NFL: New England Patriots - Tom Brady: "Denke häufiger ans Karriereende"

In einer turbulenten Offseason rund um die New England Patriots hält sich auch die Storyline rund um das möglicherweise zeitnahe Karriereende von Tom Brady hartnäckig. Jetzt äußerte sich Brady selbst - und gab zu, dass er sich durchaus mit seinem Rücktritt befasst.

Im Gespräch mit Oprah Winfrey gab Brady laut dem Boston Herald mit Blick auf das Ende seiner Karriere zu: "Ich denke häufiger als früher darüber nach. Ich denke, ich sehe definitiv, dass das Ende meiner Karriere eher früher als später kommt."

Weiter wollte er nicht ins Detail gehen, auf die Frage, wie lange er noch spielen will, antwortete Brady lediglich: "So lange, wie ich das Spiel noch liebe. So lange, wie ich das Training und die Vorbereitung liebe, und es liebe, mich voll dem zu verschreiben."

Brady: Karriereende? Neue Perspektive durch Kinder

Aber gleichzeitig, so Brady weiter, "passieren auch andere Dinge in meinem Leben. Ich habe Kinder, die ich liebe und ich will kein Vater sein, der nie da ist. Meine Kinder haben meinem Leben eine großartige Perspektive gegeben. Kinder wollen einfach Aufmerksamkeit, und da solltest du als Vater lieber da sein und zur Verfügung stehen."

Darüber hinaus wandte sich der 40-Jährige auch an diejenigen, die ihn als besten Quarterback aller Zeiten darstellen wollen: "Ich mag es nicht. Ich mag es überhaupt nicht, wenn die Leute das sagen. Ich selbst empfinde das nicht so und es ist mir auch egal, ob die Leute das denken. Ich will so gut sein wie möglich. Aber wenn ich da raus gehe, geht es für mich nicht darum, mich mit irgendwem zu vergleichen."

Tom Brady: NFL-Stats der letzten fünf Jahre