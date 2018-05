NFL-News: Jets traden Christian Hackenberg zu den Oakland Raiders

MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7) MLB Indians @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs NBA Rockets @ Warriors MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB D-backs @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays

Die Oakland Raiders haben Christian Hackenberg von den New York Jets verpflichtet. Im Gegenzug erhalten die Jets einen Draft-Pick in der siebten Runde. Das gab Jets-Trainer Todd Bowles am Dienstag bekannt.

Wenige Stunden bevor der Wechsel bekannt wurde, kritisierte Hackenberg das Trainerteam der Jets wegen seiner unzufriedenstellenden Entwicklung. In seinen zwei Jahren in New York konnte er die Erwartungen nicht erfüllen.

Raiders-Coach Jon Gruden äußerte sich bereits 2016 in seiner Zeit als Experte beim Sender ESPN positiv über Hackenberg.

"Alleine, was er in einem ersten Jahr vor dem Trainer- und System-Wechsel bei Penn State gezeigt hat, wäre genug für mich, ihn haben zu wollen. Er muss nur mit den richtigen Leuten im richtigen System spielen und sich wieder auf die kleinen Details konzentrieren", sagte Gruden damals.