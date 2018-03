Ndamukong Suh bei den Miami Dolphins vor Entlassung?

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Ein früher Schock in der Free Agency. Ndamukong Suh steht offenbar bei den Miami Dolphins vor der Entlassung. Dies berichten Medien.

Eine Entlassung von Suh, der erst drei Jahre seines Sechs-Jahres-Vertrags über 114 Millionen Dollar in Miami absolviert hat, hätte eine Cap Penalty von 22,2 Millionen Dollar zur Folge. Die Dolphins würde nur 3,9 Millionen Dollar einsparen.

Miami will jedoch einen drastischen Personalwandel durchführen und hat sich innerhalb des letzten Jahres bereits von Jay Ajayi und Jarvis Landry getrennt. Suh könnte nun in ihre Fußstapfen treten.

Der Defensive Tackle kam in seiner Zeit in Miami auf 15,5 Sacks, 181 Tackles und zog kontinuierlich Double Teams auf sich. Einen möglichen Ersatz haben sich die Dolphins schon im Vorfeld gesichert. Robert Quinn kam in einem Trade von den Los Angeles Rams.