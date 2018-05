NFL: Ex-Browns-Quarterback Johnny Manziel spielt künftig in der CFL

MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) MLB Dodgers @ Nationals NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets

Der ehemalige Quarterback der Cleveland Browns, Johnny Manziel, hat bekannt gegeben, dass er künftig in der kanadischen CFL Football spielen wird. Johnny "Football" soll einen Vertrag bei den Hamilton Tiger-Cats unterzeichnet haben.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport soll Manziel bei den Tiger-Cats einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben haben. Das Team hielt exklusive Rechte am 25-Jährigen.

"Endlich wieder Football spielen. Darauf kommt es an", erklärte Manziel in einem Video-Beitrag bei Barstool Sports. "Das habe ich vermisst. Es ist ein großer Tag für mich. Endlich habe ich wieder ein Team und kann das machen, was mich glücklich macht."

Johnny "Football" hat seit seiner Entlassung bei den Browns 2015 kein professionelles Football mehr gespielt. Manziel wurde nach einer Klage wegen häuslicher Gewalt vom Team entlassen und begab sich später in eine Entzugsklinik um seine Drogenprobleme zu behandeln.

Der ehemalige Erstrundenpick versucht seit sechs Monaten, seine Karriere wieder in die richtige Bahn zu bewegen. So nahm er auch an mehreren Workouts vor NFL Scouts teil und spielte zwei Spiele in der Spring League. Die Saison der Tiger-Cats beginnt am 16. Juni.