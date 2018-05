NFL: New Orleans Saints "absolut offen" für Rückkehr von Adrian Peterson

MLB Athletics @ Red Sox NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 2) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 3) MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 5, falls nötig) MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners

Nach der Suspendierung von Mark Ingram benötigen die New Orleans Saints für einige Spiele einen neuen Power-Back - und möglicherweise kehrt ein alter Bekannter zurück: Die Saints sind einer Wiedervereinigung mit Adrian Peterson gegenüber nicht abgeneigt.

Für die ersten vier Spiele der kommenden Regular Season wurde Ingram wegen der Einnahme verbotener Substanzen gesperrt, in der Folge sind die Saints derzeit auf der Suche nach einer Übergangslösung.

Auf die Frage danach, ob eine Rückkehr von Adrian Peterson dafür ein Thema sei, stellte Head Coach Sean Payton klar, dass er "definitiv absolut offen" für eine Wiedervereinigung mit Peterson ist. Neben Peterson wären unter anderem DeMarco Murray, Alfred Morris oder auch Eddie Lacy für eine vergleichbare Rolle noch auf dem Markt.

Peterson unterschrieb vor der vergangenen Saison in New Orleans, wenige Tage später drafteten die Saints Alvin Kamara. Schon im Training Camp wurde klar, dass Kamara und Ingram das deutlich produktivere Duo sind und Petersons Limitierungen im Passspiel nicht in die Saints-Offense passen. Nach vier Spielen wurde der inzwischen 33-Jährige an die Arizona Cardinals abgegeben.

Seine Saison endete aufgrund einer Nackenverletzung in der Wüste, wo er den verletzten David Johnson vertrat, allerdings vorzeitig. Arizona entließ Peterson am 13. März schließlich, seither ist er auf dem Markt.

Saints: Kamara nicht als Ingram-Ersatz

Eine Sache indes ist für Payton klar: Alvin Kamara, der im Passspiel eine viel größere Bedeutung für die Saints-Offense hat, soll nicht einfach Ingrams Runs übernehmen: "Es wäre ein Fehler, Alvin 15 Carries mehr pro Spiel zu geben. Das ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen."

Running-Backs-Coach Joel Thomas fügte hinzu: "Das wäre für ihn nicht gut. Lasst uns doch ehrlich sein: Er war mit dem Verhältnis, wie er es letztes Jahr hatte, herausragend. Wir wollen auf keinen Fall, dass er zu Saisonbeginn sein Pulver verschießt, denn letztlich ist die Saison ein Marathon."

Adrian Petersons NFL-Statistiken der letzten 5 Jahre: