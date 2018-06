Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Saints, Falcons und Co.: Die NFC South in der Analyse

MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox

Drei Playoff-Teams stellte die NFC South in der Vorsaison - ist diese Ausbeute wiederholbar? Was wird aus den Bucs, die in der vergangenen Saison so enttäuschten? Können die Atlanta Falcons den nächsten Schritt machen? Gelingt den Saints noch ein Titel-Run mit Drew Brees? Und wie wird die neue Offense in Carolina aussehen?

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

In der neuen Ausgabe geht die Offseason-Division-Reihe weiter: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Weiter geht's mit der NFC South!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 10 - NFC South analysiert

Die New Orleans Saints hatten in der vergangenen Saison eine der explosivsten Offenses der Liga - und nur ein völlig verrücktes Finish gegen die Vikings stand zwischen ihnen und dem Championship Game. Kann New Orleans mit Drew Brees nochmals angreifen? Oder geht zumindest der Division-Titel an die Falcons, die eine junge, aggressive Defense aufbieten und offensiv in Jahr 2 unter Steve Sarkisian stabiler daherkommen sollten.

Beide Teams zählen in den Kreis der Titelanwärter - und die beiden Division-Rivalen fallen zumindest in die "Playoff-Kandidat"-Kategorie, was die South in der Summe zur vielleicht stärksten Division in der gesamten NFL macht.

Die Panthers greifen mit einer neuen Offense an, auch die Defense hat einen neuen Coordinator. Das Potential ist mit Cam Newton, D.J. Moore, Christian McCaffrey, Kawann Short, Luke Kuechly und Co. enorm. Können die Panthers das auch konstant umsetzen? Das ist auch die große Frage bei den Bucs - die nach enttäuschender Vorsaison auf dem Papier eigentlich alles mitbringen, um ebenfalls um die Playoffs mitzuspielen.

Der Rundown von Folge 10 sieht so aus:

04:14 - News (Edelman, Thomas, Luck)

13:48 - Quick Question

16:14 - Team-Analyse: Tampa Bay Buccaneers

44:01 - Team-Analyse: Carolina Panthers

1:05:58 - Team-Analyse: Atlanta Falcons

1:23:27 - Team-Analyse: New Orleans Saints

