NFL: Tampa Bay Buccaneers: Jameis Winston droht Sperre zum Saisonstart

Die Tampa Bay Buccaneers müssen zum Saisonstart aller Voraussicht nach ohne ihren Quarterback auskommen: Übereinstimmenden Berichten zufolge wird Jameis Winston für mehrere Spiele gesperrt, Grund ist ein vermeintlicher Belästigungs-Vorfall mit einer Uber-Fahrerin.

Unter anderem NFL-Network-Insider Ian Rapoport und ESPN-Insider Adam Schefter berichten, dass Winston durch die Liga suspendiert werden wird. Das Team soll noch nicht offiziell in Kenntnis gesetzt worden sein, laut Schefter handelt es sich um eine Drei-Spiele-Sperre.



Winston, der durch eine 3-Spiele-Sperre 124.000 Dollar seines Basis-Gehalts für 2018 verlieren würde, soll sich schon in den vergangenen Tagen auf eine Suspendierung eingestellt haben. Ersten Meldungen zufolge soll der 24-Jährige nicht planen, Einspruch einzulegen.

NFL: Winston-Sperre - was ist passiert?

Der Grund für die Suspendierung ist ein vermeintlicher Vorfall März 2016 in Arizona. Winston soll damals eine Uber-Fahrerin begrapscht haben, auch wenn es letztlich zu keiner Anklage kam, startete die Liga eigene Untersuchungen am 17. November vergangenen Jahres.

Am gleichen Tag teilte Winston in einem Statement mit: "Es wurde eine Story veröffentlicht, die einen angeblichen Vorfall mit mir und einer Uber-Fahrerin beschreibt. Diese Geschichte wirft mir fälschlicherweise unangebrachtes Verhalten vor. Ich glaube, die Fahrerin hat angesichts der Anzahl der Fahrgäste verwechselt, wer neben ihr saß. Die Vorwürfe sind falsch und angesichts des ansteigenden Bewusstseins für diese Art Vorwurf adressiere ich diesen falschen Bericht sofort."

Er habe darüber hinaus die Vorwürfe auch gegenüber Uber schon damals dementiert, "dennoch haben sie entschieden, meinen Account zu sperren. Ich unterstütze die nationale Bewegung, derartige Vergehen mehr ins Bewusstsein zu bringen und bessere Lösungen zu finden. Aber dieser Vorwurf ist falsch."

Buccaneers: Ryan Fitzpatrick übernimmt

Sportlich gesehen ist es zumindest keine komplette Katastrophe für Tampa Bay - mit Ryan Fitzpatrick verfügen die Bucs über einen erfahrenen Backup, der bereits in der vergangenen Saison aufgrund Winstons Schulterverletzung fast 300 Snaps für die Buccaneers absolvierte. Dementsprechend kennt er die Offense.

Der Start in die Saison allerdings wird, in einem extrem wichtigen Jahr für Head Coach Dirk Koetter - der schon zum Ende der Vorsaison auf der Kippe stand -, direkt sehr schwierig: Die Bucs treffen, dann wohl mit Fitzpatrick, zum Auftakt auf die New Orleans Saints, die Philadelphia Eagles und die Pittsburgh Steelers.

Jameis Winstons NFL-Statistiken: