NFL: Richard Sherman verlässt offenbar die Seattle Seahawks

Richard Sherman steht wohl bei den Seattle Seahawks vor dem Abschied. Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport berichtet, soll sich der Cornerback in den vergangenen 24 Stunden von seinen Teamkollegen verabschiedet haben und in der neuen Saison nicht mehr zur Mannschaft zurückkehren.

Ein offizielles Statement seitens Shermans oder der Seahawks steht aber noch aus. Der 29-Jährige soll sich aber noch am Mittwoch mit Head Coach Pete Carroll und General Manager John Schneider über dessen Zukunft beraten.

In der vergangenen Saison verletzte sich Sherman in Week 10 gegen die Arizona Cardinals und fiel mit einem Achillessehnenriss für die restliche Spielzeit aus. Carroll berichtete vor wenigen Tagen, dass sich Sherman einer Operation unterzogen hatte. Laut eigenen Aussagen strebt Sherman allerdings ein Comeback für den kommenden Juni an, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Sherman wurde 2011 in der 5. Runde von den Seahawks gedraftet und verbuchte seither mit 32 Interceptions so viele wie kein anderer Verteidiger. In der Saison 2013 gewann der vierfache Pro Bowler mit Seattle den Super Bowl XLVII.