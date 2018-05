NFL: Rekordsumme! Verkauf von Carolina Panthers an David Tepper steht fest

MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers

Der Verkauf der Carolina Panthers an David Tepper ist so gut wie offiziell. Die Franchise gab eine Einigung mit dem Hedge-Fund-Manager am Mittwoch bekannt. Damit bleibt nur noch eine Hürde zu überspringen.

Wie Ian Rapoport vom NFL Network berichtet, belaufe sich der Verkaufspreis auf einen Betrag zwischen 2,2 und 2,3 Milliarden US-Dollar.

Die letzte Hürde für die Übernahme durch Tepper, der bereits ein Minderheitseigner bei den Pittsburgh Steelers ist, ist die Absegnung der anderen NFL-Eigner. Diese soll Ende Mai bei einem Meeting in Atlanta/Georgia über die Bühne gehen und wird als Formalie betrachtet. Die gesamte Transaktion soll dann im Juli abgeschlossen sein.

"Die Panthers und die NFL 1993 nach Carolina zu bringen, war enorm erfüllend für Rosalind und mich und all unsere Partner", sagte der bisherige Besitzer und Gründer der Panthers, Jerry Richardson, in einem Statement. "Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung der letzten 25 Jahren. Sie haben die Panthers in Ihre Herzen geschlossen und machten sie zu einem Teil dieser warmen und unterstützenden Gesellschaft. Wir wollen all unseren einstigen und aktuellen Spielern, den Coaches und dem Trainerstarb für ihre harte Arbeit danken, um die Panthers zu einem großartigen Erfolg zu machen - sowohl auf dem Feld als auch in der Gesellschaft. Die persönlichen Beziehungen, die wir genossen haben, haben uns sehr viel bedeutet."

Panthers: Erster Verkauf einer NFL-Franchise seit 2014

David Tepper äußerte sich ebenfalls zur Übernahme: "Ich bin begeistert, dass man mich als nächsten Eigner der Carolina Panthers ausgewählt hat. Ich habe sehr viel über die Gesellschaft und dieses Team innerhalb der letzten Monate gelernt und freue mich darauf, ein Teil der Carolinas zu werden. Ich möchte Jerry Richardson und den anderen Partnern der Panthers für all das danken, was sie getan haben, um die NFL in den Carolinas zu etablieren und weiterzuentwickeln. Es war eine bemerkenswerte 25-jährige Reise und ich verspreche, auf dem Erfolg der Panthers auf dem Platz und in der Gesellschaft aufzubauen."

Tepper wird damit nach Richardson erst der zweite Besitzer der Carolina Panthers, die seit 1995 in der NFL spielen. Der Verkauf ist derweil der erste einer NFL-Franchise seit der Übernahme der Buffalo Bills durch Terry und Kim Pegula im Jahr 2014. Zugleich ist es der höchstdotierte Verkauf einer US-Sport-Franchise überhaupt.

