Free Agency im Überblick: Alle Top-Free-Agents, Prognosen, Vorschau

Die NFL Free Agency ist zum Greifen nahe! Ab dem 14. März dürfen alle Unrestricted Free Agents wechseln - und auch in diesem Jahr sind wieder einige große Namen dabei. SPOX blickt auf die Top-Free-Agents auf jeder Position, wagt einige Prognosen und liefert den Überblick über alle Wechsel.

Disclaimer: Dieses Dokument wird im Laufe der Free Agency konstant mit den neuen Teams und Verträgen der Spieler aktualisiert, um einen Überblick über die Wechsel zu gewähren.

Wie funktioniert die NFL Free Agency?

Ab dem 12. März dürfen die Berater aller Spieler, die Unrestricted Free Agents werden, Verhandlungen mit allen Teams beginnen.

Die Unterschrift unter einem Vertrag darf allerdings erst erfolgen, wenn das Transferfenster öffnet: Am 14. März um 22 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Dann beginnt das neue Liga-Jahr, sprich alle auslaufenden Verträge enden.

Der heißeste Kandidat auf dem Free-Agency-Markt dürfte Washingtons Kirk Cousins werden, generell aber wird das Quarterback-Karussell das große Thema dieses Frühjahrs in der NFL sein.

Top Free Agent Quarterbacks

Drew Brees, New Orleans Saints

Gemeinhin geht jeder davon aus, dass Brees in New Orleans bleibt. Schon jetzt steht er mit mindestens sechs Millionen Dollar in den Saints-Büchern für 2018, sollte kein neuer Vertrag bei den Saints zustande kommen, beträgt Brees' Cap Hit 18 Millionen Dollar - ohne, dass er für New Orleans spielt. Für Brees kann jetzt jede Saison die letzte Saison sein, dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er jetzt einerseits Head Coach Sean Payton sowie dessen Offense, andererseits aber auch die großartige Situation in New Orleans - eine sehr gute O-Line, eines der besten Running-Backs-Duo und in Michael Thomas einen der besten jungen Wide Receiver der NFL - für etwas mehr Geld anderswo aufgibt. Dennoch gilt: Die Saints haben nicht viel Zeit, um Brees ein Angebot zu unterbreiten und der Franchise Tag ist durch eine Vertragsklausel keine Option.

SPOX-Tipp: New Orleans Saints

Kirk Cousins, Washington Redskins

Der mit Abstand spannendste Free Agent dieses Jahres - weil es diese Art Free Agent in der NFL eigentlich nie gibt. Gemeint ist der Franchise-Quarterback noch unter 30, ohne Verletzungsprobleme oder anderweitige Bedenken abseits des Platzes. Cousins könnte so in vielerlei Hinsicht den Markt neu ordnen, etwa indem er für sein Gehalt eine feste Prozent-Summe am Salary Cap fordert oder der Deal komplett garantiert wird. Zahlreiche Teams werden wohl um die Dienste des 29-Jährigen buhlen, darunter die Broncos, die Cardinals, die Jets, die Browns und mutmaßlich auch die Vikings. Letztere könnten das beste Gesamtpaket und die größte Titel-Chance anbieten, die Jets sollen finanziell alle Türen öffnen.

SPOX-Tipp: Denver Broncos

Case Keenum, Minnesota Vikings

Völlig aus dem Nichts hatte Keenum als Minnesotas Notlösung eine äußerst beeindruckende Saison. Das lag einerseits an Scheme und Play-Designs von Pat Shurmur sowie dem glänzenden Wide-Receiver-Duo bestehend aus Adam Thielen und Stefon Diggs. Doch Keenum selbst beeindruckte auch individuell, vor allem was seine Arbeit gegen Pressure und sein Verhalten in der Pocket angeht. Wäre ein Kandidat für den Franchise oder zumindest den Transition Tag.

SPOX-Tipp: Minnesota Vikings

Sam Bradford, Minnesota Vikings

Als reiner Passer muss sich Bradford in dieser Free-Agent-Klasse abgesehen von Brees vor niemandem verstecken. Doch wird jedes Team die Knie des noch immer erst 30-Jährigen mit großer Skepsis betrachten: Seit 2012 hat Bradford in keiner Saison alle 16 Spiele absolviert, die 2014er Spielzeit verpasste er komplett und viele dürften noch Bradfords Comeback-Spiel in der vergangenen Saison in Week 5 gegen Chicago im Kopf haben, als er niemals hätte spielen dürfen und sich überhaupt nicht bewegen konnte. Wo Bradford auch hingeht: Niemand sollte mit ihm als langfristiger Lösung planen.

SPOX-Tipp: Arizona Cardinals

A.J. McCarron, Cincinnati Bengals

Es war durchaus überraschend, dass McCarron seine Beschwerde gegen die Bengals gewinnen konnte und somit Unrestricted statt Restricted Free Agent wird. Das mischt den Quarterback-Markt noch weiter durch und gibt Teams die Option auf eine Übergangslösung - in den Augen mancher mit Potential für höhere Aufgaben. Dabei sind die Browns ganz vorne mit dabei: Coach Hue Jackson wollte McCarron bereits im Laufe der vergangenen Saison verpflichten, Cleveland war offenbar bereit, sogar hohe Picks (die Rede war von einem Zweit- und einem Drittrunden-Pick) in den langjährigen Bengals-Backup-Quarterback zu investieren. Jetzt könnte es ohne Draft-Kapital aufzugeben zu dieser Vereinigung kommen.

SPOX-Tipp: Cleveland Browns

Teddy Bridgewater, Minnesota Vikings

Der dritte Viking im Quarterback-Bunde - und der am schwersten einschätzbare Spieler vielleicht der gesamten Free Agency. Letztlich weiß niemand genau, ob Bridgewater jemals wieder der Spieler werden kann, der er vor seiner schweren Knieverletzung war und ob seine Entwicklung daran anknüpft. Bridgewater wird niemals den stärksten Arm der NFL haben, doch beeindruckte er mit Präzision und Timing und ist ein Bilderbuch-Anführer. Die große Frage wird sein: Wer geht das Risiko ein?

SPOX-Tipp: Minnesota Vikings

Brock Osweiler, Denver Broncos

Josh McCown, New York Jets

Ryan Fitzpatrick, Tampa Bay Buccaneers

Jay Cutler, Miami Dolphins

Geno Smith, New York Giants

Tom Savage, Houston Texans

Matt Moore, Miami Dolphins

Blaine Gabbert, Arizona Cardinals

Drew Stanton, Arizona Cardinals

Matt Barkley, Arizona Cardinals

© getty

Top Free Agent Running Backs

Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers

Bell ist noch immer der beste All-Around-Back der NFL und erst 25 Jahre alt. In der vergangenen Saison baute er in puncto Effizienz für seine Verhältnisse etwas ab und der Vertragspoker ist bereits eröffnet. Die Steelers sollen einen zweiten Franchise Tag in Folge in Erwägung ziehen, wogegen sich der Running Back provisorisch schon heftig wehrte. Jüngst vermeldete Bell dann, dass die Gespräche deutlich weiter seien als noch im Vorjahr. Die Steelers sind mit Roethlisberger noch im Win-Now-Modus - und dafür brauchen sie Bell. Einen langfristig garantierten Vertrag wird er in Pittsburgh allerdings nicht erhalten.

SPOX-Tipp: Pittsburgh Steelers

Dion Lewis, New England Patriots

Zeigte im Laufe der vergangenen Saison, dass er durchaus ein 3-Down-Back sein kann. Doch wie viel verdankte er insgesamt dem Patriots-Scheme und wie viel ist übertragbar? Sehen Teams ihn potentiell als eine Art bessere, explosivere Version von Danny Woodhead? Und wenn ja: Was ist das vor einem wieder einmal mit Running Backs vollgepackten Draft wert?

SPOX-Tipp: Baltimore Ravens

Jerick McKinnon, Minnesota Vikings

Über Jahre hinweg schien McKinnon zwar Potential mitzubringen, das aber nie konstant abrufen zu können. Das änderte sich in der vergangenen Saison nach der Verletzung von Dalvin Cook: 570 Rushing-Yards und vor allem 421 Receiving-Yards bei 8,3 Yards pro Catch könnten ihn für mehrere Teams als "Co-Starter" interessant machen. Kyle Shanahan hatte mit Tevin Coleman in dieser Rolle in Atlanta bereits viel Erfolg.

SPOX-Tipp: San Francisco 49ers

Carlos Hyde, San Francisco 49ers

Ist Hyde wirklich der Running Back, den Kyle Shanahan für seine Offense haben will? Die Tendenz bei der Beantwortung dieser Frage scheint eher Richtung "Nein" zu gehen. Ein überdurchschnittlicher 2-Down-Back ist Hyde in jedem Fall, das aber hat schlicht einen überschaubaren Wert.

SPOX-Tipp: Indianapolis Colts

Frank Gore, Indianapolis Colts

Isaiah Crowell, Cleveland Browns

Orleans Darkwa, New York Giants

Shane Vereen, New York Giants

Rex Burkhead, New England Patiots

LeGarrette Blount, Philadelphia Eagles

Alfred Morris, Dallas Cowboys

Terrance West, Baltimore Ravens

Kerwynn Williams, Arizona Cardinals

Jeremy Hill, Cincinnati Bengals

Charles Sims, Tampa Bay Buccaneers

Damien Williams, Seattle Seahawks

Top Free Agent Fullbacks

Zach Line, New Orleans Saints

Anthony Sherman, Kansas City Chiefs

Derrick Coleman, Atlanta Falcons

Mike Tolbert, Buffalo Bills

