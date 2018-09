NFL-News: New England Patriots kurz vor Trade für Browns-Receiver Josh Gordon

Die New England Patriots sind offenbar kurz davor, Wide Receiver Josh Gordon von den Cleveland Browns zu verpflichten. Der talentierte Wideout hat in Cleveland keine Zukunft mehr.

Wie NFL Network Insider Ian Rapoport am Montagabend berichtete, sind die Pats kurz davor, sich mit den Browns auf einen Deal für den 27-Jährigen zu einigen. Gordon würde das dezimierte Receiving Corps des fünffachen Super-Bowl-Champions verstärken, zumal Tom Brady Lieblingsziel Julian Edelman noch zwei Wochen gesperrt ist.

Allerdings ist offen, wie sich Gordon mit Patrios-Coach Bill Belichick verstehen würde. Gordon hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Drogen und Alkohol zu kämpfen und absolvierte seit 2014 insgesamt nur elf Einsätze in der NFL.

Die Browns hatten vor Week 2 erklärt, sich von Gordon trennen zu wollen. "In den vergangenen sechs Jahren haben die Browns Josh immer unterstützt und in ihn investiert, sowohl persönlich als auch auf professioneller Ebene", sagte GM John Dorsey: "Wir wollten nur das Beste für ihn, aber nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es besser ist, getrennte Wege zu gehen."

Ursprünglich war von einer Entlassung die Rede, nun haben sich die Browns (0-1-1) doch für einen Trade entschieden. Die Patriots (1-1) hatten am Sonntag klar gegen die Jacksonville Jaguars verloren.