Quarterback steht rund vier Yards hinter dem Center (und damit näher an der Line of Scrimmage als in der Shotgun) mit einem Running Back unmittelbar hinter sich. Diese Aufstellung erlaubt es dem Quarterback, einen schnellen Pass zu werfen, gleichzeitig aber auch einen Laufspielzug in Form einer Read Option durchzuführen.

Play: Ein Spielzug.

Play Action: Ein Spielzug, bei dem eine Ballübergabe vom Quarterback an den Running Back angetäuscht wird. Der Quarterback zieht den Ball allerdings in letzter Sekunde zurück und versucht stattdessen einen Pass.

Play Clock: Der Countdown zwischen zwei Spielzügen. Die Offense hat jeweils, sofern es keine Auszeit gibt, 40 Sekunden, um nach dem Ende eines Spielzuges den nächsten Spielzug zu starten.

Playbook: Das Spielbuch eines Teams, in dem alle Spielzüge inklusive der jeweiligen Namen aufgelistet sind, die ein Spieler dieses Teams beherrschen muss. Teams haben ein offensives sowie ein defensives Playbook. Der Umfang dieser Playbooks kann von Team zu Team stark variieren.

Die Fans der NFL © getty 1/20 In der NFL werden Schminke und eine gute Verkleidung noch geschätzt! Die Fans machen Woche für Woche das Beste daraus - immer ganz vorne dabei: Die Anhänger der Seattle Seahawks © getty 2/20 Eine Berühmtheit ist dabei längst der "SeaHulk"! Hier zu sehen beim Super Bowl 2014 mit einem nicht weniger leidenschaftlichen Broncos-Fan © getty 3/20 Der nächste Fan-Promi kommt aus Green Bay: Jahr für Jahr packt dieser Packers-Fan sein spektakuläres "Frozen Tundra"-Outfit aus - und schafft es aus dem kalten Lambeau damit regelmäßig in diverse Texte und Packers-Berichte © getty 4/20 Nach so viel Männlichkeit ist jetzt aber höchste Zeit für ein wenig Frauen-Power: Diese Packers-Fans zeigen, wie tough die Ladies in Wisconsin sind © getty 5/20 Das scheint im hohen Norden einfach in Mode zu sein - wir präsentieren: Die Green Bay Packers Bikini Girls! © getty 6/20 Und auch die friedliche Co-Existenz beider Geschlechter ist in der NFL möglich. Hier beispielhaft vorgeführt von einigen harten Vikings und einer Dolphins-Anhängerin © getty 7/20 Ganz besonderen Einsatz gibt es regelmäßig in Oakland: Das "Black Hole", Heimat der treusten Raiders-Fans, dient bei Heimspielen als Bühne für große Kostüm-Partys © getty 8/20 ...noch Fragen? © getty 9/20 Ebenfalls weit verbreitet: Das Darth-Vader-Kostüm in Vereinsfarben! Häufig bei den Raiders (Trikotfarbe = Schwarz) zu sehen, hat dieser Broncos-Fans keine Kosten und Mühen gescheut © getty 10/20 Gleiches lässt sich über diesen Jets-Fan sagen: Den Jet auf dem Kopf, kann man ihm die zahlreichen frustrierenden Spielzeiten von Gang Green förmlich im Gesicht ablesen... © getty 11/20 ...diesen jungen Herren hätte unser Jets-Senior sicher die eine oder andere Geschichte zu erzählen © getty 12/20 Von einer derartigen Leidensgeschichte ist diese Dame in jedem Fall noch weit entfernt. Go Eagles! © getty 13/20 Dem kann diese Adler-Cyborg-Was-auch-immer-Kombination garantiert nur zustimmen! © getty 14/20 Fans der New England Patriots geht es da etwa seit der Jahrtausend-Wende deutlich besser - Brady und Belichick sei Dank © getty 15/20 Wir schwenken mal um nach Indianapolis: Jahre mit Peyton Manning und dann der fließende Übergang zu Andrew Luck? Da kann man sich schon mal in Schale werfen! © getty 16/20 Ganz so lange hat dieser Saints-Fan noch nicht Grund zum Jubeln. Aber dieser Brees-Trade 2006 hat sich doch ganz gut bezahlt gemacht! © getty 17/20 So weit ist dieser Vikings-Fan noch nicht - mit Teddy Bridgewater ist Minnesota aber gut für die Zukunft aufgestellt. Peinlicher Kostümfehler: Die Bierdose statt dem obligatorischen Trink-Horn... © getty 18/20 Dieser Chargers-Fan hat es da schon schwerer. San Diego? Los Angeles? Mit Philip Rivers? Ohne Rivers? Die Zukunft der Chargers steht in den Sternen © getty 19/20 Nicht fehlen darf hier natürlich einer der berühmt-berüchtigten Pools der Jacksonville Jaguars: Fans können aus diesen ins Stadion eingebauten Wasserbecken das Spiel live sehen © getty 20/20 Zum Abschluss gibt's die berühmte braune Papiertüte: Seit Jahren das Symbol für Fans, die ihrem Team den eigenen Frust mitteilen wollen. Wenig überraschend also, dass man die Papiertüten häufiger in Cleveland sieht...

Pocket: Der von der Offensive Line frei geblockte Bereich, in dem sich der Quarterback idealerweise aufhält, während er mit dem Ball in der Hand einen freien Mitspieler sucht.

Pooch Kick (Squib Kick): Ein bewusst eher flacher und/oder kürzer getretener Kick, dessen Ziel es ist, einen längeren Return des Gegners zu verhindern.

Preseason: Die vier Vorbereitungsspiele, die jedes Team bestreitet, ehe die Regular Season beginnt. Traditionell startet die Preseason mit dem Hall-of-Fame-Game ehe die neue Hall-of-Fame-Klasse bekanntgegeben wird. Die beiden Teams, die dieses bestreiten, haben anschließend dennoch vier weitere Preseason-Spiele.

Punt: Schafft die Offense bei drei Versuchen kein neues First Down, erfolgt meist ein Field Goal oder Punt: Der Punter erhält den Snap und kickt den Ball direkt aus der Hand.



Q

Quarter-Defense: Eine defensive Aufstellung mit sieben Defensive Backs gleichzeitig auf dem Platz.

Quarterback: Der Mittelpunkt der Offense. Der Quarterback passt den Ball zu den Receivern, übergibt ihn an den Running Back und ändert Spielzüge an der Line of Scrimmage. Es ist sein Job, gegnerische Defenses zu lesen und in Absprache mit seinen Coaches über Funk den richtigen Spielzug anzusagen.

Quarterback-Sneak: Der Quarterback erhält den Snap under Center und versucht dann sofort, sich einige Yards nach vorne zu bewegen. Das kann in Form eines Sprungs passieren, meist aber schiebt er sich eher hinter seiner O-Line so weit es geht nach vorne. Dementsprechend besonders beliebt, wenn nur wenige Inches zum First Down oder zum Touchdown fehlen.

R

RAC: Bedeutet "Run after Catch": Die Yards, die ein Passfänger zurücklegt, nachdem er den Ball gefangen hat.

Read Option: Wie der Name schon sagt enthält die Read Option verschiedene Möglichkeiten. In den meisten Fällen "liest" der Quarterback einen oder maximal zwei Gegenspieler direkt nach dem Snap. Anhand deren Verhalten entscheidet er, ob er den Ball an den Running Back zurückgibt - oder ihn in letzter Sekunde zurückzieht und selbst mit dem Ball los läuft. Eine Run-Pass-Option ("RPO") gibt dem Quarterback die Möglichkeit, den Ball zu übergeben oder einen Pass zu werfen - ebenfalls davon abhängig, was ein zuvor definierter Gegenspieler macht.

Reception: Siehe: "Catch".

Red Flag: Siehe: "Challenge".

Red Zone: Der Bereich zwischen der gegnerischen Goal Line und der gegnerischen 20-Yard-Line. Wird manchmal auch als "Green Zone" bezeichnet.

Regular Season: Der Teil der Saison vor den Playoffs. In der NFL besteht dieser aus 17 Spieltagen (16 Spiele sowie eine Bye-Week für jedes Team). In der Regular Season werden die Playoff-Teilnehmer und deren Position innerhalb der Playoffs ermittelt.

Return/Returner: Der Spieler, der einen Kick-Off oder Punt fangen und so weit wie möglich zurücktragen soll.

Rookie: Ein Spieler in seiner ersten NFL-Saison.

Roughing the Kicker/Punter/Passer: Ein Hit gegen Kicker, Punter oder Quarterback, nachdem dieser den Ball abgegeben hat. Dabei wird dem angreifenden Spieler ein wenig Spielraum eingeräumt, mehr als einen Schritt darf er allerdings nach der Abgabe des Balls nicht in Richtung des Gegenspielers machen.

Route: Der bestimmte, vorgegebene Laufweg eines Receivers während einem Spielzug. Einzelne Routes haben in verschiedenen Offenses verschiedene Namen.

Running Back: Die "Ballträger". Die erste Aufgabe von Running Backs ist es, nach der Ballübergabe durch den Quarterback, mit dem Ball in der Hand zu laufen - ein "Running Play" oder ein "Rush". Ein Running Back postiert sich vor dem Snap meist hinter oder neben dem Quarterback. Gleichzeitig spielen Running Backs heutzutage auch als Passfänger und als Pass-Blocker eine zunehmend wichtige Rolle.

Rush: Ein Laufspielzug. Siehe: "Running Back".

S

Sack: Der Quarterback wird, während er den Ball in der Hand hat, von einem Verteidiger hinter der Line of Scrimmage zu Boden gebracht. Die Offense muss ihren nächsten Spielzug dann dort starten, wo der Quarterback zu Boden gegangen ist.

Safety (Spielzug): Wird der Quarterback in der eigenen Endzone gesacked, der Running Back in der eigenen Endzone getackelt oder gibt es eine Strafe gegen die Offense innerhalb der eigenen Endzone, spricht man von einem "Safety". Dieser bringt der Defense zwei Punkte, außerdem erhält das Team, das bis eben noch mit der Defense auf dem Platz war, per Punt anschließend noch den Ball.

Safety (Position): Unterschieden wird in "Strong Safety" und "Free Safety". Der Free Safety ist meist der Spieler, der am weitesten von der Line of Scrimmage entfernt ist, und Cornerbacks im Passing Game unterstützen soll. Der Strong Safety ist näher an der Line of Scrimmage und hat seinen Wert bei kurzen Pässen und gegen das gegnerische Laufspiel.

Salary Cap: Die Gehaltsobergrenze, die vorgibt, wie viel Geld NFL-Teams innerhalb einer Saison maximal für die Gehälter ihrer Spieler ausgeben dürfen. Hier geht's zum ausführlichen Artikel.

Screen Pass: Ein kurzer Querpass zu einem Receiver oder Running Back, der dann hinter einer eigens dafür vorgesehenen Wand aus Blockern in Richtung gegnerische Endzone sprintet.

Scoop and Score: Die Defense schnappt sich den Ball nach einem Fumble und trägt ihn direkt zurück in die gegnerische Endzone.

Scramble: Ein ungeplanter Quarterback-Run. Eigentlich ist ein Passspielzug geplant, doch mangels guter Optionen läuft der Quarterback kurzerhand mit dem Ball in der Hand selbst los.

Secondary: Siehe: "Defensive Backs".

SPOX erklärt die NFL-Regeln: Fun with Flags!

Shotgun: Eine Aufstellung, in welcher der Quarterback beim Snap etwa fünf bis acht Yards hinter dem Center steht und von einem Running Back flankiert wird.

Slide: Der Quarterback rutscht nach einem Lauf zu Boden und gibt sich selbst auf. Der Spielzug ist damit an der Stelle beendet, an der der Quarterback den Ball hatte, als er zu Boden gegangen ist.

Skill Positions: Generelle Bezeichnung für die Offensiv-Spieler, die regelmäßig mit dem Ball in Kontakt kommen und selbigen in Richtung Endzone bringen, also: Running Backs, Wide Receiver, Quarterbacks und Tight Ends.

Slot Receiver: Der Receiver, der sich zwischen der Offensive Line und dem Outside Receiver aufstellt. Dieser Bereich des Feldes wird "Slot" genannt.

Snap: Der Moment der Ballübergabe durch den Center an den Quarterback (oder manchmal auch an den Running Back), wodurch der Spielzug startet.

Die besten Thanksgiving-Momente © getty 1/18 Thanksgiving und Football - eine untrennbare Kombination! SPOX zeigt die besten Bilder und liefert die Fakten rund um das Ei und den Truthahn. © imago 2/18 Mark Sanchez' berühmter Butt-Fumble, als er gegen den verlängerten Rücken eines Mitspielers lief und dabei den Ball verlor, ist bis heute ein absolutes Thanksgiving-Game-Highlight. © getty 3/18 Randy Moss zerlegte die Dallas Cowboys, die ihn zuvor im Draft nicht wollten, in seiner Rookie-Saison an Thanksgiving mit drei Touchdown-Catches. © getty 4/18 ...und danach gönnte sich der stets exzentrische Receiver erst einmal ein großes Stück vom Thanksgiving-Truthahn! © getty 5/18 Das ist längst eine gute Tradition: Das Sieger-Team darf sich nicht nur über ein entspanntes Wochenende, sondern auch über Truthahn am Spielfeldrand freuen. Wohl bekomms, Mr. Brady! © getty 6/18 Da schließen sich die Fans vor den Stadien nur zu gerne an - Tailgating gibt es auch an Thanksgiving und damit leistet der NFL-Anhang seinen Beitrag zu den 46 Millionen Truthähnen, die pro Thanksgiving gegessen werden. © getty 7/18 Mit Truthahn feiern konnte auch Baltimores Jacoby Jones nach dem Thanksgiving-Duell gegen Pittsburgh 2013. Zuvor hatte ihm Steelers-Coach Mike Tomlin beim Return noch ein Bein gestellt und musste später 100.000 Dollar Strafe zahlen. © getty 8/18 Ebenfalls eine große Tradition: Thanksgiving-Football in Detroit! Die Lions richten seit Jahren immer eines der Thanksgiving-Spiele aus, die Fans sind dementsprechend ausgestattet... © getty 9/18 ...und um genau zu sein: Seit 1934 genießt Detroit dieses Vorrecht © getty 10/18 Den besten Spieler, den Lions-Fans dabei je beobachten durften, war Barry Sanders. Das persönliche Highlight lieferte "Mr. Thanksgiving" 1997 ab, als er 167 Yards und drei Touchdowns gegen Chicago erlief © getty 11/18 Stichwort Highlight: Erinnert sich noch jemand an Robert Griffin III? RG3 zerlegte Dallas in seiner Rookie-Saison 2012 mit vier Touchdowns - und vermieste Cowboys-Fans das Familien-Dinner © getty 12/18 Ebenfalls bis heute berühmt: Das Thanksgiving-Duell zwischen Pittsburgh und Detroit 1998. Beim Münzwurf zur Overtime sagte Steelers-RB Jerome Bettis (M.) erst Kopf, dann Zahl. Der Ref gab den Lions den Ball - und die gewannen sofort per Field Goal © getty 13/18 Übrigens: Die einzige aktive Franchise, die noch nie an einem Thanksgiving-Spiel teilgenommen hat, kommt aus Jacksonville. Aber hey, dafür dominieren die Jaguars nach wie vor London! © getty 14/18 Good to know, Teil 2: Das Auto sollte man in Amerika lieber in der Garage lassen, wenn man sich zum traditionellen Familienessen aufmacht. Die Prognose für 2015: 47 Millionen Autofahrer werden an den vier Tagen um Thanksgiving erwartet! © getty 15/18 Auch eine gute Show darf natürlich nicht fehlen, wie im Super Bowl treten Stars in der Halbzeit auf. Hier: Mariah Carey in Detroit... © getty 16/18 ...und im Vorjahr gaben sich Ne-Yo und Pitbull in Dallas die Ehre - flankiert selbstverständlich von den Cowboys-Cheerleadern © getty 17/18 Und da aller guten Dinge drei sind: Auch Selena Gomez gab sich 2013 bereits die Ehre - in diesem...nunja, gewagten Outfit © getty 18/18 In diesem Sinne: Happy Thanksgiving everybody!

Special Team: Die Spieler, die für Kick-Offs, Punts, Field Goals und die jeweiligen Returns und/oder Blocks zuständig sind. Hier geht's zum ausführlichen Artikel.

Spike: Der Quarterback wirft den Ball direkt nach dem Snap vor sich auf den Boden, um die Uhr anzuhalten. Ein "Spike" zählt als Incompletion, gibt der Offense aber die Chance, sich trotz Zeitdruck neu zu formieren und einen neuen Spielzug anzusagen.

Strong Side: Steht genau ein Tight End auf dem Platz, wird die Seite der Offense als "Strong Side" bezeichnet, auf welcher der Tight End ist. In anderen Formationen ist die "Strong Side" die Seite, auf der mehr Spieler der Offense sind.

Stunt: Zwei bis drei Verteidiger tauschen direkt nach dem Snap ihre Position und damit auch ihre vermeintliche Rolle, um die Offensive Linemen zu irritieren. Ein Stunt kann auch bedeuten, dass sich etwa ein Defensive Linemen zurückfallen lässt und stattdessen ein Linebacker die Offensive Line attackiert.

T

Tackle: Das Regel-konforme Stoppen eines Gegenspielers, indem man ihn entweder zu Boden bringt oder aber ins Seitenaus schubst.

Tackle Box: Die imaginäre Linie, die sich von den beiden äußeren Schultern des Right Tackles und des Left Tackles - die beiden äußeren Spieler in der Offensive Line - zurückziehen lässt. Innerhalb dieses Bereichs darf der Quarterback den Ball nicht einfach wegwerfen, um einen Sack zu verhindern.

Three-and-Out: Schafft es die Offense bei einem Drive kein einziges First Down und muss stattdessen nach drei Versuchen punten, spricht man von einem "Three-and-Out".

Three-Point Stance: Die Position eines Linemans: Ein Three-Point Stance beschreibt eine Position, in welcher der Lineman mit drei Körperteilen (also beiden Füßen und einer Hand) den Boden berührt.

Throwaway: Der Quarterback wirft den Ball bewusst ins Seitenaus, um einen Sack zu verhindern - ohne dabei aber ein Intentional Grounding zu begehen.

Tight End: Einfach gesagt die größere, physischere Variante eines Wide Receivers. Tight Ends werden häufiger als Receiver als Blocker (im Passing Game und im Running Game) eingesetzt, sind gleichzeitig aber auch meist die möglichen Passfänger, die dem Quarterback auf dem Feld am nächsten stehen: Der Tight End stellt sich bei vielen Plays direkt neben der Offensive Line auf.

Time Out: Die Unterbrechung des Spiels durch eines der beiden Teams. Jedes Team hat pro Halbzeit drei Timeouts zu seiner Verfügung, um die Uhr anzuhalten.

Touchback: Ein Kick-Off oder ein Punt, der in der gegnerischen Endzone oder dahinter landet. Ebenfalls erreicht man einen Touchback, wenn der Kick-Off-Returner den Ball in der Endzone fängt und sich hinkniet. Hier gibt es zur 2016er Saison eine Regeländerung: Statt von der 20-Yard-Line beginnt die Offense im Falle eines Touchbacks an der 25-Yard-Line.

Touchdown: Überquert ein Spieler mit Ballbesitz die Goal Line (es reicht, wenn die Spitze des Balls über die Linie gehalten wird) oder fängt ein Angreifer den Ball in der Endzone, ist es ein Touchdown. Dieser bringt der Offense sechs Punkte und darauf folgt der Extra-Punkt oder die Two-Point-Conversion.

Tripping: Der Versuch, einen Gegner zu stoppen, indem man ihm das Bein stellt. "Tripping" zieht eine 10-Yard-Strafe nach sich.

Turnover (Takeaway): Der Verlust des Ballbesitzes per Fumble oder Interception an das gegnerische Team. Ebenfalls möglich: Ein Turnover on Downs. Gelingt es einem Team auch im vierten Versuch nicht, ein neues First Down herauszuspielen, dann wechselt der Ballbesitz ebenfalls. Daher punten Teams meist bei Fourth Down in der eigenen Hälfte. Ein Turnover aus Sicht der Defense wird häufig auch als "Takeaway" bezeichnet.

Two-Minute-Warning: Zwei Minuten vor dem Ende einer jeden Halbzeit gibt es eine kurze Auszeit, die Uhr wird automatisch angehalten, ohne dass ein Team eine Timeout benutzen müsste.

Rams, Falcons, Raiders, Vikings - die irren Stadion-Pläne und die neuen Arenen in Bildern © HKS Architecture/L.A. Rams 1/25 RAMS/CHARGERS - LOS ANGELES: In Los Angeles laufen die Rams-Planungen auf Hochtouren - mit neuer Kosten-Realität: Statt wie ursprünglich kolportiert rund 2,6 Milliarden werden laut dem Sports Business Journal über 4 Milliarden Dollar fällig! © HKS Architecture/L.A. Rams 2/25 Das ist eine enorme Kosten-Explosion: Das teuerste NFL-Stadion bislang ist das MetLife Stadium in New Jersey, welches rund 1,7 Milliarden Dollar kostete. © HKS Architecture/L.A. Rams 3/25 2019 sollte es losgehen, aufgrund von schlechtem Wetter beim Bau verzögert sich die Eröffnung bis 2020. Die Rams bleiben ein Jahr länger im Coliseum, die Chargers im StubHub. HKS Architecture wird die Arena nahe der Hollywood Park Rennstrecke bauen. © HKS Architecture/L.A. Rams 4/25 Folgerichtig reden wir nicht nur von einer Sport-Arena: Unter anderem Büros, Hotels und Parks gehören zu dem riesigen Komplex. 80.000 Zuschauer können bei NFL-Spielen live dabei sein © MANICA Architecture 5/25 RAIDERS - LAS VEGAS: Die Raiders ziehen nach Las Vegas um, im Juni 2020 soll es so weit sein. Am Dienstag gelang ein wichtiger Schritt: Die NFL-Team-Besitzer stimmten den Stadion-Plänen in Vegas zu, es ist einer der finalen Schritte für den Umzug. © MANICA Architecture 6/25 MANICA Architecture hat bereits seine Entwürfe für das neue Stadion veröffentlicht... © MANICA Architecture 7/25 ...herausgekommen ist ein teilweise offenes Stadion in der Wüstenmetropole © MANICA Architecture 8/25 Kostenpunkt: Über 2 Milliarden Dollar! © MANICA Architecture 9/25 Die neue Arena soll eine außen sichtbare Video-Wall haben! © MANICA Architecture 10/25 Innen soll das Stadion offen gestaltet sein. In der Wüste entsteht ein Schmuckstück! © Tottenham Hotspur/NFL.com 11/25 TOTTENHAM - LONDON: Bereits 2015 hat sich die NFL mit den Hotspur auf einen Zehnjahresdeal geeinigt: Die NFL steckt Geld in die neue Spurs-Arena, in der ab 2018 mindestens zwei NFL-Spiele pro Jahr stattfinden sollen! So dürfte das dann in etwa aussehen © Tottenham Hotspur/GMJ/Mirror 12/25 Einer der besonderen Aspekte: Das Stadion wird, das bestätigten die Spurs jetzt, zwei Spielflächen (für Football und für Fußball) haben, wobei die obere raus gefahren werden kann. Das erlaubt es, am gleichen Tag ein NFL- und ein PL-Spiel auszurichten! © BIG/redskins.com 13/25 REDSKINS - WASHINGTON: In Washington gibt es ebenfalls große Pläne: Mitte März 2016 stellten die Redskins gemeinsam mit dem Architekturbüro BIG ihre Ideen von einer neuen Arena vor © BIG/redskins.com 14/25 Das Markenzeichen der ohne Dach geplanten 60.000-Zuschauer-Arena dürfte die spektakuläre Außenfassade sein - und das nicht nur, weil sie schön glänzt... © BIG/redskins.com 15/25 ...vor dem Stadion soll eine Art Vergnügungspark inklusive Surf-Pool und zahlreichen Freizeit-Aktivitäten gebaut werden! Das Stadion wird damit zum Erlebnis-Event-Park © BIG/redskins.com 16/25 Das gilt auch für den Winter, wenn der Pool zugefroren ist © Atlantafalcons.com 17/25 FALCONS - ATLANTA: In Atlanta hat der altehrwürdige Georgia Dome ausgedient. Seit der vergangenen Saison spielen die Falcons im Mercedes-Benz Stadium, der zahlreiche Highlights mitbringt © Mercedesbenzstadium.com 18/25 Geschätzte 1,4 Milliarden Dollar kostete die Arena, 71.000 Fans sollen bei Football-Spielen darin Platz finden. Das Dach kann geöffnet werden © Mercedesbenzstadium.com 19/25 Von vorne glänzt die Arena mit einer beeindruckenden Glas-Front © Mercedesbenzstadium.com 20/25 Das erste absolute Highlight ist die riesige Anzeigetafel, die unter dem Dach einen kompletten Kreis schließt. Damit ist es die größte Video-Tafel in der NFL. © Mercedesbenzstadium.com 21/25 Insgesamt 190 Suites gibt es, aus denen es eine glänzende Sicht aufs Feld besteht. Beste Innenausstattung selbstverständlich inklusive © vikings.com/HKS Architects 22/25 VIKINGS - MINNESOTA: In Minnesota sind wir über die wilde Planungsphase ebenfalls längst hinaus. Die Vikings zogen zum Beginn der vergangenen Saison in ihr spektakuläres US Bank Stadium ein! © vikings.com/HKS Architects 23/25 Das Vikinger-Thema kommt in der für etwas über eine Millarde Dollar gebauten Arena überall sehr gut zum Vorschein © vikings.com/HKS Architects 24/25 65.000 Fans passen hier rein, riesige Glas-Wände geben den Eindruck von einer Outside-Atmosphäre - und die Lautstärke ist enorm! © vikings.com/HKS Architects 25/25 Der Super Bowl 2018 war das erste große Event im neuen Vikings-Mega-Stadion - es dürfte nicht das letzte gewesen sein!

Two-Point Conversion: Die Alternative zum Extra-Punkt: Schafft es ein Team, direkt nach einem Touchdown von der 2-Yard-Line nochmals in die Endzone zu kommen, gibt es zwei Extra-Punkte.

U

Under Center: Der Quarterback stellt sich vor dem Snap direkt hinter seinem Center auf und bekommt den Ball so übergeben.

Unnecessary Roughness: Unnötige Härte auf dem Platz, beispielsweise ein Tackle nach Ende des Spielzuges. "Unnecessary Roughness" kostet den Verursacher 15 Yards.

Unsportsmanlike Conduct: Unsportliches Verhalten, etwa: Das Abnehmen des Helms zwischen zwei Spielzügen, das Verhöhnen eines Gegners oder das Beschimpfen eines Schiedsrichters. "Unsportsmanlike Conduct" zieht eine 15-Yard-Strafe nach sich und kann im extremsten Fall zur Herausstellung eines Spielers führen.

V

Vanilla Offense/Defense: Eine sehr einfach, rudimentär gehaltene Offense oder Defense mit wenigen verschiedenen Spielzügen und Formationen. Die meisten Teams beschränken sich in der Preseason auf Vanilla-Formationen, um anderen Teams im Vorfeld der Saison möglichst wenige Informationen zu geben.

Victory Formation: Eine Offense will bei eigener Führung am Ende des Spiels nur noch die Uhr runter laufen lassen und benötigt kein neues First Down, um das Spiel so zu beenden. Die Victory Formation geht Hand in Hand mit dem "Kneel", der Quarterback kniet sich also einfach mit dem Ball hin.

W

Weak Side: Steht genau ein Tight End auf dem Platz, wird die Seite der Offense als "Weak Side" bezeichnet, auf welcher der Tight End nicht ist. In anderen Formationen ist die "Weak Side" die Seite, auf der weniger Spieler der Offense sind.

West Coast Offense: Eine von zahlreichen offensiven Philosophien. Die West Coast Offense fokussiert sich auf viele kurze Pässe, Yards nach dem Catch und ist extrem Timing-basiert. Die große Bekanntheit erlangte die West Coast Offense unter Bill Walsh und den San Francisco 49ers um Joe Montana, Jerry Rice und Co.

Wide Receiver: Die primären Passfänger in einer Offense. Wide Receiver werden auch als Blocker und gelegentlich als eine Art Running Back eingesetzt, dementsprechend gibt es rein physisch verschiedenste Receiver-Typen. Receiver können sich vor dem Snap seitlich oder hinter der Line of Scrimmage postieren. In der heutigen NFL nutzen viele Teams schon als Standard Aufstellungen mit drei Receivern gleichzeitig auf dem Platz.

Y

YAC: "Yards after Catch", siehe: "RAC". "YAC" steht außerdem für "Yards after Contact", also die Yards, die ein Spieler noch herausholt, nachdem der erste Gegenspieler ihn berührt hat.

Yards from Scrimmage: Die Gesamtsumme der erreichten Yards einer Offense oder eines Spielers.

Z

Zone Defense: Das Gegenstück zur Man Defense/Man Coverage. Verteidiger sind hierbei für bestimmte Bereiche des Feldes zuständig und nicht für einen bestimmten Gegenspieler.