NFL Week 2: Redzone-Konferenz, Highlights, Ergebnisse

Nach einem furiosen Auftakt in die Saison blicken wir gespannt auf mit Highlights geladene Action in Week 2. Die Packers empfangen den aktuell schärfsten Division-Rivalen und bangen um das Knie der Cheesehead-Nation: Wird Aaron Rodgers gegen die Vikings spielen können? Die Steelers kämpfen gegen die heißeste Offense der Liga und gegen einen Fehlstart. Die Patriots reisen für eine Wiederholung des AFC Championship Games nach Jacksonville. Alle Spiele seht ihr wie gewohnt in der Redzone-Konferenz (So., ab 19 Uhr auf DAZN).

Green Bay Packers (1-0) - Minnesota Vikings (1-0) (So., 19 Uhr)

Es hat nicht weniger als einen weiteren dieser verrückten Rodgers-Momente für eines der größten Comebacks in der Packers-Geschichte gebraucht, um im Traditionsduell gegen die Bears in Week 1 doch noch als Sieger hervorzugehen. Erst die Knie-Verletzung, dann der Abtransport auf dem Kart und dann die Rückkehr und dieses atemberaubende vierte Viertel, in dem Rodgers bei 9/12 erfolgreichen Pässen für 212 Yards und 3 Touchdowns warf. Doch was die Doktoren mit Rodgers im Medical Room auch immer gemacht haben, gänzlich heilen konnten sie den Superstar nicht: Auch am Samstag war immer noch nicht klar, ob A-Rod gegen die Vikings aufläuft, oder ob DeShone Kizer nach seinem unglücklichen Kurzeinsatz eine weitere Bewährungschance erhält. Die Packers haben am Freitag nicht trainiert und Rodgers steht als fraglich auf dem Injury Report.

Ob Head Coach Mike McCarthy seinen Quarterback am Sonntag dann auch noch gegen die Vikings-Front riskieren will, steht auf einem anderen Blatt. Diese hat sich in der Vorwoche nämlich schon wieder in Höchstform präsentiert. Newcomer Sheldon Richardson registrierte bei seinem Regular-Season-Debüt gleich 7 Pressures und wurde in Week 1 von keinem anderen Interior Defender in der Liga übertrumpft. Begrenzte Spielzeit dagegen erhielt Edge Rusher Everson Griffen. Da die Vikings nämlich eine Rotation aufbauen wollen, spielte der 30-Jährige nur 51 Snaps und damit 77 Prozent gegen die 49ers. Dies könnten die Packers wie schon gegen die Bears zu ihrem Vorteil nutzen: Als nämlich Khalil Mack, den man in der ersten Halbzeit überhaupt nicht unter Kontrolle brachte, im zweiten Durchgang an der Seitenlinie stand, spielten die Packers plötzlich No Huddle und verhinderten so die Einwechslung des ehemaligen Raider. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Atlanta Falcons (0-1) - Carolina Panthers (1-0) (So., 19 Uhr)

Wenn die neue Saison mit den gleichen Problemen aufhört wie die alte begonnen hat, ist dies nie ein gutes Zeichen. So resümierte auch Falcons Head Coach Dan Quinn, dass sich "unsere Scoring-Fähigkeiten in der Red Zone ändern müssen". 5 Yards haben den Falcons für einen Score gefehlt, der zu einem Game-Winning Field Goal gegen die Eagles geführt hätte, doch warf Matt Ryan in Richtung des gedoppelten Julio Jones, welcher den Ball zwar fing, jedoch außerhalb des Feldes landete. Es war eines vielen von gescheiterten Red Zone Plays, welches die Falcons schon seit Beginn der 2017er-Saison in den Wahnsinn treibt. OC Steve Sarkisian erhält hierfür die meiste Kritik, doch gebührt sicher auch Quarterback Ryan ein Teil davon, der gegen die Eagles mehrfach freie Receiver beispielsweise in Ridley übersah oder im Falle von Running Back Freeman überwarf. Gegen eine starke Panthers-D muss sich in der Red Zone etwas ändern. Da kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Freeman zum völlig verkehrten Zeitpunkt. Ein 0-2-Start wäre in der starken NFC beinahe fatal. Das Nervenkostüm ist angespannt.

Zur prekären Situation der Falcons kommen dann auch noch die Verletzungen der Elite-Tackler Deion Jones und Keanu Neal hinzu. Gerade Jones wäre eigentlich prädestiniert dafür, das Matchup mit Carolinas Receiving-Threat aus dem Backfield, Christian McCaffrey, aufzunehmen. Nun sind es viele Fragezeichen, die die Falcons angesichts der laufstarken Panthers-Offense begleiten. Denn auch Cam Newton konnte in der neuen Offense von Norv Turner gleich mal überzeugen: "Superman" hatte gleich drei Runs mit über 10 Yards Raumgewinn und überwand die Cowboys immer wieder dank der Read Option. Probleme könnte es hingegen aufgrund vieler Verletzungen in der Offensive Line und auf der Tight-End-Position geben. In Matt Kalil, Daryl Williams, Trai Turner und Greg Olsen fehlen den Panthers gleich vier Mann im Blocking-Department und die Panthers ließen schon gegen Dallas bei 35,5 Prozent der Dropbacks Pressure zu.

Buffalo Bills (0-1) - Los Angeles Chargers (0-1) (So., 19 Uhr)

Die Bills starten also Josh Allen und treffen damit eine riskante Entscheidung, die den Rookie für mehr als nur für diese Spielzeit prägen könnte. Mit einer schwachen Offensive Line, die in Week 1 weder für den Pass, noch für den Lauf gut geblockt hat, und einem Receiving Corps, das große Probleme damit hat, Separation zu schaffen, wird Allen in das NFL-Feuer geworfen. Schon in der Vorwoche sah Allen gegen die Ravens Spielzeit und tat sich mit Druck schwer: Er brachte nur zwei von sieben seiner Pässe gegen Pressure an. Glück im Unglück, dass zumindest Chargers-Edge-Rusher Joey Bosa erneut ausfällt, doch werden die Bolts den Rookie weiter zu Pässen unter Druck zwingen wollen. Folgen auf Allens mangelnde Reife, gepaart mit den schwierigen Rahmenbedingungen in diesem Jahr, Katastrophenergebnisse, so wird er neben der Arm- auch eine große mentale Stärke beweisen müssen, um diese zu verarbeiten.

Nach dem verpatzten Saisonstart bei dem man eigentlich alle Chancen hatte, den wichtigen Sieg im Division-Duell mit den Chiefs einzufahren, reisen die Chargers dennoch als großer Favorit nach Buffalo. Ein großes Thema waren die zahlreichen Drops, die sich das Receiving Corps leistete. Die Probleme, die gerade Tyrell Williams und Travis Benjamin hatten, könnten zu vermehrter Spielzeit für Mike Williams führen. Hervorragend hingegen hat wieder einmal das Passing Game mit den Running Backs funktioniert. Philip Rivers konnte Melvin Gordon und Austin Ekeler in Drucksituation immer wieder anspielen und so sammelten die beiden insgesamt 292 Scrimmage Yards.

New Orleans Saints (0-1) - Cleveland Browns (0-0-1) (So., 19 Uhr)

"Wir haben einen Schlag ins Gesicht gebraucht um zu verstehen, dass wir nicht auf dem Level sind, auf dem wir zu sein glaubten", lautete das knallharte Resümee von Marshon Lattimore nach dem verheerenden Auftritt der Saints-Defense gegen die Bucs und deren Backup-Quarterback Ryan Fitzpatrick. New Orleans fand überhaupt keine Mittel um Tampa und seine offensiven Waffen zu stoppen. Auch Standout-Corner Lattimore ließ den ersten Touchdown in seiner Karriere zu, sowie zum zweiten Mal ein 100-Yard-Receiving-Game. Gegen die Browns wird man eine gute Chance haben, sich von dem Desaster zu erholen, doch sollten die Saints hier endlich Druck erzeugen. Dies klappte in Week 1 überhaupt nicht. Gelingt auch Tyrod Taylor, der in Week 1 7 Sacks einstecken musste und nur 10 seiner 25 Pässe unter Druck anbrachte, ein ähnlich guter Abend wie Fitzpatrick, so muss man in New Orleans sein Level auf der defensiven Seite tatsächlich ganz neu evaluieren.

In Cleveland war nach Week 1 trotz eines Ergebnisses, dass man 2017 wohl noch dankend angenommen hätte, Tristesse angesagt. 6 Turnover zu provozieren und trotzdem nicht zu gewinnen, das darf nicht passieren! Gleiches gilt für 100 verschenkte Yards durch Sacks, Penalties und mentale Fehler, wie es Head Coach Hue Jackson ausdrückte. Doch die Browns-Defense entwickelt sich beachtlich: Neben der D-Line, in der Myles Garrett weiter große Schritte in Richtung Superstar-Staus macht, hatte auch Rookie Denzel Ward einen starken Einstand gegen niemand geringeren als Antonio Brown. Nun sieht sich die Browns-Secondary mit Michael Thomas und Ted Ginn konfrontiert, die in Week 1 23 Pässe für 248 Yards und 2 Touchdowns fingen. Und im Dome werden keine Wetterkapriolen Defenses unterstützen. Eine schwierige Aufgabe, die die Browns ohne Defensive End Emmanuel Ogbah angehen müssen. Garrett muss bei den Browns ein enormes Pensum gehen, spielte er doch schon gegen die Steelers jeden Snap. Ogbahs Ausfall wird daran nichts ändern.

New York Jets (1-0) - Miami Dolphins (1-0) (So., 19 Uhr)

Die Sam-Darnold-Ära begann mit einem krachenden Dämpfer und einem mindestens genauso krachenden Comeback. Der Rookie spielte nach seinem Katastrophen-Start eine bärenstarke Partie und wusste aus der Pocket heraus mit schnellen Pässen zu überzeugen. Doch auch wenn er aus der Pocket ausbrechen musste, zeigte Darnold klare Pässe aus der Bewegung heraus. Der Rookie scheint bereits eine gute Chemie mit Wideout Quincy Enunwa entwickelt zu haben: Gegen die Lions warf er bei 9 von 20 gelaufenen Routen in seine Richtung. Miami profitierte in Week 1 noch von einem stark lädierten Titans-Kader, der Ausfälle seiner wichtigsten Offense-Spieler hinnehmen musste. Mit den Jets scheint ein anderes Kaliber auf die Dolphins-D zuzukommen.

Miami verdiente sich in Week 1 in einer sieben Stunden andauernden Angelegenheit den ersten Saisonsieg gerade aufgrund der Arbeit in den Trenches. Die O-Line blockte für den Pass und für den Run gleichermaßen überzeugend und wird dies auch gegen eine D der Jets tun wollen, die gegen die Lions vor allem dank hervorragender Blitzing-Designs gut aussah und dahinter risikoreich antizipierte. Ryan Tannehill feierte ein tolles Comeback in Week 1, jedoch wird er bei seinen Pässen gegen die Jets weniger Risiko gehen können. Die Secondary von Gang Green entwickelt sich zu einer der Top-Ten-Units der Liga, auch wenn sie wie in Detroit auf Marcus Maye verzichten muss. Darüber hinaus verletzte sich Dolphins-Left-Guard Josh Sitton und fällt für den Rest der Saison aus. Dies könnte sich gerade auf das Running Game stark auswirken.

NFL: Fantasy Football Starts und Sits Week 2 - Garoppolo, Fitzpatrick, Sanders und Co. © getty 1/22 Der erste Fantasy-Football-Spieltag ist vorbei - manche Manager müssen Dinge reparieren, andere wollen einen Lauf starten. SPOX gibt die Starts und Sits Tipps für Week 2. © getty 2/22 Quarterbacks STARTS: Jimmy Garoppolo, 49ers (vs. Lions): Week 1 war ernüchternd, mit Minnesota aber auch denkbar undankbar. Jetzt warten die Lions mit ihrem zahnlosen Pass-Rush und Lücken, die Shanahan gezielt attackieren wird. © getty 3/22 Case Keenum, Broncos (vs. Raiders): Die Raiders-Defense hielt eine Weile lang mit, doch die Probleme - insbesondere im Pass-Rush - sind nicht zu übersehen. Keenums Gunslinger-Mentalität sollte in dieser Partie für einige Punkte sorgen. © getty 4/22 Alex Smith, Redskins (vs. Colts): Indianapolis wird Probleme haben, gegen Washingtons Line allzu viele Matchups zu gewinnen. Die Redskins werden das im Run Game, aber auch im Passing Game ausnutzen können. Smith sollte ein sicheres Play sein. © getty 5/22 Quarterbacks SITS: Ryan Fitzpatrick, Buccaneers (vs. Eagles): Das Monster-Spiel gegen die Saints war irre - gegen Philly gibt's wieder mehr vom anderen Fitzmagic-Spektrum. Insbesondere, da Philadelphias Front Fitzpatrick permanent unter Druck setzen wird. © getty 6/22 Andy Dalton, Bengals (vs. Ravens): Ja, die Offense war in Week 1 verbessert - aber: Die Tackles bleiben ein Grund zur Sorge, jetzt wartet eine der komplexeren Secondaries sowie eine sehr gute Front auf Cincinnati. © getty 7/22 Marcus Mariota, Titans (vs. Texans): …falls er überhaupt fit wird. Selbst dann wäre er nicht bei 100%, und: Mit Walker fehlt die wichtigste Waffe im Passspiel, Left Tackle Lewan fällt womöglich aus und auf der anderen Seite warten Watt und Clowney. © getty 8/22 Running Backs STARTS: James Conner, Steelers (vs. Chiefs): Conner hat in Week 1 gezeigt, dass er eine volle Workload schultern kann - auch im Passspiel. Und die Chargers hatten hier gegen KC jede Menge Erfolg, Pittsburgh sollte das ebenso gelingen. © getty 9/22 Adrian Peterson, Redskins (vs. Colts): Was für Alex Smith gilt, gilt ganz besonders auch für Peterson. Washington hat in Week 1 gezeigt, dass man gewillt ist, den Game Plan auch um AD herum auszurichten. Gegen die Colts-Front sollte das erneut klappen. © getty 10/22 Royce Freeman, Broncos (vs. Raiders): Guter Auftritt gegen Seattle, genau wie von Rookie-Kollege Lindsay. Freeman sollte als der konstante Chain-Mover eine feste Rolle haben, gegen die Raiders könnte er im Mittelpunkt des Game Plans stehen. © getty 11/22 Running Backs SITS: Devonta Freeman, Falcons (vs. Panthers): Tevin Coleman hatte eine unerwartet große Rolle in Week 1, das dürfte sich fortsetzen. Zudem hatte die Line in Philly Probleme, und jetzt wartet die nächste starke Front. © getty 12/22 Chris Carson, Seahawks (@Bears): Seattles Offensive Line gegen die neue Bears-Front, dann mit mutmaßlich mehr Snaps für Mack und Roquan Smith, ist ein Matchup, das man aus Fantasy-Sicht vermeiden sollte… © getty 13/22 Leonard Fournette, Jaguars (vs. Patriots): Fournette wird nicht bei 100 Prozent sein und selbst wenn: Die Pats werden den Game Plan auf die Run-Defense ausrichten und haben inzwischen die Front, um das auch erfolgreich zu gestalten. © getty 14/22 Wide Receiver STARTS: JuJu Smith-Schuster, Steelers (vs. Chiefs): Die Chiefs-Secondary ist so anfällig, dass sie gezwungen sein werden, mehr Ressourcen auf Brown zu verwenden. JuJu sollte jede Menge Räume und Gelegenheiten bekommen. © getty 15/22 Pierre Garcon, 49ers (vs. Lions): Hatte ein unauffälliges Spiel gegen die Vikings. Goodwin ist angeschlagen und fällt möglicherweise aus, Garcon sollte in diesem Spiel in der Lage sein, Underneath-Matchups für sich auszunutzen. © getty 16/22 Josh Gordon, Browns (@Saints): Gegen die Steelers blitzte Gordons Potential auf, mit seiner Physis und Athletik ist er einfach ein brutales Mismatch. Jetzt geht es eine verunsicherte Saints-Defense, Gordon könnte eine der Week-2-Überraschungen sein. © getty 17/22 Wide Receiver SITS: Larry Fitzgerald, Cardinals (@Rams): Die Offense wirkte gegen Washington noch ziemlich ideenlos, Bradford hatte ein furchtbares Spiel. Jetzt wartet ein noch viel schwierigeres Matchup. © getty 18/22 Chris Hogan, Patriots (@Jaguars): New Englands Passspiel funktioniert ohnehin sehr stark über Running Backs und Tight Ends, und Hogan hat mit den Jaguars-Cornerbacks ohne nennenswerte WR-Hilfe das übelste Matchup in Week 2. © getty 19/22 Amari Cooper, Raiders (@Broncos): Oaklands Offense sollte gegen Denver ähnliche Probleme haben wie gegen die Rams. Ein starker Pass-Rush, eine gute Secondary - und dazu die Fragezeichen rund um Carr. © getty 20/22 Tight End START: Jack Doyle, Colts (@Redskins): Ja, er hatte den entscheidenden Fumble in Week 1. Aber: er hatte auch 7 Receptions bei 9 Targets - in der neuen Colts-Offense spielt er eine große Rolle. Erwartet eine ähnliche Einbindung gegen Washington. © getty 21/22 Tight End SIT: Jimmy Graham, Packers (vs. Vikings): Minnesota war gegen San Francisco ungewöhnlich anfällig gegen den Tight End - das setzt sich gegen Green Bay nicht fort. Wer Graham einsetzt, braucht unbedingt einen Touchdown. © getty 22/22 Sleeper: David Njoku, TE, Browns (@Saints): Die Stat-Line in Week 1 war enttäuschend, aber an Targets (7) mangelte es nicht. Gegen eine Saints-Defense, die in der Mitte Cover-Probleme haben wird, könnte Njoku sein erstes dominantes Spiel 2018 haben.

