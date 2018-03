Free Agency: Cousins, Brees, Robinson und Co.: Die offensiven Top-Free-Agents

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Free Agency startet am 14. März, ab dem heutigen Montag dürfen die Berater von Spielern mit auslaufendem Vertrag offiziell mit anderen Teams in Gespräche treten. Doch wer ist auf dem Markt? SPOX blickt nach dem defensiven Free-Agents-Ranking auf die besten Offense-Spieler, die zu haben sind. SPOX tickert die Free Agency ab dem 12. März die Woche über bis einschließlich Freitag live!

Knapp die Liste verpasst:

Jimmy Graham, TE, Seattle Seahawks

Carlos Hyde, RB, San Francisco 49ers

Dion Lewis, RB, New England Patriots

Tyler Eifert, TE, Cincinnati Bengals

Martellus Bennett, TE, New England Patriots

Paul Richardson, WR, Seattle Seahawks

John Brown, WR, Arizona Cardinals

Cousins, Robinson, Richardson und Co.: Wohin passen die Top-Free-Agents? © getty 1/15 Die Free Agency steht unmittelbar vor der Tür - SPOX blickt auf die Top-Free-Agents und prognostiziert, wo es die Schwergewichte der diesjährigen Free Agency hinzieht! © getty 2/15 Kirk Cousins - MINNESOTA VIKINGS. Die Broncos sowie die Jets sind wohl die härtesten Konkurrenten. Doch Minnesota gibt Cousins die beste Perspektive und mit einem kürzeren (3 Jahre z.B.) dafür weitestgehend garantierten Deal können beide Seiten gut leben. © getty 3/15 Allen Robinson - CHICAGO BEARS. Die Entscheidung der Jags, Robinson nicht den Tag zu geben, ist noch immer verwunderlich. Die Bears - auch in Gesprächen mit Jarvis Landry - brauchen jede hochqualitative Receiver-Hilfe, die sie bekommen können. © getty 4/15 Sheldon Richardson - ATLANTA FALCONS. Das Einjahres-Experiment mit Poe war solide, nicht mehr und nicht weniger. Richardson gibt Atlanta eine andere Präsenz in der D-Line, vor allem gegen den Pass. Eine der wenigen Falcons-Baustellen. © getty 5/15 Sammy Watkins - LOS ANGELES RAMS. Die Zeichen standen auf Abschied, nachdem Joyner und nicht Watkins den Franchise Tag erhalten hatte. Doch durch den Trade von Ogletree ist wieder Geld da - und Watkins ist wichtig für die Rams-Offense. © getty 6/15 Andrew Norwell - NEW YORK GIANTS. Die Gerüchte halten sich schon seit Wochen. Die G-Men um ihren neuen Boss (und Ex-Panthers-GM) Dave Gettleman schnappen sich Carolinas Top-Free-Agent und helfen so Manning sowie dem schwächelnden Run Game. © getty 7/15 Drew Brees - NEW ORLEANS SAINTS. Keine Überraschung hier. Brees kennt die Saints-Offense wie seine Westentasche, New Orleans ist in Position, mit Brees 2018 den ganz großen Wurf zu landen. © getty 8/15 Malcolm Butler - HOUSTON TEXANS. Das unrühmliche Ende in New England bleibt ein Rätsel, sportlich wird Butler einen großen Markt haben. Houston benötigt dringend Cornerback-Hilfe - in Kombination mit der Front und Watsons Rückkehr wird man zum Contender. © getty 9/15 Teddy Bridgewater - ARIZONA CARDINALS. Bridgewater will eine reelle Chance, zu starten. Die Vikings sind im absoluten Win-Now-Modus - gehen sie dieses Risiko ein? Arizona sucht einen Franchise-QB und könnte es sich eher leisten, Bridgewater zu riskieren. © getty 10/15 Nate Solder - NEW ENGLAND PATRIOTS. Solder will New England dem Vernehmen nach nicht verlassen, es gibt quasi keine Tackle-Qualität auf dem Markt und die Patriots brauchen einen guten Blindside-Protector für Brady. © getty 11/15 Muhammad Wilkerson - GREEN BAY PACKERS. Wilkerson wird nach dem Jets-Debakel seinen Namen wieder rehabilitieren müssen. Das schreit nach einem Prove-It-Deal - in Green Bay unter seinem ehemaligen Defensive Coordinator macht das für beide Seiten Sinn. © getty 12/15 Case Keenum - DENVER BRONCOS. Kann Keenum seine Vorjahres-Leistung wiederholen? Oder war das lediglich ein Ausreißer? Denver, mit Kubiak ist auch eine Connection da, könnte gewillt sein, das zu testen, wenn man Cousins nicht bekommt. © getty 13/15 Jimmy Graham - NEW ORLEANS SAINTS. Die Saints sind eines der komplettesten Teams der NFL, insbesondere offensiv - ein TE-Upgrade aber macht dennoch Sinn. Graham könnte als Rückkehrer New Orleans beim Run auf den Titel 2018 definitiv helfen. © getty 14/15 Dion Lewis - NEW YORK JETS. Matt Forte ist zurückgetreten, die Jets haben im Passspiel einige gute Waffen - und müssen sich auf der QB-Position neu aufstellen. Lewis gibt dem neuen Quarterback eine verlässliche, "sichere" Waffe. © getty 15/15 A.J. McCarron - CLEVELAND BROWNS. Diese Vereinigung macht zu viel Sinn. Browns-Coach Hue Jackson ist bekanntermaßen Fan von McCarron, der in Cleveland eine Starting-Chance bekommt. Gleichzeitig verhindert er keinen QB mit dem Nummer-1-Pick.

10. Sam Bradford, QB, Minnesota Vikings

Inzwischen ist fast ein wenig in Vergessenheit geraten, wie gut Bradfords 2016er Saison war. Mit permanentem Pressure hinter einer wackligen Line in der Offense von Norv Turner sowie der Systemumstellung mitten in der Saison durch Turners Abschied lieferte Bradford eine seiner besten NFL-Spielzeiten ab: Der inzwischen 30-Jährige zeigte seine enorme Passgenauigkeit, glänzte gegen Pressure und war einer der besten Deep-Ball-Passer der Saison.

Die Frage danach, warum das schon in Vergessenheit gerät, ist gleichzeitig die Erinnerung daran, warum Bradford überhaupt wieder auf dem Markt ist. Nach einem herausragenden Saisonstart gegen die Saints im Vorjahr setzte eine merkwürdige Knieverletzung - anfangs war gar nicht klar, dass er sich verletzt hat und wie lange er ausfallen würde - mehr oder weniger für den Rest des Jahres außer Gefecht.

Bradford gehört in puncto Talent in die Top-3 dieser Liste - die anhaltenden gesundheitlichen Probleme, die längst Überhand genommen haben, machen ihn zu einem Risiko. Wer sich Bradford in der Free Agency angelt, muss gleichzeitig in einen erfahrenen Backup investieren, weil er davon ausgehen muss, dass jener Backup früher oder später zum Einsatz kommt.

9. Justin Pugh, OG, New York Giants

Verletzungen begleiten Pughs Karriere, inklusive der vergangenen Saison: Eine Blessur am Rücken kostete ihn die letzten sieben Spiele 2017. Gleichzeitig aber gilt Pugh nicht nur abseits des Platzes als großartiger Leader, er ist auch, wenn er spielt, einer der bessern Guards der NFL.

Laut Pro Football Focus ließ Pugh zwischen 2015 und 2017 in 972 Snaps nur 39 Pressures zu, der viertniedrigste Wert für Guards über diesen Zeitraum. Mit Andrew Norwell gibt es eine bessere, aber auch ungleich teurere Version auf dem Markt. Wer nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen will, könnte mit Pugh einen Volltreffer landen.

8. Nate Solder, OT, New England Patriots

Tackle ist die mit Abstand dünnste Positionsgruppe dieser Free Agency und auch im Draft zumindest in der Spitze nicht gerade sonderlich gut besetzt - das alleine macht Solder wertvoll. New Englands Left Tackle steigerte und stabilisierte sich im Laufe der Saison merklich.

Solder ist ein verlässlicher Tackle, das ist viel wert; möglicherweise bis zu 13 Millionen Dollar im Jahr. Sollte das New England zu teuer werden, wird Solder bei mehreren Teams auf der Wunschliste ganz oben stehen.

7. Teddy Bridgewater, QB, Minnesota Vikings

Teddy Bridgewater ist die ultimative Wildcard dieser Free Agency - ein Spieler, der für die kommenden zehn Jahre der Franchise-Quarterback eines Teams sein, dessen Karriere aber effektiv in einem Jahr auch vorbei sein könnte. Zu ungewiss ist noch immer der Zustand seines Knies. Wer Bridgewater letztlich auch verpflichtet geht einerseits natürlich ein Risiko ein. Andererseits sollte es auch kein Team sein, das im Win-Now-Modus und sofort auf Bridgewater als produktiven Starter angewiesen ist.

Aber welche Art Quarterback ist Bridgewater eigentlich, sollte er tatsächlich wieder fit werden? Bridgewater ist ein sehr spielintelligenter QB, der Defenses vor und nach dem Snap lesen und sich sehr gut in der Pocket bewegen kann. Eine komplexe Offense - etwa eine Mischung aus West Coast mit Option-Routes - in der Bridgewater die Defense aus der Pocket mit schnellen Pässen sezieren darf, macht für ihn am meisten Sinn.

6. Case Keenum, QB, Minnesota Vikings

Der dritte Vikings-Quarterback im Bunde, der allerdings in einer anderen Situation ist. Sind es bei Bradford und Bridgewater die gesundheitlichen Bedenken, die ihren Markt beeinflussen, so ist es bei Keenum die Frage, ob er seine großartige Vorsaison auch in einem anderen Scheme unter anderen Bedingungen wiederholen kann - oder ob er doch primär von Pat Shurmurs Play-Designs sowie seinen Wide Receivern Stefon Diggs und Adam Thielen lebte.

Dennoch werden die Teams, die jetzt gewinnen wollen und ihren Kader abgesehen von der Quarterback-Position in einer Contender-Rolle sehen, Keenum in Erwägung ziehen, sofern sie Kirk Cousins nicht bekommen wollen. Auch wenn er nur eine Saison auf höchstem Level hatte, so scheint Keenum für die kommende Saison doch die "sicherste" Quarterback-Option zu sein. Zumindest einige der 2017 gezeigten Eigenschaften - Pocket-Movement und Verhalten gegen Pressure etwa - sollten auch auf andere Offenses übertragbar sein.

