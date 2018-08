NFL-News: Los Angeles Rams statten Aaron Donald mit Monstervertrag aus.

Die Los Angeles Rams haben sich mit Aaron Donald auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, die im kommenden Sommer greifen wird. Das gab die Franchise in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Der neue Vertrag des Defensive Tackle bindet ihn bis einschließlich 2024 an die Franchise. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der neue Deal 135 Millionen US-Dollar schwer, von denen 87 Millionen garantiert sein sollen. Außerdem bekommt Donald offenbar einen Signing-Bonus in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.

Donald wurde 2014 von den Rams gedraftet und in seiner ersten Saison zum NFL Defensive Rookie of the Year gewählt. In der Spielzeit 2016/17 wurde er zum NFL Defensive Player of the Year ernannt. Zusammen mit Ndamukong Suh und Michael Brockers ist Donald Teil einer der stärksten D-Lines der Liga.