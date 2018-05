Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Hymnen-Regel und die AFC East in der Analyse

MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs NBA Rockets @ Warriors MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays

Warum hatten die New England Patriots eine weitere gute Offseason? Wo liegen die großen Probleme der Buffalo Bills? Warum könnten die Miami Dolphins überraschen, und weshalb ist der Saison-Ausblick für die Jets durchaus kurios? Im "Down, Set, Talk!"-Podcast wird die Offseason-Division-Serie mit der AFC East fortgesetzt. Die NFL-Berichterstattung bei SPOX geht inzwischen auch über das geschriebene Wort hinaus: Ein Mal pro Woche findet ihr künftig hier auch NFL-Analysen im Podcast!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Der Podcast startete pünktlich zum Draft, neben der Vorberichterstattung dazu gibt's im Archiv auch schon die Analyse der kompletten ersten Runde direkt nach Tag 1 des Drafts sowie mit den Runden 2-7 in der Betrachtung.

In der neuen Ausgabe geht die Offseason-Division-Reihe weiter: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Weiter geht's mit der AFC East!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 7 - Hymnen-Regel und AFC East

Rund um die Patriots gibt es zahlreiche Geschichten in der Offseason - gibt es Streit zwischen Bill Belichick und Tom Brady? Was plant Rob Gronkowski? Hat es intern ein Mal zu häufig gekracht? All das sollte nicht davon ablenken, dass die Pats auch in der kommenden Saison der klare Favorit der Division und auch der Conference sind - und sich in den vergangenen Wochen sehr intelligent verstärkt haben.

Doch was passiert dahinter? Kann die neue Offense der Miami Dolphins überraschen? Wie wollen die Buffalo Bills überhaupt punkten? Und wo liegt bei den Jets Potential, wo sind Fragezeichen?

Darüber hinaus wird auch die News-Flut diskutiert: Was bedeutet der Ausfall von Hunter Henry für die Chargers? Auf welche Storylines darf man sich mit den Browns bei Hard Knocks freuen? Wie geht es für Johnny Manziel weiter - und wie geht's nach der neuen Hymnen-Regel weiter?

Der Rundown von Folge 7 sieht so aus:

2:20 - News (u.a. Hymne, Manziel, Hard Knocks, Henry)

18:00 - Quick Question der Woche

25:16 - Division-Analyse: New York Jets

41:34 - Division-Analyse: Miami Dolphins

54:17 - Division-Analyse: Buffalo Bills

1:05:05 - Division-Analyse: New England Patriots

