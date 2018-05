Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: QB-Ranking und die NFC East in der Analyse

MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Wieso war die Offseason der Philadelphia Eagles so gut? Was müssen die Dallas Cowboys machen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden? Und wie steht es um die Giants und die Redskins? Im "Down, Set, Talk!"-Podcast beginnt das Offseason-Programm mit der NFC East - außerdem stehen auch Quarterbacks im Fokus. Künftig geht die NFL-Berichterstattung bei SPOX auch über das geschriebene Wort hinaus: Ein Mal pro Woche findet ihr künftig hier auch NFL-Analysen im Podcast!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Der Podcast startete pünktlich zum Draft, neben der Vorberichterstattung dazu gibt's im Archiv auch schon die Analyse der kompletten ersten Runde direkt nach Tag 1 des Drafts sowie mit den Runden 2-7 in der Betrachtung.

In der neuen Ausgabe startet die Offseason-Division-Reihe: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Los geht's mit der NFC East!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 6 - QB-Ranking und NFC East

Die Eagles waren das beste Team der vergangenen Saison, so krönte sich Philly erstmals zum Super-Bowl-Champion - dieses Team ist in den vergangenen Wochen noch besser geworden. Wohin geht die Reise für den Titelverteidiger?

Außerdem: Wie können die Cowboys wieder in die Spur finden? Haben die Giants mit ihrer neuen Offense wieder eine Titelchance? Was wird aus Washington mit Alex Smith? Und darüber hinaus die große Frage: Bier oder Wein zum Grillen?

Auch das aktuelle Quarterback-Ranking wird auseinander genommen!

Der Rundown von Folge 6 sieht so aus:

2:40 - News

8:15 - Quick Questions: Bier, Wein, Flag-Football

15:40 - Quarterback-Ranking

34:27 - Division-Analyse: New York Giants

46:52 - Division-Analyse: Washington Redskins

56:52 - Division-Analyse: Dallas Cowboys

66:18 - Division-Analyse: Philadelphia Eagles

Nachklapp: Hier findet ihr uns