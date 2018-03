NFL-News: Medien: Richard Sherman wird noch am Freitag von den Seattle Seahawks entlassen

NBA Rockets @ Raptors NHL Canadiens @ Lightning NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans

Ist es am heutigen Freitag so weit? Informationen aus Seattle zufolge werden die Seattle Seahawks Cornerback Richard Sherman noch heute entlassen. Die Trennung vom langjährigen Seahawks-Star steht bereits seit einigen Tagen konkret im Raum.

Das berichtet die Seattle Times. Informationen der Zeitung zufolge könnte nur "etwas Unerwartetes" eine Entlassung zum Ende der Woche noch aufhalten. ESPN bestätigte den Bericht wenig später. Demnach sollen die Seahawks die Fühler nach einem möglichen Trade ausgestreckt haben, dabei aber kam nichts Zählbares zustande.

Die Tatsache, dass er mutmaßlich entlassen wird in Kombination mit seinem hohen Gehalt (11 Millionen Dollar) sowie der schweren Verletzung in der Vorsaison - Sherman hatte sich die Achillessehne gerissen - macht einen Trade wohl schwierig.

Seattle hatte laut der Zeitung auch einen Verbleib zu reduzierten Bezügen angeboten, etwas, woran Sherman allem Anschein nach nicht allzu großes Interesse hat.

Defensiver Umbruch bei den Seattle Seahawks?

Schon seit Mittwoch hatten sich hartnäckig Gerüchte über einen Abschied des Cornerbacks aus Seattle gehalten. NFL-Network-Berichterstatter Michael Silver berichtete kurz darauf, dass die Entlassung Shermans "in den kommenden beiden Tagen" passieren soll. Ein Zeitfenster, das sich mit dem Freitag decken würde.

Sherman hätte so die Option, sich auf Teamsuche zu begeben, bevor der große Free-Agency-Sturm losgeht. Gleichzeitig passt es in den generellen Umbruch, der offenbar gerade in Seattles Defense stattfindet. Die Karrieren von Kam Chancellor und Cliff Avril sind möglicherweise verletzungsbedingt beendet, während bei Michael Bennett die Trade-Gerüchte inzwischen Realität wurden.

In der Secondary indes laufen die Verträge von Brad McDougald, DeShawn Shead und Byron Maxwell aus.

Richard Shermans NFL-Statistiken bei den Seahawks: