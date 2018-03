New York Giants halten sich bei Video des Hotelzimmers von Odell Beckham Jr. bedeckt

NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers

Odell Beckham Jr. von den New York Giants steckt wegen eines nur sieben Sekunden langen Videoclips in ernsten Schwierigkeiten. Im Internet kursiert ein Kurzfilm, zu sehen ist der Wide Receiver der NFL in einem Hotelbett neben einer Frau, außerdem: eine Pizza, eine Zigarre und ein weißes Pulver - womöglich Drogen.

"Wir kennen das Video, geben aber keine weiteren Kommentare ab", teilte ein Sprecher der Giants auf ESPN-Anfrage mit. Die Liga wollte sich nicht zum Vorfall äußern.

Beckham Jr. hatte sich am Freitag in Spanien mit Starfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid getroffen. Von wann des Video stammt und wer es gedreht hat, ist unbekannt.