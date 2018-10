NFL Week 5 Roundup: Verlieren? Absolut verboten!

Week 5, und für einige Teams wird es ernst: Die Atlanta Falcons und die Pittsburgh Steelers treffen sich zum Krisengipfel, auch die Detroit Lions dürfen daheim gegen Green Bay nicht verlieren. Selbiges gilt für die Minnesota Vikings, die in Philly ran müssen - wer kann wieder etwas durchatmen? Außerdem: Die Seahawks empfangen die Rams, Oakland muss zu den Chargers. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der kompletten RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 5 Previews

Bye-Weeks: Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers.

Pittsburgh Steelers (1-2-1) - Atlanta Falcons (1-3) (So., 19 Uhr)

Absolutes Must-Win-Spiel für beide Teams: Die Falcons haben jetzt zwei Shootouts bitter und knapp verloren, einen Dreierpack in der Hinsicht darf es nicht geben - in der NFC könnte der Playoff-Zug sonst ganz schnell abfahren. Pittsburgh auf der anderen Seite war am Sonntagabend gegen die Ravens ziemlich dünn unterwegs und muss aufpassen, dass Baltimore und Cincinnati in der eigenen Division nicht davonziehen.

Was beide Teams eint ist die defensive Anfälligkeit: bei den Falcons ist die Mitte der Defense nach den Verletzungen von Deion Jones, Ricardo Allen und Keanu Neal regelmäßig - und wenig überraschend - offen, auch die Cornerbacks hatten zuletzt gegen Cincinnati ein schlechtes Spiel. Die Steelers auf der anderen Seite sind vor allem gegen den Pass extrem anfällig, individuell und im Scheme.

Atlanta sollte dementsprechend mit seiner Big-Play-Offense - unter den Starting-Quarterbacks werfen nur Deshaun Watson, Patrick Mahomes und Josh Allen den Ball im Schnitt weiter Downfield als Matt Ryan -, in der Calvin Ridley immer mehr aufblüht, in Kombination mit den Pässen zu den Running Backs gegen Pittsburghs anfällige Linebacker ordentlich punkten können. Gute Nachricht: Running Back Devonta Freeman ist offenbar fit und kann wieder spielen.

Von Atlantas offensiver Feuerkraft können die Steelers aktuell nur träumen - obwohl sie die individuelle Klasse dafür ohne jede Frage haben. Doch das Passspiel kommt sehr inkonstant daher, hier scheint auch das Scheme ein Problem zu sein. Und die Schwierigkeiten im Run Game sind inzwischen nicht mehr weg zu diskutieren.

New York Jets (1-3) - Denver Broncos (So., 19 Uhr)

Können die Jets das offensive Playbook etwas öffnen? Diese Thematik begleitet Gang Green seit Saisonstart, New York scheint sehr vorsichtig mit Sam Darnold umzugehen und spielt extrem viel aus 2- und 3-Tight-End-Sets - ohne daraus aber flexibel aufzutreten und Gegner mit Pass-Designs aus diesen Personnel Groupings auf dem falschen Fuß zu erwischen.

So fehlt jede Explosivität in dieser Offense, gerade im Passspiel: 14 Big Plays (mindestens 20 Yards) haben die Jets über den Pass bisher auf dem Konto, die Liga-Spitze wird diese Woche die 30er Marke knacken. Dabei ist nicht das Problem, dass Darnold es nicht versuchen würde - 8,8 Air Yards pro Pass auf die Saison und 14 Passversuche über mindestens 20 Yards in den letzten drei Spielen sprechen eine andere Sprache. Doch hat Darnold mit diesen 14 Pässen genau so viele Completions wie Interceptions geworfen: eine.

Die Defense der Jets hat derweil Talent, der Pass-Rush aber bleibt ein Problem - und gegen die Jaguars wurde New York in der Underneath-Coverage zerstört. Das Schicksal droht auch gegen die Broncos, wenn es Denver gelingt, Emmanuel Sanders hier in gute Matchups zu bringen.

Denver auf der anderen Seite hat eine gute Offensive Line, sehr starke Receiving-Waffen und ein gutes Running-Back-Duo - jetzt muss allerdings auch Case Keenum mehr zeigen. Sein letzter Touchdown-Pass war in Week 1, und langsam kommen in Denver wieder die Fragen auf, ob man erneut auf das falsche Quarterback-Pferd gesetzt hat.

Carolina Panthers (2-1) - New York Giants (1-3) (So., 19 Uhr)

Carolina hatte insgesamt einen sehr guten Start in die Saison, insbesondere Cam Newton und das Run Game sehen bereits äußerst ansprechend aus. Christian McCaffrey hat hier einen riesigen Sprung nach vorne gemacht und die Giants lassen 4,8 Yards pro gegnerischem Run zu - der ligaweit siebthöchste Wert. Kein gutes Matchup also für New York, auf dessen Linebacker im Passspiel nach Alvin Kamara die nächste schwere Aufgabe wartet.

Das Matchup-Argument lässt sich auch über die andere Seite des Balls sagen. Die Giants sind offensiv bislang sehr konservativ, von der attackierenden Downfield-Offense, die Pat Shurmur in Minnesota spielen ließ, ist nicht viel zu sehen. Ein Grund dafür sind sicher die Probleme in der Offensive Line, vor allem die rechte Seite ist und bleibt eine riesige Schwachstelle und die Verletzung von Jon Halapio wiegt schwer.

Manning wirft den Ball fast nur kurz, die Panthers auf der anderen Seite haben gerade hier mit Luke Kuechly und Co. jede Menge Explosivität - und auch einen guten Pass-Rush aus dem 4-Men-Rush heraus. Und der jüngst verpflichtete Eric Reid wird direkt starten.

Während man damit bei Manning noch eher rechnen konnte, ist es schon überraschend zu sehen, dass auch Cam Newton und die Panthers bislang nicht gerade eine vertikale Offense an den Start bringen. Ändert sich das diese Woche?

Cleveland Browns (1-2-1) - Baltimore Ravens (3-1) (So., 19 Uhr)

Wildes Spiel in Oakland für die Browns und Baker Mayfield, der mit Pressure - nicht mit dem Blitz - Probleme hatte, seine beiden Picks aber ohne Pressure warf. Gleichzeitig aber war auch erneut viel Gutes zu beobachten, die Offense ist mit Mayfield um ein Vielfaches stärker und gefährlicher als mit Tyrod Taylor vorher.

Diese Erkenntnis wird jetzt aber auf eine erste echte Probe gestellt: Die Ravens haben eine der komplexesten Defenses der Liga und können Coverages auf verschiedenste Arten verstecken, für Clevelands Rookie-Quarterback wird das die schwerste Prüfung bislang. Und jetzt erhalten die Ravens auch noch zusätzlich mal eben ihren Nummer-1-Corner Jimmy Smith nach abgesessener Sperre zurück.

Kann Clevelands Pass-Protection - insbesondere Desmond Harrison - standhalten? Und haben die Browns im Passspiel gegen eine der Top-Passing-Defenses der Liga mehr Erfolg als die schematisch nicht unähnlichen Steelers letzte Woche?

Und auch für Clevelands Defense wird es eine spannende Aufgabe: Die Browns sind gefährlich im Pass-Rush, dabei spielt die Tatsache, dass kein Team prozentual so viel blitzt wie Cleveland, aber eine nicht vernachlässigbare Rolle. Gegen die starke Offensive Line der Ravens wird das für die Browns mutmaßlich auch notwendig sein, was dann aber wieder zu Löchern in der Secondary gegen Baltimores Receiving-Trio führen dürfte.

Und - im Gegensatz zu vergangenen Jahren - in dieser Saison kann Joe Flacco das auch ausnutzen. Baltimores Offense ist im vertikalen Passspiel deutlich aggressiver, Cleveland könnte hier Gefahr laufen, mehrere Big Plays zuzulassen. Den klaren Vorteil haben die Browns dagegen im Run Game.

Detroit Lions (1-3) - Green Bay Packers (2-1-1) (So., 19 Uhr) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Lions sind ein weiteres Team in dieser Woche, das mit Playoff-Ambitionen in die Saison gestartet ist - und in Week 5 schon kämpfen muss, um diesen Traum am Leben zu halten. Gegen die Cowboys gelang es Detroit einmal mehr nicht, Druck auf den Quarterback auszuüben, es ist eine der übergreifenden Storylines rund um dieses Lions-Team.

Setzt sich das auch gegen die Packers, die ihrerseits eine gute Offensive Line haben, fort, dann erwartet die Lions ein weiterer langer Tag in der Secondary. Das gilt umso mehr, da Safety Quandre Diggs gegen Dallas einen Handbruch erlitten hat. Immerhin Ziggy Ansah sollte gegen den Division-Rivalen wieder spielen können.

Aaron Rodgers hatte in der laufenden Saison immer wieder Probleme mit Pressure - kann man ihn aber nicht unter Druck setzen, wird es ganz schwer. Auch wenn es weiter zwischen Rodgers und Head Coach Mike McCarthy, beziehungsweise dessen Play-Designs und Play-Calls, nicht wirklich rund läuft. Da hilft es wenig, dass Randall Cobb erneut ausfällt. Immerhin Davante Adams sollte spielen können.

Nicht weniger spannend aber wird das Duell auf der anderen Seite des Balls. Die Packers sind defensiv aggressiv und explosiv genug, um auch den Lions Probleme zu bereiten, gleichzeitig aber gilt hier die gleiche Formel: Wenn Green Bay gegen die starke Lions-Line keinen Druck auf Matt Stafford ausüben kann, dann wird Detroits Receiver-Trio schnell zu einem Problem. Die Blitze der Packers, die in den letzten Wochen in über einem Drittel der gegnerischen Dropbacks gespielt wurden, müssen sitzen.

