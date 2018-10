NFL: New England Patriots vs. Indianapolis Colts - Pats schlagen dezimierte Colts

Die New England Patriots (3-2) haben Week 5 mit einem Heimsieg eröffnet: gegen ein dezimiertes Team der Indianapolis Colts (1-4) gelang am Ende ein deutlicher 38:24-Erfolg, die Pats haben somit nach zwei Pleiten in Folge jetzt zwei Partien nacheinander gewonnen. Zumindest kurzzeitig aber schien es, als könnte die Partie aus der Hand gleiten.

Recap: New England Patriots (3-2) - Indianapolis Colts (1-4)

Die Voraussetzungen hätten kaum unterschiedlicher sein können: Bei den Patriots auf der einen Seite kehrte Julian Edelman nach abgesessener Sperre zurück, während Rob Gronkowski rechtzeitig fit geworden war - erstmals seit Week 12 in der 2016er Saison standen die beiden gemeinsam auf dem Feld.

Und bei den Colts? Unter anderem Marlon Mack, T.Y. Hilton, Darius Leonard, Quincy Wilson und Jack Doyle fielen allesamt aus, während Denzelle Good - der auf Right Tackle bereits den verletzten Joe Haeg vertritt - entschuldigt fehlte; Goods Bruder war einige Tage vor dem Spiel erschossen worden. Indy trat unter dem Strich ohne seine Nummer-1-Receiver, -Back, -Cornerback, -Right Tackle und -Tight End sowie ohne den zum Saisonstart so spektakulären Darius Leonard an. Und genau so schien sich das Spiel dann auch schnell zu entwickeln.

Die Patriots marschierten prompt über das Feld, Brady brachte alle neun Pässe an, Nummer 9 davon zum Touchdown auf Cordarrelle Patterson bei Third and Goal: ein cleveres Play-Design in der Red Zone. So ging es dann auch weiter, Brady (34/44, 341 YDS, 3 TD, 2 INT) beendete den nächsten Touchdown-Drive mit einem 1-Yard-Sneak und zur Halbzeitpause stand es schon 24:3.

In der ersten Hälfte hatte Brady bereits mehr Passing-Yards (176:133) und Touchdowns (2 Passing, 1 Rushing vs. 1 Passing, 1 INT) als im ganzen Spiel gegen die Lions vor zwei Wochen.

Dabei sah man vor allem früh im Spiel auch die defensiven personellen Probleme der Colts. Brady, der gegen die 2-Deep-Safety-Looks der Colts extrem stark aufs Kurzpassspiel setzte, stand gerade in der ersten Hälfte kaum mal unter Druck.

Der Pass-Rush der Colts, über die ersten Wochen durchaus gefährlich, konnte individuelle Matchups nicht beziehungsweise nicht schnell genug gewinnen - und laut NFL Next Gen Stats kamen 22 von Bradys ersten 27 Pässen zu "offenen" (mindestens 3 Yards Separation) Receivern - über die ersten vier Spiele stand er hier bei knapp unter 50 Prozent.

Patriots vs. Colts: Luck und Indianapolis schlagen zurück

Indianapolis musste bis dato regelmäßig tief in der eigenen Hälfte seine Drives starten, das änderte sich erst früh in der zweiten Hälfte: Endlich bekam Andrew Luck (38/59, 365 YDS, 3 TD, 2 INT) ein kurzes Feld, nach einigen guten Runs fand er Eric Ebron, der McCourty zum Touchdown schlug. Nach weiteren Verletzungen war Indy zu diesem Zeitpunkt runter auf 40 gesunde und einsatzfähige Spieler in seinem Kader.

Luck, der jetzt innerhalb von vier Tagen 120 (!) Pässe geworfen hat, spielte erneut eine sehr gute Partie. Und auch die anfänglichen Sorgen über die extreme Kurzpass-lastige Offense können vorerst zu den Akten gelegt werden: Nachdem Luck über die ersten drei Spiele nur ein Mal auf über sechs Air Yards pro Pass kam, stand er hier in den vergangenen beiden Spielen bei 8,1 beziehungsweise 8,2.

Die Tight-End-Connection wurde jetzt ein Thema. Die Patriots hatten Probleme mit den Tight Ends der Colts, Eric Ebron fing nicht nur neun Pässe für 105 Yards sowie zwei Touchdowns, er war auch regelmäßig der (erfolgreiche) 3rd-Down-Receiver. Ebron hat jetzt bereits seine persönliche Saison-Bestmarke für Touchdowns eingestellt. Und es beschränkte sich nicht auf Ebron, Eric Swoope fing neben einem Big Play Beinahe-TD ebenfalls einen Touchdown-Pass in der zweiten Hälfte.

Was einst eine klare Patriots-Führung war, wurde so plötzlich zu einem One-Score-Game - auch weil das dritte Viertel durch kuriose Turnover geprägt war.

Patriots: Tom Brady mit Touchdown Nummer 500

Zwar sah man phasenweise die Offense, die New England mit Edelman (7 REC, 57 YDS) und voller Kapelle haben kann, auch Sony Michel (18 ATT, 98 YDS, TD) hatte erneut ein gutes Spiel. Man sah auch wieder die für die Pats so ungewohnten Turnover und Unachtsamkeiten.

So stehen am Ende dieses Spiels zwei Interceptions auf Bradys Konto, die beide nicht ansatzweise seine Schuld waren: Ein Mal rutschte der Ball durch die Hände von Chris Hogan, wenig später konnte Gronkowski den Pass nicht kontrollieren. Beide Male war die Colts-Defense zur Stelle. Und auch Indianapolis hatte einen kuriosen Turnover, als Wilkins sich den Ball von McCourty klauen ließ.

NFL: Brady, Rodgers, Mahomes und Co.: Das Quarterback-Ranking nach Week 4 © getty 1/33 Das erste Viertel der Saison ist vorbei, und zumindest einige der Teams erscheinen in einem deutlich klareren Licht. Auch dieses Jahr rankt SPOX im 4-Wochen-Takt die Starting-QBs, Achtung: QBs mit unter 60 Pässen sind dabei nicht berücksichtigt. © getty 2/33 OHNE WERTUNG: Josh Rosen, Cardinals: Erster Start für den Rookie am vergangenen Sonntag - und der war mehr als vielversprechend. Rosens weitere Entwicklung ist die einzige wirklich spannende Storyline für den Rest der Cardinals-Saison. © getty 3/33 OHNE WERTUNG: C.J. Beathard, 49ers: Hatte seinen ersten Start nach der Garoppolo-Verletzung - und spielte solide. Die große Frage wird sein, wie lange er diese Hits einstecken kann. © getty 4/33 30. Josh Allen, Bills: Das Spiel gegen die Vikings war der Ausreißer nach oben - und auch stark in einem desolaten Spiel der Vikes-Defense begründet. Accuracy, Reads, Pocket-Verhalten: Allen hat noch extrem viel Arbeit vor sich. © getty 5/33 29. Sam Darnold, Jets: Hatte gegen Detroit sein bestes Spiel, danach ging es bergab. Das liegt auch an den Umständen, namentlich am Play-Calling. Können sich die Jets hier nicht verbessern, werden Big Plays auch weiter ausbleiben - und Turnover kommen. © getty 6/33 28. Dak Prescott, Cowboys: Ein weiterer Kandidat, der unter den Umständen leidet: Prescott braucht Scheme-Hilfe, in Dallas bekommt er die viel zu selten. Prescott ist sehr vorsichtig und nicht in der Lage, das als Passer auszugleichen. © getty 7/33 27. Case Keenum, Broncos: Der Gunslinger, der er auch in Minnesota letztlich war - mit aber noch mehr Risiko und zu vielen unnötigen Turnovern. Die Big Plays sind immer wieder da, aber Keenum hat seit Week 1 keinen Touchdown-Pass geworfen. © getty 8/33 26. Ryan Tannehill, Dolphins: Massiv inkonstant. Tannehill hatte jetzt 2 Spiele, in denen er gut bis sehr gut aussah - genau wie 2 richtig schwache Auftritte. Attackiert Downfield, das sollte er fortsetzen. Vom Passspiel muss dennoch viel mehr kommen. © getty 9/33 25. Eli Manning, Giants: Spielt eine bessere Saison, als erwartet. Aber: Die Giants sind unfassbar konservativ im Passspiel, vielleicht aufgrund der Line, vielleicht wegen Eli. Gegen eine anfällige Saints-Defense am Sonntag etwa sichtbar übervorsichtig. © getty 10/33 24. Mitch Trubisky, Bears: Ein gutes Spiel macht noch keine Saison, gegen die Bucs-Defense umso weniger. Aber nachdem Trubisky über die ersten 3 Wochen doch deutliche Probleme mit Reads und Accuracy hatte, war Week 4 ermutigend.. © getty 11/33 23. Derek Carr, Raiders: 2 gute, 2 schlechte Spiele - und oft auch eine Achterbahn innerhalb der Saison. Carrs großes Problem ist immer noch Pressure und eine Konsequenz daraus: Carr hatte einige der hässlichsten Interceptions dieser Saison. © getty 12/33 22. Baker Mayfield, Browns: Herausragendes Debüt gegen die Jets, dann gegen Oakland einige Rookie-Fehler - aber Mayfield ist unglaublich vielversprechend. Bewegt sich toll in der Pocket, kann mit dem Blitz umgehen, Pässe kommen mit Power und Antizipation. © getty 13/33 21. Marcus Mariota, Titans: Wird gerade von Spiel zu Spiel besser. Gegen Philly endlich auch aggressiver in seinem Ansatz und sehr gut gegen den Blitz. Wenn Mariota weiter so aus der Pocket spielen kann, wird es eine gute Saison in Nashville. © getty 14/33 20. Blake Bortles, Jaguars: Die Bortles-Achterbahn ist in vollem Gange! Ein durchschnittliches Spiel gegen die Giants, sensationell gegen die Pats, richtig schwach in Tennessee und gegen die Jets wieder gut - jetzt bräuchten die Jags nur mehr Konstanz... © getty 15/33 19. Ben Roethlisberger, Steelers: Ganz schwaches Spiel gegen Baltimore, vor allem aus sauberer Pocket war das nichts von Big Ben. Gut gegen die Chiefs und die Bucs, die aber auch die 2 vermutlich schlechtesten Secondarys der Liga stellen. © getty 16/33 18. Alex Smith, Redskins: Sieht wieder stark wie der Alex Smith aus, den wir - abgesehen von der vergangenen Saison - kennen: Alles in Washington findet im Kurzpassspiel statt, viel mehr liefert er bislang nicht. Aber die Base-Line ist zumindest stabil. © getty 17/33 17. Russell Wilson, Seahawks: Wilson hat in Seattle gerade alles andere als einen leichten Stand. Abgesehen vom Cowboys-Spiel sehr durchwachsen - auch weil das Play-Calling in miese Situationen bringt. Kritik: Wilson ist für zu viele Sacks verantwortlich. © getty 18/33 16. Deshaun Watson, Texans: Kein Quarterback muss mit mehr Pressure umgehen als Watson, und auch wenn die Turnover ein Thema bleiben - Watson hat sich absolut gefangen und der Trend sieht gut aus. Houstons Passing-Offense wird sich noch steigern. © getty 19/33 15. Joe Flacco, Ravens: Eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Flacco ist einer der aggressivsten Downfield-Passer der bisherigen Saison, zuletzt glänzend gegen den Blitz. Ein Quantensprung zum Vorjahr. © getty 20/33 14. Andrew Luck, Colts: Das Spiel gegen Houston war absolut ermutigend, Lucks Armstärke ist kein Problem und endlich war er auch mutiger im Passspiel. Kann er das bestätigen, sprechen wir vor dem Saisonende wieder von einem Top-10-Quarterback. © getty 21/33 13. Matt Stafford, Lions: Solide bis überdurchschnittlich gegen die Niners und die Patriots, dann richtig stark gegen Dallas. Vor allem aus einer sauberen Pocket ist Stafford zunehmend schwer zu stoppen. © getty 22/33 12. Carson Wentz, Eagles: Beeindruckend, wie stark Wentz direkt zurückgekommen ist. Vor allem das Titans-Spiel war sehr gut, bewegt sich stark in der Pocket und trifft schon wieder enge Fenster. Auf bestem Wege zurück zum 2017er Carson Wentz. © getty 23/33 11. Ryan Fitzpatrick, Buccaneers: Die ersten beiden Spiele waren absolut herausragend, Fitzpatrick war DER Deep Passer zum Saisonstart. Gegen Pittsburgh dann die Turnover, dennoch viel Gutes im Passspiel - jetzt muss er Jameis Winston Platz machen. © getty 24/33 10. Cam Newton, Panthers: Definitiv eine der positive Überraschungen der bisherigen Saison. Newton ist nicht nur eine Säule als Runner, er ist auch als Passer sehr gut in die Saison gestartet. Ein Problem bislang: Gegnerische Blitze. © getty 25/33 9. Tom Brady, Patriots: Brady hat bisher eine eher durchschnittliche Saison, mit dem Lions-Spiel als Ausreißer nach unten. Hässlicher Pick gegen Miami, scheint etwas zögerlicher in der Pocket zu sein. Bringt Edelman die Wende? © getty 26/33 8. Andy Dalton, Bengals: Richtig, richtig gute Saison von Dalton bislang, vor allem in den vergangenen beiden Spielen. Gegen Atlanta teilweise spektakulär, Dalton ist mit einem besseren Scheme und besserer Protection auf Kurs 2015er Form. © getty 27/33 7. Aaron Rodgers, Packers: Im Prinzip seit der zweiten Hälfte gegen Chicago ist Rodgers wieder sehr gut unterwegs, selbst bei der Niederlage gegen Washington weitestgehend solide. Aber: Sehr auffällige Probleme mit Pressure dieses Jahr. © getty 28/33 6. Philip Rivers, Chargers: Fliegt teilweise etwas unter dem Radar, aber Rivers hatte einen tollen Saisonstart und ist aus sauberer Pocket mitunter herausragend. Gegen den Blitz muss er sich wieder steigern. © getty 29/33 5. Kirk Cousins, Vikings: Das Bills-Spiel zieht die Bewertung natürlich nach unten, davon abgesehen spielt Cousins eine herausragende Saison. Ob gegen L.A. oder die Packers - Cousins ist der zentrale Lichtblick in einem enttäuschenden Vikings-Saisonstart. © getty 30/33 4. Drew Brees, Saints: Drew Brees ist immer noch der akkurateste Quarterback der Liga - das wird einerseits durch das Screen Game der Saints gepusht, andererseits aber sieht man es auch Downfield. Nach wie vor einer der Elite-QBs. © getty 31/33 3. Matt Ryan, Falcons: Der Auftakt in Philly war eine Katastrophe - seitdem ist Ryan unbestreitbar einer der besten Quarterbacks der Liga. Das Passspiel der Falcons ist vielseitig und brandgefährlich, und Ryan hat einen großen Anteil daran. © getty 32/33 2. Jared Goff, Rams: Die letzten 2 Spiele waren sensationell. Ja, das Scheme hilft - vor allem mit seiner Präzision aber ist Goff dieses Jahr für sich betrachtet eine Waffe in der Rams-Offense, und nicht nur der Game-Manager eines sehr guten Schemes. © getty 33/33 1. Patrick Mahomes, Chiefs: Unglaublich stark außerhalb der Pocket, sehr gute Pre- und Post-Snap-Reads, präzise und aggressive im Passspiel - Mahomes ist nicht nur aufgrund seiner absurden Total Stats der beste Quarterback des ersten Viertels.

Doch letztlich war es nach Swoopes Touchdown nur kurz ein One-Score-Game, denn wenig später schrieb Brady Geschichte.

Aus 34 Yards fand er - hinter herausragender Protection - den jüngst erst verpflichteten Josh Gordon zum Touchdown, Gordon setzte sich dabei gegen zwei Verteidiger durch. Es war Bradys 500. Karriere-TD, eine Marke, die nur Peyton Manning und Brett Favre zuvor geknackt haben. Gordon ist außerdem der 71. Spieler, der einen Touchdown von Brady gefangen hat - das ist ein alleiniger NFL-Rekord.

Und weil Indianapolis mit den kuriosen Turnovern noch nicht fertig war, Pascal ließ den Ball zur Interception durch die Hände rutschen, machten die Pats dann im Schlussviertel doch den Deckel drauf: Michel beendete im ersten Play nach dem Turnover aus 34 Yards alle Comeback-Träume.