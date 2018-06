Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Seahawks, Rams und Co.: Die NFC West in der Analyse

MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 5) MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

Können die Los Angeles Rams nach ihrer eindrucksvollen Shopping-Tour wirklich den nächsten Schritt machen? Wie geht es bei den San Francisco 49ers mit Jimmy Garoppolo weiter? Wie schnell erfolgt der Umbruch bei den Seattle Seahawks - und wie schnell können die Arizona Cardinals wieder konkurrenzfähig werden? In der neuen Folge des Down, Set, Talk! Podcasts gibt's die ausführliche Analyse zur NFC West.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

In der neuen Ausgabe geht die Offseason-Division-Reihe weiter: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Weiter geht's mit der NFC West!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 9 - NFC West analysiert

Die NFC West ist die potentiell interessanteste Division im Vorfeld der kommenden Saison: Die Rams haben heftig investiert und gehen voll all-in - doch wo liegen mögliche Probleme für L.A.? Die 49ers haben mit Jimmy Garoppolo noch kein Spiel verloren und bauen ihr Team weiter in der Idealvorstellung von Kyle Shanahan auf - geht die Erfolgsserie weiter?

Indes ist bei den Seahawks der Umbruch in vollem Gange - ein Umbruch, der allerdings schnell vonstatten gehen könne. Der könnte bei den Cardinals etwas länger dauern, gleichzeitig sind die Cards das Team, das mit Josh Rosen den spannenden Rookie-Quarterback mitbringt. Für Gesprächsstoff ist also in jedem Fall gesorgt!

Der Rundown von Folge 9 sieht so aus:

4:54 - News

11:57 - Team-Preview: San Francisco 49ers

37:53 - Team-Preview: Arizona Cardinals

1:03:25 - Team-Preview: Seattle Seahawks

1:23:44 - Team-Preview: Los Angeles Rams

