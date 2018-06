NFL Third and Long: Run Pass Options, Passing Game und Co. - NFL-Trends

MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees

In der NFL beginnt der lange Sommer - die rund fünf bis sechs Wochen vor dem Training Camp, in denen die Spieler im Urlaub sind und die Liga ihre ruhigste Periode des Jahres erlebt. Somit ist es die beste Zeit für eine tiefergehende Auswertung der Vorsaison: Welche statistischen Auffälligkeiten lassen sich feststellen? Wo gibt es möglicherweise Trends? Und worauf sollte man sich in der kommenden Saison möglicherweise noch stärker einstellen? SPOX-Redakteur Adrian Franke blickt in seiner NFL-Kolumne auf die Zahlen.





Ihr wollt Fragen an die SPOX-NFL-Kolumne stellen? Das geht direkt hier an den Autor!

Das Passspiel dominiert, für ein gutes Play-Action-Passspiel benötigt man ein gutes Run Game, die Base Defense hat ihren Namen längst nicht mehr verdient, Kurzpass-Offenses dominieren - so viele Stat- und Storylines stehen am Ende einer NFL-Saison, durch die man sich erst einmal arbeiten muss.

Welche Trends sind richtig? Welche sind auffällig und möglicherweise schon Wegweiser für die Zukunft? Um diese Fragen geht es in der heutigen Ausgabe der "Third and Long"-Kolumne. Und dabei fällt auf: In einigen Aspekten kann man die 2017er Saison im Vergleich der vergangenen Jahre durchaus als Anomalie bezeichnen.

NFL: Immer mehr und mehr Passspiel - oder?

Ein Narrativ, das jeder immer wieder hört: Das Passspiel dominiert alles. Mit Blick auf den Ausgang von Spielen - also die Bedeutung - ist das auch richtig, das Passspiel ist viel wichtiger. Quantitativ allerdings war die vergangene Saison eine auffällige Anomalie, nach jahrelang konstanten Trends.

So waren die Passing-Yards pro Spiel auf dem tiefsten Wert seit 2010 (224,4 Yards - zum Vergleich: 2016 waren es 241,5 Passing-Yards pro Spiel). Teams erreichten pro Spiel 11,6 Mal über den Pass ein neues First Down. Auch hier muss man bis 2010 zurückgehen, um einen niedrigeren Wert zu finden.

NFL Stats: First Downs via Pass pro Spiel

Jahr First Downs via Pass pro Spiel 2017 11,6 2016 12,4 2015 12,3 2014 12,3 2013 12,1 2012 12,0 2011 11,7 2010 11,5

Die durchschnittlichen Runs pro Spiel pro Team auf der anderen Seite waren bis 2011 noch nie unter 27 gefallen. Dann fand ein konstanter Rückgang statt. Bis zur vergangenen Saison.

NFL Stats: Runs pro Team und Spiel

Jahr Runs pro Team und Spiel 2017 26,9 2016 26,0 2015 26,3 2014 26,7 2013 27,1 2012 27,2 2011 27,3

Auch gab es erstmals seit 2014 wieder vier Teams mit über 30 Runs pro Spiel:

2017: 4 Teams über 30: Buffalo (30,4), Carolina (30,6), Minnesota (31,3), Jacksonville (32,9)

2016: 3 Teams über 30: New England (30,1), Buffalo (30,8), Dallas (31,2)

2015: 3 Teams über 30: Seattle (31,2), Buffalo (31,8), Carolina (32,9)

2014: 5 Teams über 30: Cincinnati (30,8), Jets (31,7), Dallas (31,8), Seattle (32,8), Houston (34,4)

2013: 8 Teams über 30: Cincinnati (30,1), Carolina (30,2), Chargers (30,4), Jets (30,8), Philadelphia (31,2), San Francisco (31,6), Seattle (31,8), Buffalo (34,1)

2012: 9 Teams über 30: Denver (30,1), Minnesota (30,4), San Francisco (30,8), Jets (30,9), Kansas City (31,2), Houston (31,8), Washington (32,4), New England (32,7), Seattle (33,5)

Die Rushing-Yards pro Spiel waren dabei seit 2013 sehr stabil (4,2 - 4,2 - 4,1 - 4,2 - 4,1).

Auch in der Effizienz in puncto Raumgewinn war 2017 im Passspiel dagegen ein Rückgang festzustellen. Die Net Yards pro Pass, in die Sacks mit einberechnet werden, waren seit 2005 nahezu konstant ansteigend, von 5,9 auf 6,4. 2017 fand hier erstmals ein Rückgang von mehr als 0,2 Yards statt, die Net Yards pro Pass fielen auf 6,1. Einen Rückgang um 0,3 Yards hatte es zuletzt von 1972 auf 1973 (5,7 auf 5,3) gegeben.

Auch die Adjusted Net Yards pro Pass, in die neben Sacks auch Interceptions und Touchdown-Pässe mit rein zählen - also eine der umfassendsten Pass-Statistiken - bestätigen diesen Trend: Hier waren Quarterbacks 2017 (5,9 - 2016: 6,2) auf dem niedrigsten Wert seit 2013, die Yards pro Reception (11,3) waren gar auf dem tiefsten Wert seit 2007. In der Folge waren auch die Yards pro Play (5,3) auf dem tiefsten Wert seit 2010.

Teams werden konservativer - schließt sich der Kreis?

Was verrät das? Es zeigt in gewissem Maße eine Rückkehr zu einer konservativeren Herangehensweise. Bei 1st&10 liefen Teams in der vergangenen Saison noch immer in 53 Prozent (!) der Fälle.

Auch die Formationen verraten hier einiges, denn zum ersten Mal seit Jahren befindet sich der Einsatz von 11-Personnel (also drei Wide Receiver, ein Tight End, ein Running Back) prozentual auf dem Rückgang: von 2011 bis 2016 war diese Zahl konstant von 40 auf 60 Prozent angestiegen, in der vergangenen Saison fiel sie erstmals auf 59 Prozent zurück. Und das liegt nicht an Spread-Offenses, denn die 4-Receiver-Sets waren von 2016 auf 2017 sogar rückläufig. Dafür ging 13-Personnel (ein RB, drei TE) hoch.

Zwei Erklärungsansätze liegen auf der Hand: einmal der Versuch, aus "leichteren" Defense-Fronts Kapital zu schlagen. Von 2008 auf 2015 kletterte der Anteil der Plays mit fünf oder mehr Defensive Backs laut Pro Football Focus von 43,4 auf 63,4 Prozent, seither hat es sich in diesem Bereich stabilisiert.

Die noch immer als Sub-Package bezeichneten Aufstellungen sind also die eigentliche neue Base-Defense, der dritte Cornerback (oder bei manchen Teams der dritte Safety) sind eher ein Starter als einer der Linebacker. So wird die Defense stärker gegen den Pass, gegen den Run können aber physische Nachteile entstehen. Die fast durch die Bank weg auffälligen Anstiege in der Nutzung des Run Games sind eine potentielle Antwort darauf und man kann schon 2018 eine Reaktion der Defenses - etwa durch 3-Safety-Pakete - erwarten.

Der andere Erklärungsansatz betrifft die Quarterback-Situation. Von den vier Teams mit über 30 Runs pro Spiel waren die Jaguars und die Bills bemüht, möglichst viel von den Schultern ihrer Quarterbacks zu nehmen. Bei den Vikings traf das nach der Bradford-Verletzung zumindest in Maßen ebenfalls zu, während bei Carolina der Quarterback ein elementarer Bestandteil des Run Games ist.

Und diese Liste lässt sich fortsetzen: In der weiteren Top-10 was Runs pro Spiel angeht waren mit den Colts, den Broncos und den Ravens drei weitere Teams, die 2017 bemüht waren, ihren Quarterback zu "verstecken". Die Cowboys (Rang 5) sind ebenfalls stark auf das Run Game ausgerichtet und die Rams (Rang 9) haben neben ihren Passing-Designs ebenfalls Jared Goff über das Run Game deutlich unter die Arme gegriffen.

Das Kurzpassspiel ist das dominante Offense-Stilmittel

Der oben genannte Rückgang was die Yards pro Reception und die (Adjusted) Net Yards pro Pass angeht hat derweil andere Gründe: Die Kurzpass-Offense dominiert das Bild in der NFL, und das in ganz großem Stil.

Das zeigt einerseits die prozentual massive Anzahl der Pässe, die nicht weiter als zehn Yards flogen.

NFL Passing Statistiken 2017: Kurzpassspiel

Platzierung Spieler (Team) Pässe gesamt Pässe vor der LoS (Prozent) Pässe 1-10 Yards (Prozent) 1. Trevor Siemian (Broncos) 349 42 (12%) 188 (53,9%) 2. Dak Prescott (Cowboys) 490 61 (12,4%) 263 (53,7%) 3. Josh McCown (Jets) 397 82 (20,7%) 210 (52,9%) 4. Eli Manning (Giants) 571 98 (17,2%) 296 (51,8%) 5. Aaron Rodgers (Packers) 238 53 (22,3%) 121 (50,8%) 6. Carson Wentz (Eagles) 440 65 (14,8%) 215 (48,9%) 7. Joe Flacco (Ravens) 549 112 (20,4%) 268 (48,8%) 8. Jacoby Brissett (Colts) 469 96 (20,5%) 227 (48,4%) 9. Tyrod Taylor (Bills) 420 77 (18,3%) 202 (48,1%) 10. Matt Ryan (Falcons) 529 67 (12,7%) 254 (48%) 11. Russell Wilson (Seahawks) 553 86 (15,6%) 253 (47,8%) 12. Brett Hundley (Packers) 316 74 (23,4%) 150 (47,5%)

Zahlen von ESPN und Inside the Pylon. Quarterbacks sind nach prozentualen Pässen in der 1-10-Yard-Range sortiert.

Ergänzend hierzu: Fünf Quarterbacks mit mindestens 225 Passversuchen haben insgesamt 70 Prozent ihrer Pässe zehn Yards oder kürzer geworfen: Josh McCown (73,6%), Aaron Rodgers (73,1%), Alex Smith (72,2%), Drew Brees (71,5%) und Brett Hundley (70,9%). Kein Quarterback mit über 200 Pässen hat weniger als zehn Prozent davon vor die Line of Scrimmage geworfen.

Screens und kurze Pässe sind das bevorzugte Mittel der Wahl: Quarterbacks bekamen den Ball in den vergangenen Jahren im Schnitt in 2,67 Sekunden weg, von 2011 bis 2013 waren es noch 2,77 Sekunden. Das macht Interior-Pressure noch wichtiger, da Verteidiger so den schnelleren Weg zum Quarterback haben. Interior-Pressure hat ohnehin eine größere Auswirkung auf die Offense als Edge-Pressure.

Und weiter: Während 2016 noch 14 Quarterbacks mit mindestens 200 Pässen auf über 9,5 Intended Air Yards pro Pass kamen (also wie weit sie den Ball im Schnitt werfen), erreichten in der vergangenen Saison nur acht Quarterbacks mit wenigstens 200 Pässen diesen Wert.

Nur drei Quarterbacks waren in beiden Jahren in der Top-10: Ben Roethlisberger (2016: 9,9/2017:9,5), Carson Palmer (10,2/9,7) und Jameis Winston (10,8/10,7). Und mit Arizonas Downfield-Offense bricht nach dem Rücktritt von Bruce Arians ein verlässlicher Stat-Lieferant weg: In der Vorsaison waren alle drei Cardinals-Quarterbacks - Drew Stanton (10,8), Palmer und Blaine Gabbert (9,5) - in der Top-10. Auch wenn Stanton (159 Pässe) und Gabbert (171) für meine oben gelistete Auswertung nicht zählen.

Eine weitere Statistik, die diesen Trend bestätigt: 2016 warfen noch 19 Quarterbacks (wieder: Minimum 200 Pässe) im Schnitt bis zum oder weiter als den First-Down-Marker. 2017 ging diese Zahl auf 12 QBs zurück.

NFL: Der Siegeszug der Run Pass Option

Zusammenfassung bis dato: Teams werden konservativer, sei es in der rein nummerischen Nutzung des Run Games oder auch in der Art und Weise, wie das eigene Passing Game aufgezogen wird. Das Kurzpassspiel bestimmt hier das Denken und hilft dabei, die bei so vielen Teams eklatanten O-Line-Probleme zu kaschieren.

Ein anderes Stilmittel hierfür ist spätestens seit dem Super-Bowl-Triumph der Eagles jedem geläufig sein dürfte, sind die Run Pass Options. Philly nutzte die RPOs bei insgesamt 207 Plays inklusive der Playoffs, mehr als irgendein anderes Team. Auch in der Regular Season führte Philadelphia diese Statistik mit 181 RPOs an, vor Kansas City (168) und Green Bay (143).

Der Liga-Schnitt lag bei 63, Baltimore rangierte mit lediglich elf gespielten Run Pass Options auf dem letzten Platz - und die ligaweite Completion Percentage bei Run Pass Options lag 2017 bei 78 Prozent. Zum Vergleich: Der gesamte Passing-Completion-Schnitt 2017 war 62,1 Prozent, übrigens ebenfalls der tiefste Wert seit 2013. Man kann getrost davon ausgehen, dass RPOs in der kommenden Saison eine noch größere Rolle einnehmen werden.

NFL: Brady, Rodgers, Brees, Wilson und Co.: Quarterback-Ranking der 32 Starter © getty 1/33 Draft und Free Agency sind vorbei, die 32 Starting-Quarterbacks stehen vorerst fest. SPOX startet seine Offseason-Position-Ranking-Reihe mit der wichtigsten Position auf dem Feld - und sortiert die 32 Starting-QBs nach Einschätzung Stand heute. © getty 2/33 KEINE WERTUNG: Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs. Hatte einen Einsatz, der in Kombination mit den Trainingseindrücken zum Alex-Smith-Trade reichte. Das Potential ist riesig - was kann Andy Reid aus Mahomes raus holen? © getty 3/33 31. A.J. McCarron, Buffalo Bills. Die Bills gingen mit der schlechtesten QB-Situation aller Teams in den Draft - was befürchten lässt, dass Allen zu früh spielt. McCarron ist bestenfalls unterer Durchschnitt. © getty 4/33 30. Joe Flacco, Baltimore Ravens. Steigerte sich im Laufe der Saison, die Frage ist: Wie hoch kommt Flacco noch? Auch das Downfield-Game - einst seine Spezialität - klappt nicht mehr, Pressure bereitet Flacco große Schwierigkeiten. © getty 5/33 29. Blake Bortles, Jacksonville Jaguars. Eine 3-Spiele-Phase 2017 zeigte, wozu Bortles in der Lage sein KANN. Allerdings ruft er das nicht konstant ab. Stattdessen: Ineffizient im Kurzpassspiel, schwerwiegende Turnover, die Coaches wollen ihn verstecken. © getty 6/33 28. Eli Manning, New York Giants. Die Vorsaison war sehr schlecht - wenn auch unter schwierigen Bedingungen. Line und Run Game sollten viel besser sein, Beckham ist zurück. Kann Eli als Game-Manager fungieren und vor allem die Fehler runter schrauben? © getty 7/33 27. Jacoby Brissett, Indianapolis Colts. Colts-Fans hoffen, dass ab September Andrew Luck der Starter ist. Bis dahin: Brissett hatte eine den Umständen entsprechend gute Saison und war einer der besten Deep-Passer in der NFL. © getty 8/33 26. Mitchell Trubisky, Chicago Bears. Die Anlagen sind ohne jede Frage da, Trubisky könnte schnell einer der besten Play-Action-Passer der Liga werden. Vielversprechend vor allem im Downfield-Game, muss kurz effizienter werden. © getty 9/33 25. Derek Carr, Oakland Raiders. Große Probleme 2017. Alles außerhalb des Kurzpassspiels war bestenfalls unterdurchschnittlich, Defenses reagierten dementsprechend. Viele Fehler, wenige Big Plays - hilft Grudens Scheme? © getty 10/33 24. Ryan Tannehill, Miami Dolphins. 2018 wird für Tannehill ein absolut richtungsweisendes Jahr. Tannehill hatte eine sehr gute zweite Saisonhälfte 2016 und schien sich in Gases Offense immer besser zurechtzufinden. Daran muss er anknüpfen. © getty 11/33 23. Josh McCown, New York Jets. Glänzte in der vergangenen Saison in der Spread-Air-Raid-Offense der Jets, hatte eine seiner besten Saisons. Risiko und damit verbunden Turnover bleiben ein großes Problem, einer der besten Downfield-Passer 2017. © getty 12/33 22. Dak Prescott, Dallas Cowboys. Nach der tollen 2016er Saison erfolgte mit Handicaps (WR, Scheme, Line-Verletzungen) ein Rückschritt. Prescott ist noch immer gut in der Pocket und Downfield, muss in anderen Bereichen deutlich konstanter werden. © getty 13/33 21. Sam Bradford, Arizona Cardinals. Wenn Bradford bei 100 Prozent ist, kann er mit seiner Accuracy, seinen Fähigkeiten auch Downfield und seinem Arm generell mindestens an der Top-12 schnuppern. Dieses "Wenn" ist inzwischen aber sehr, sehr groß. © getty 14/33 20. Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers. Hatte einen guten Schlussspurt und kann eine Defense zerlegen. Doch scheint es, als würde man die Gunslinger-Risiko-Mentalität nicht aus Winston rausbekommen. Das war auch 2017 wieder ein Problem. © getty 15/33 19. Tyrod Taylor, Cleveland Browns. Chronisch unterschätzt bei den Bills, ist Taylor der ideale Game Manager. Kaum Turnover-Fehler, gut gegen Pressure, akkurat, X-Faktor als Runner. Lässt allerdings zu viele offene Würfe liegen. © getty 16/33 18. Marcus Mariota, Tennessee Titans. In einem für ihn unvorteilhaften Scheme hatte Mariota eine enttäuschende Saison - dabei war er aber noch immer stark in puncto Pocket-Movement und leistete sich wenige Fehler. Muss wieder effizienter werden. © getty 17/33 17. Andy Dalton, Cincinnati Bengals. Der prototypische Durchschnitts-QB kommt in der Mitte rein. Dalton steigerte sich im Laufe der vergangenen Saison allerdings merklich, bekommt er eine saubere Pocket, kann er in die "gute QBs"-Rankings klettern. © getty 18/33 16. Case Keenum, Denver Broncos. So schwer zu bewerten - war 2017 ein riesiger Ausreißer nach oben, oder kann Keenum das unter ähnlichen Umständen wiederholen? Accuracy, Downfield-Aggressivität, Intermediate-Passing: All das war 2017 großartig. © getty 19/33 15. Jimmy Garoppolo, San Francisco 49ers. Sample Size ist sehr klein, doch was man sah, war beeindruckend. Brillierte im Kurzpassspiel, leistete sich nur wenige Fehler. Sollte sich mit mehr Erfahrung in der Offense noch deutlich weiterentwickeln. © getty 20/33 14. Deshaun Watson, Houston Texans. Und der nächste Fall von "kleine Sample Size". Spektakuläres Deep-Passing-Game mit jeder Menge Big Plays, bestrafte hier Blitz-Pakete herausragend. Kann er nach dem Kreuzbandriss daran anknüpfen? © getty 21/33 13. Jared Goff, Los Angeles Rams. Noch immer ist bei Goff die Frage, wie viel Sean McVay man im Spiel des Quarterbacks sieht - auch was Adjustments und dergleichen angeht. So oder so, Goff war durch die Bank weg überdurchschnittlich im Vorjahr. © getty 22/33 12. Cam Newton, Carolina Panthers. Der beste Running-Quarterback in der NFL, dessen großes Problem nach wie vor die Accuracy ist. Zeigte hier auch 2017 wieder Licht und Schatten, sein Zusammenspiel mit D.J. Moore wird spannend. © getty 23/33 11. Kirk Cousins, Minnesota Vikings. Hatte unter sehr schwierigen Umständen in Washington eine gute Saison. Glänzte gegen Blitz, gut bei Play Action, guter Downfield-Passer. Pressure noch ein Problem. Wird in Minnesota weniger auf sich gestellt sein. © getty 24/33 10. Alex Smith, Washington Redskins. Spannende "Studie" für 2018: Wie viel von Smiths unerwarteter 2017er Saison war Andy Reids Scheme - und wie viel er selbst? Kann er an sein tolles Deep- und Blitz-Passing-Game anknüpfen, geht's im Ranking nach oben. © getty 25/33 9. Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Bis zu seinem Kreuzbandriss eine großartige Saison. Brillierte in Doug Pedersons Scheme und hinter einer starken Line, gleichzeitig aber toll gegen Pressure und bei Third Down ein Big Play waiting to happen. © getty 26/33 8. Philip Rivers, Los Angeles Chargers. Nimmt man die vergangene Saison als Maßstab, dann sind die Chargers mit Rivers auch 2018 in den Contender-Kreis zu zählen. Sehr gut im Deep Passing Game, exzellent kurz und bei Crossern sowie gegen Pressure. © getty 27/33 7. Matthew Stafford, Detroit Lions. Wird noch immer etwas unterschätzt, war in der Vorsaison aber gefährlich im Deep-Passing-Game und effizient im Kurzpassspiel. Sollte von einem endlich stabileren Run Game profitieren was Turnover-Risiko angeht. © getty 28/33 6. Russell Wilson, Seattle Seahawks. Über weite Strecken der Saison trug Wilson Seattles Offense im Alleingang. Der beste Improvisations-QB, toll vs. Blitz und mit vielen Big Plays. Dabei aber auch mit jeder Menge Risiko, wird spannend im neuen Scheme. © getty 29/33 5. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers. Steigerte sich im Laufe der Saison merklich, bestrafte Teams vor allem gegen den Blitz sowie Intermediate. In puncto Passgenauigkeit nicht auf dem Level der Top-4, aber noch immer einer der besten QBs der NFL. © getty 30/33 4. Matt Ryan, Atlanta Falcons. Wurde im Vorjahr lange unterschätzt, hatte aber eine der besten QB-Saisons 2017. Akkurat, stark gegen den Blitz, vor allem im Kurzpassspiel effizient und dabei schlicht und ergreifend kaum Fehler. © getty 31/33 3. Drew Brees, New Orleans Saints. 2017 war spektakulär, ist noch immer unglaublich akkurat, brandgefährlich kurz und tief und hatte eine gehörige Portion an Big Plays. Screens und Run Game helfen ihm, doch Brees ist mehr als ein Komplementärspieler. © getty 32/33 2. Aaron Rodgers, Green Bay Packers. Der physisch talentierteste QB und beste On-the-Move-Passer der NFL. Keiner ist gefährlicher außerhalb der Pocket, keiner kann Pässe aus unmöglicher Position besser anbringen. Macht Green Bay alleine zum Contender. © getty 33/33 1. Tom Brady, New England Patriots. Der amtierende MVP wird auch im Alter von 41 als bester Quarterback der Liga in die Saison gehen. Big Plays und Pocket-Verhalten waren 2017 nochmals besser, kaum Turnover, extrem akkurat, spektakulär gegen Pressure.

NFL: Play Action hilft (fast) jedem

Die zweite Option neben den RPOs, um dem Quarterback signifikant unter die Arme zu greifen, ist das gute alte Play-Action-Passspiel - das unerklärlicherweise noch immer von Teams (Raiders, ich schaue in eure Richtung) mitunter äußerst stiefmütterlich behandelt wird. Dabei sind die Erfolge offensichtlich, ich empfehle hierfür auch diese Pro-Football-Focus-Analyse zu dem Thema.

Daraus ist unter anderem zu entnehmen, dass über die letzten drei Jahre nahezu jeder Quarterback (mindestens 850 Pässe) einen Anstieg seines Passer-Ratings mit Play Action verbuchen konnte. Die einzigen Ausnahmen: Aaron Rodgers (dessen Passer-Rating ohne Play Action über diesen Zeitraum schon derart hoch ist, dass der Unterschied zu Play Action schlicht sehr gering ist), Derek Carr, Ben Roethlisberger und Joe Flacco.

Football Outsiders hat zudem die Play-Action-Zahlen von 2011 bis 2017 ausgewertet, dabei wird klar: Teams verzeichnen bei 1st&10 fast zwei volle Yards pro Play mehr (8,2 vs. 6,4) bei Play Action, verglichen mit anderen Pässen. Die Diskrepanz ist bei anderen Spielsituationen nicht mehr ganz so hoch, generell aber erzielen Play-Action-Pässe fast durch die Bank weg größere Raumgewinne. Ausgenommen: 3rd&3-10, hier ist die Yards-pro-Play-Zahl identisch.

Play Action - und der Mythos des Zusammenhangs

Letzteres ist eine gute Überleitung auf einen anderen zentralen Punkt: Wichtig für ein gutes Play-Action-Passspiel ist nicht das Run Game selbst - entscheidend sind Spielsituation, Ausübung des Fakes und die Unvorhersehbarkeit der eigenen Formation. In langen Third-Down-Situationen ist rein taktisch die Bedrohung durch das Run Game - unabhängig davon, wie gut das Run Game ist - geringer; schlicht und ergreifend weil ein Laufspielzug unwahrscheinlicher ist. Deshalb ist Play Action hier ineffizienter.

Die große Diskrepanz bei 1st&10 dagegen zeigt: Defenses erwarten (wie oben anhand der Laufspielzüge bei diesem Down aufgezeigt zurecht) hier häufiger einen Run, sind am ehesten in ihrer Base-Formation. Wenig überraschend ist das Play-Action-Passspiel am erfolgreichsten (8,3 Yards pro Play) bei 1st&10 mit dem Quarterback Under Center.

Die Qualität des eigenen Run Games dagegen hat keine Auswirkungen auf die Qualität des Play Action Games. So lässt sich kein statistischer Zusammenhang zwischen den Yards pro Run und den Yards pro Play Action Pass feststellen. Die PFF-Studie zeigt vielmehr auf, dass auch schlechte Rushing-Teams (Teams mit unter 3,5 Yards pro Run) bei normalen vs. Play-Action-Pässen den gleichen Anstieg im Passer Rating sehen.

Die Patriots sind hier einmal mehr am Puls der Zeit: Laut PFF hatte New England 2016 das beste Play-Action-Passer-Rating (131,6) und prompt warf Tom Brady 2017 insgesamt 151 Play-Action-Pässe, mehr als irgendein anderer Quarterback in einer Saison über die vergangenen drei Jahre. Wenn wir davon ausgehen, dass Run Pass Options eine größere Rolle einnehmen, dann sollten die drastischen Erfolge etwa von Case Keenum und Marcus Mariota Teams auch dazu inspirieren, der Defense durch mehr Play Action das Leben noch schwerer zu machen.

Seite 1: Run Game, Passing Game, Play Action - 2017 als Anomalie?

Seite 2: Überschätzte Spieler, Quarterbacks, Steelers - eure Fragen