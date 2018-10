Wegen Colin Kaepernick: Rihanna sagte offenbar Auftritt beim Super Bowl ab

Popstar Rihanna hat offenbar eine Anfrage für den Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowls abgelehnt. Laut einem Bericht des Promi-Magazins US-Weekly sagte eine der Sängerin nahestehenden Quelle, Rihanna "stimme der Haltung der NFL nicht zu". Die NFL hat die Berichte bisher nicht kommentiert.

Rihanna unterstütze demnach die protestierenden Footballer um Quarterback Colin Kaepernick, der in der Saison 2016/17 als Initiator der Proteste gegen die Unterdrückung schwarzer Mitbürger und Polizeigewalt vor den Spielen der NFL beim Abspielen der Nationalhymne auf die Knie gegangen war.

Seit seinem Abschied von den San Francisco 49ers im März 2017 wartet Kaepernick auf ein neues NFL-Angebot.

Maroon 5 tritt in der Halbzeitpause auf

Zuletzt warb der Sportartikelhersteller Nike mit dem Gesicht von Kaepernick für eine Werbekampagne mit dem altbekannten Slogan "Just Do it", die dem Konzern eine große Reichweite bescherte.

Bei der 53. Ausgabe des Super Bowl am 3. Februar 2019 in Atlanta werden Maroon 5 in der Halbzeitpause auftreten. Beim letztjährigen Meisterschaftsfinale in Minneapolis, bei dem sich die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots durchgesetzt hatten, war US-Superstar Justin Timberlake aufgetreten.