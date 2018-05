NFL: Phoenix und New Orleans sind Super-Bowl-Austragungsorte für 2023 und 2024

MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) MLB Indians @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs NBA Rockets @ Warriors MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays

Die NFL hat die Austragungsorte für die Super-Bowl-Spiele 2023 und 2024 bekanntgegeben. Phoenix wird den 57. Super Bowl austragen, New Orleans den 58.

Die Gastgeberstädte der Endspiele von 2019 bis 2022 standen bereits fest: Atlanta (2019), Miami (2020), Tampa (2021), Inglewood/Los Angeles (2022).

Super Bowl 2023 in Phoenix, Arizona

Der Super Bowl 57 wird 2023 im University of Phoenix Stadium ausgetragen, dem Stadion der Arizona Cardinals. "Wir sind außer uns vor Freude", sagte Cardinals-Boss Michael Bidwill zum Zuschlag.

Bidwill versicherte, man wolle den Fan-freundlichsten Super Bowl der Geschichte austragen, "größer und besser" als alle bisherigen Endspiele.

Das University of Phoenix Stadium der Arizona Cardinals

Ort: Glendale (Phoenix, Arizona)

Glendale (Phoenix, Arizona) Eröffnung: 2006

2006 Baukosten: 455.700.000 Dollar

455.700.000 Dollar Kapazität: 63.400 Plätze (bei Großveranstaltungen erweiterbar auf 73.000)

© getty

Alle bisherigen Super Bowls in Phoenix (Arizona)

Bisher wurden drei Super Bowls in Arizona ausgetragen.

Jahr Super Bowl Champion Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer 1996 Dallas Cowboys Pittsburgh Steelers 27:17 Sun Devil Stadium 76.347 2008 New York Giants New England Patriots 17:14 University of Phoenix Stadium 71.101 2015 New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 University of Phoenix Stadium 70.288

Super Bowl 2024 in New Orleans, Louisiana

Der 58. Super Bowl der NFL wird 2024 in New Orleans im Mercedes-Benz Superdome ausgetragen. Das Stadion ist die Heimstätte der New Orleans Saints. Es wird der insgesamt elfte Super Bowl in New Orleans sein. Die Stadt zieht damit als häufigster Austragungsort mit Miami gleich.

"Gastgeber eines Super Bowls zu sein ist gleichbedeutend mit der Stadt New Orleans", sagte Saints-Ownerin Gayle Benson.

Der Mercedes-Benz Superdome der New Orleans Saints

Ort: New Orleans (Louisiana)

New Orleans (Louisiana) Eröffnung: 1975 (2006 nach Renovierung)

1975 (2006 nach Renovierung) Baukosten (Renovierung): 185.000.000 Dollar

185.000.000 Dollar Kapazität: 73.208 Plätze

© getty

Alle bisherigen Super Bowls in New Orleans (Louisiana)

In New Orleans wurden bisher zehn Endspiele ausgetragen. In Louisiana gab es unter anderem den höchsten Sieg der Super-Bowl-Geschichte: den 55:10-Erfolg der San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos 1990.

Jahr Super Bowl Champion Gegner Ergebnis Stadion Zuschauer 1970 Kansas City Chiefs Minnesota Vikings 23:7 Tulane Stadium 80.562 1972 Dallas Cowboys Miami Dolphins 24:3 Tulane Stadium 81.023 1975 Pittsburgh Steelers Minnesota Vikings 16:6 Tulane Stadium 80.997 1978 Dallas Cowboys Denver Broncos 27:10 Louisiana Superdome 76.400 1981 Oakland Raiders Philadelphia Eagles 27:10 Louisiana Superdome 76.135 1986 Chicago Bears New England Patriots 46:10 Louisiana Superdome 73.818 1990 San Francisco 49ers Denver Broncos 55:10 Louisiana Superdome 72.919 1997 Green Bay Packers New England Patriots 35:21 Louisiana Superdome 72.301 2002 New England Patriots St. Louis Rams 20:17 Louisiana Superdome 72.922 2013 Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 Mercedes-Benz Superdome 71.024

Super-Bowl-Austragungsort: Wie wird das entschieden?

2017 wurde das Auswahlverfahren von der NFL angepasst. Statt bisher mehreren Bewerbern, die mit ihren Konzepten um die Gunst der Liga buhlen, ist das "Auswahlverfahren" mittlerweile pragmatischer geregelt.

Die Interessenten geben Gebote ab. Die Austragung eines Super Bowls wird im Grunde versteigert. Die finale Ziehung ist dann reine Formsache. Anders als bisher sind die Bewerber aber nicht bekannt.