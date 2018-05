NFL: Seattle Seahawks: Shaquem Griffin unterschreibt Rookie-Vertrag

MLB Cubs @ Reds NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets

Shaquem Griffin war eine der größten Storys des diesjährigen Drafts - der Linebacker ist der erste einhändige Spieler aller Zeiten in der NFL. Dieser Umstand ist jetzt offiziell, Griffin hat seinen Rookie-Vertrag bei den Seattle Seahawks unterschrieben.

Das bestätigte das Team am Donnerstag. Griffin, der von den Seahawks in der fünften Runde des Drafts ausgewählt wurde, kassiert über die nächsten vier Jahre bis zu 2,8 Millionen Dollar. Davon sind 300.000 Dollar garantiert.

Shaquem Griffin ist somit jetzt offiziell mit seinem Zwillingsbruder wiedervereint: Cornerback Shaquill Griffin spielte bereits gemeinsam mit seinem Bruder im College, auch er wurde - im Draft 2017 - von den Seahawks ausgewählt.

Im Alter von vier Jahren wurde Shaquem Griffins linke Hand amputiert, eine seltene, angeborene Krankheit hatte ihm bis dahin bei jedem Kontakt an der Hand große Schmerzen bereitet. Dennoch schaffte er es, bei der UCF einer der produktiveren College-Spieler der vergangenen beiden Jahre zu werden und konnte unter anderem als Pass-Rusher glänzen.

In den vergangenen Tagen hat er bereits am Rookie-Minicamp der Seahawks teilgenommen, Seattles Head Coach Pete Carroll lobte: "Er hat sich sichtbar wohl gefühlt. Es sieht so aus, als wäre die Position (Weakside Linebacker, d. Red.) die richtige Wahl für ihn. Er kann aggressiv spielen und seine Geschwindigkeit nutzen."

Die Seahawks starten am Montag in ihre Organized Team Activities.

Shaquem Griffins College-Statistiken im Überblick: