NFL: Atlanta Falcons: Julio Jones will neuen Vertrag - Holdout im Frühjahr?

Die Atlanta Falcons könnten nach dem Mega-Deal für Matt Ryan im Laufe des Sommers nochmals Geld ausgeben: Berichten zufolge will Wide Receiver Julio Jones vorzeitig einen neuen Vertrag.

Wie mehrere Medien vermelden, wird sich Julio Jones zum Start der Organized Team Activities am Montag nicht bei den Falcons einfinden. Schon in der vergangenen Saison hatte er Teile der OTAs verpasst, dieses Mal aber steht ganz offensichtlich ein konkreter Grund dahinter: Jones will allem Anschein nach einen neuen Vertrag.

Der aktuelle Kontrakt des 29-Jährigen läuft noch bis einschließlich 2020, sein Cap Hit über die drei ausstehenden Jahre beträgt 12,9 (2018), 14,9 (2019) und 11,4 (2020) Millionen Dollar. Jones soll es dabei mutmaßlich nicht um eine langfristige Verlängerung darüber hinaus gehen, stattdessen steht eine Aufstockung des Gehalts auf der Wunschliste. In puncto durchschnittliches Jahresgehalt rangiert er in der Receiver-Liste lediglich noch auf dem achten Platz.

Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldet, stößt Jones damit beim Team auf offene Ohren: Atlanta ist demnach durchaus gewillt, seinen besten Spieler für die starken Leistungen in den vergangenen Jahren finanziell nochmals zu belohnen. Auch sollen Team und Spieler in konstantem Austausch stehen.

Falcons machen Matt Ryan zum Rekord-Verdiener

Erst Anfang Mai hatten die Falcons bereits tief in die Tasche gegriffen: Quarterback Matt Ryan erhielt eine vorzeitige Vertragsverlängerung, welche ihn zum bestbezahlten Spieler in der NFL überhaupt macht. Unter anderem erhält Ryan unter seinem neuen Vertrag 100 Millionen Dollar garantiert.

Zusätzlich investierte Atlanta auch im Draft hohes Kapital in die Offense: Wide Receiver Calvin Ridley war der diesjährige Erstrunden-Pick der Falcons, der Ex-Alabama-Receiver sollte früh in die Startformation rutschen und von Jones' Präsenz auf dem Feld profitieren.

Der nächste Falcons-Angreifer, dessen Vertrag ausläuft, ist Running Back Tevin Coleman. Da RB-Kollege Devonta Freeman bereits mit einem größeren Vertrag ausgestattet wurde, ist die allgemeine Annahme, dass Atlanta Coleman ziehen lassen wird.

