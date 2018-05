NFL: Medien: Cleveland Browns sind das diesjährige Hard-Knocks-Team

MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Insgesamt sechs Franchises waren im engeren Kreis - die Cleveland Browns haben ganz offensichtlich den Zuschlag bekommen: Wie ESPN-Insider Adam Schefter vermeldet, werden die Browns das diesjährige Hard-Knocks-Team sein.

Neben den Browns waren die San Francisco 49ers, die Denver Broncos, die Los Angeles Chargers, die Baltimore Ravens und die Washington Redskins die heißesten Kandidaten auf die diesjährige Hard-Knocks-Staffel.

Die Teams können ihr Veto gegen eine verpflichtende Nominierung einlegen, wenn sie entweder einen Head Coach im ersten Jahr haben, sie in den letzten zwei Jahren einen Playoff-Platz erreicht haben oder sie in den letzten zehn Jahren bereits bei Hard Knocks gezeigt wurden.

Im Rahmen der Dokumentation wird ein Team während der Saisonvorbereitung und der Preseason begleitet. In mehreren Folgen erhalten die Fans dabei einzigartige Einblicke in das Training, die Team-Dynamiken, Spieler-Entlassungen und dergleichen.

Mayfield, Gordon, Haley - viele Browns-Storys

Dabei sollten die Browns mehr als genügend Storylines zu bieten haben. So können Fans unter anderem hinter den Kulissen mitverfolgen, wie das Quarterback-Duell zwischen Neuzugang Tyrod Taylor und dem Nummer-1-Draft-Pick Baker Mayfield abläuft.

Auch Head Coach Hue Jackson wird nach nur einem einzigen Sieg insgesamt über die letzten beiden Jahre besonders unter Beobachtung stehen: Wie adressiert er das Team? Wie geht er mit den Spielern um? Hat er aus dem Debakel mit Vorjahres-Rookie-Quarterback DeShone Kizer gelernt?

Darüber hinaus sollten sowohl Offensive Coordinator Todd Haley, als auch Defensive Coordinator Gregg Williams einiges an Munition liefern. Beide sind für ihre aufbrausende Art bekannt.

Zusätzlich gibt es, neben etwa Vorjahres-Top-Pick Myles Garrett in der Defense, in der Offense einige spannende Charaktere. Dazu gehört fraglos Wide Receiver Josh Gordon: Einer der talentiertesten Receiver in der Liga, der allerdings bereits mehrere Sperren aufgrund von Fehltritten abseits des Platzes absitzen musste.

Dieses Schicksal ereilte auch Rookie-Receiver Antonio Callaway: Der ebenfalls äußerst talentierte Wideout verpasste seine gesamte letzte College-Saison aufgrund einer Suspendierung.

