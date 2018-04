New York Giants entlassen Brandon Marshall - Dez Bryant Option?

NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros

Die New York Giants haben sich nach nur einer Saison von Brandon Marshall getrennt. Der Wide Receiver hatte einen Medizincheck nicht bestanden. Schafft die Franchise damit Platz für Dez Bryant?

Marshall hatte vor der letzten Saison einen 2-Jahres-Vertrag über 12 Millionen Dollar abgeschlossen. Früh allerdings verletzte sich der Wideout am Knöchel und verpasste den Rest der enttäuschenden Giants-Saison.

Nachdem zuletzt bereits Gerüchte über ein Interesse der Franchise aus New York am in Dallas entlassenen Dez Bryant aufkamen, erklärte Marshall öffentlich, dass bei den Giants "kein Platz" für Bryant sei.

Nun scheint also kein Platz mehr für Marshall selbst gewesen zu sein. Die Giants sparen sich damit 5,1 Millionen Dollar gegen den Salary Cap. Der 34-Jährige Wideout tritt nun auf einen schwierigen Markt, hat er seine letzte wirklich produktive Saison schon vor drei Jahren gespielt.

Dez Bryant trainiert mit Odell Beckham Jr.

Giants-Geschäftsführer Dave Gettleman hatte eine Verpflichtung von Bryant zuletzt nicht ausgeschlossen. Der Wideout selbst bezeichnete die Giants als seine präferierte Destination. Gerne würde er in der Regular Season zweimal auf seinen ehemaligen Arbeitgeber treffen.

Ein kurz nach der Entlassung von Marshall auf Instagram gepostetes Video von Bryant wird die Spekulationen derweil noch weiter anheizen. Auf dem Video ist zu sehen, wie der ehemalige Cowboy gemeinsam mit Giants-Receiver Odell Beckham Jr. ein Workout abhält.