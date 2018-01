Vorschau Divisional Round: Gegen Atlanta, gegen Vegas, gegen alle!

NBA Live Warriors @ Bucks NFL Falcons @ Eagles NBA Thunder @ Hornets NFL Titans @ Patriots NFL Jaguars @ Steelers NBA Pelicans @ Knicks NFL Saints @ Vikings NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NBA Pelicans @ Celtics NBA Lakers @ Thunder NBA Timberwolves @ Rockets NBA Knicks @ Jazz NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NBA Timberwolves @ Clippers NBA Cavaliers @ Spurs NBA Rockets @ Mavericks NBA Wizards @ Thunder

Nach einer Verschnaufpause in der Vorwoche sind in der Divisional Round auch alle vier Teams an der Reihe, die in der Regular Season 13 Siege eingefahren haben. Dabei gehen die Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons erstmals überhaupt trotz des Top-Seeds als Außenseiter in die zweite Playoff-Woche. Für die Tennessee Titans spricht hingegen bei den New England Patriots wenig. Die Spiele der Divisional Round könnt Ihr am Samstag ab 22.35 Uhr live auf DAZN sehen.

No. 1 Philadelphia Eagles (13-3) - No. 6 Atlanta Falcons (10-6) (Sa., ab 22.35 Uhr live auf DAZN)

Der Weg in die Playoffs:

Eagles: Kein Team in der gesamten Liga wirkte über weite Strecken der Saison in allen Mannschaftsteilen derart kompakt und verlässlich wie die Eagles. Philly konnte dabei in erster Linie auf den kometenhaften Aufstieg in der zweiten Saison von Carson Wentz setzen. 33 Touchdown-Pässe warf der Quarterback um seine Seite nach einem enttäuschenden Vorjahr zu einem 10-1-Saisonstart zu führen. Auf Running Back hatte das Team über weite Strecken und spätestens nach dem Trade für Jay Ajayi ein Luxusproblem. Neben dem J-Train hatte Coach Doug Pederson mit LeGarrette Blount, Wendell Smallwood und Corey Clement drei weitere Optionen, auf die er stets bauen konnte.

Defensiv hingegen dominierte vor allen Dingen der Run Stop. Football Outsiders listet die Eagles über die Regular Season mit 2,99 Adjusted Yard Lines, dem mit Abstand besten Wert auf Platz 1. Fletcher Cox und Brandon Graham hatten im Pass Rush ein tolles Jahr und viele junge Spieler konnten einen Entwicklungsschritt machen. Nicht wenige sahen die Eagles in der Favoritenrolle - Conference-übergreifend. Dann allerdings kam Week 14. Es kam das Spiel bei den Rams und Wentz' schmerzhafter Touchdown-Lauf, der zu allem Überfluss auch noch wegen eines Holding-Vergehens ungültig war.

Falcons: Die Falcons sind nach dem Sieg in L.A. auf Kurs in Richtung ihres ganz großen Ziels, der Super-Bowl-Revanche. Die Saison war eine mit gemächlichem Start und einem starken Schlussspurt. In der NFC reichte es schließlich dennoch nur zu Platz 3. Zumindest den Wild-Card-Spot ergatterte man noch. Hier setzte man sich gegen ein unerfahrenes Rams-Team mit 26:23 durch.

Gerade die defensive Seite wirkte in L.A. hervorragend auf den starken Run von Todd Gurley vorbereitet. In der Red Zone wurde der Gegner bei einem von vier erfolgreichen Trips gehalten. Offensiv sah sich Matt Ryan stark unter Druck gesetzt, konnte sich aber auf seinen Go-to-Guy, Julio Jones, verlassen.

Die aktuelle Situation:

Eagles: Die Eagles gehen als Außenseiter in die Partie. Lane Johnson ärgert sich sogar über eine "Behandlung, als ob wir die Browns wären". Alle Augen sind nun auf Backup-Quarterback Nick Foles gerichtet. Dem Playcaller, dem in seiner Karriere sogar eine 7-Touchdown-Performance gelungen ist, wird nach den abgelaufenen Saisons nicht mehr allzu viel zugetraut. Auch die Leistungen in den letzten drei Spielen waren wenig vielversprechend. Beim letzten Saisonspiel gegen die Cowboys wurde der QB sogar nach nur 4 von 11 erfolgreichen Pässen und einem Pick für Backup Nate Sudfeld auf die Bank gesetzt.

Foles gilt als Alles-oder-Nichts-Quarterback. Es gibt sozusagen einen guten und einen schlechten Foles. Bei seinen 29 Siegen brachte er 64 Prozent seiner Würfe (8,18 Yards pro Versuch) für 49 Touchdowns und 8 Interceptions an den Mann. Bei den 20 Niederlagen waren es 55 Prozent erfolgreiche Pässe (5,75 Yards pro Versuch) bei 12 Touchdowns und 21 Interceptions. Bei kalten Temperaturen in Philly wird wohl vor allem der Lauf den Großteil des Erfolges für die Eagles besorgen müssen.

Falcons: Gerade wo die Chemie zwischen Ryan und Jones aus der vergangenen Saison wieder aufzufrischen scheint, meldete sich der Wideout gleich von zwei Einheiten in dieser Woche ab. Am Samstag jedoch soll er wieder fit auf dem Platz stehen. Jones hatte sich mit wiederkehrenden Knöchelproblemen geplagt. Am Samstag wird er eine große Partie abliefern müssen.

Defensiv wirkte Atlanta gerade gegen den Run der Rams sehr stabil. Im Hinblick auf das Spiel gegen Philly wird dies eine enorm große Rolle spielen. Die Eagles werden in erster Linie auf den Run setzen und hier im Gegensatz zu den Rams mit mehreren verschiedenen Waffen attackieren können.

Players to Watch:

Eagles: Jay Ajayi. Keine Frage, mit der aktuellen Situation auf Quarterback gilt es für Philly in erster Linie das Laufspiel in Gang zu bekommen. Der Neuzugang konnte sich während der Saison gut etablieren und wurde früh erster Running Back, auch wenn man dazu tendiert, Snaps aufzuteilen. Auf Ajayi wartet mit den Falcons nicht die beste Formation im Hinblick auf die Run-Defense. Der ehemalige Dolphin wird der entscheidende Faktor sein, wenn es heißt, Lücken zu erkennen und für Extra-Yards zu kämpfen. Phillies Running Backs laufen in diesem Jahr für 4,52 Yards pro Laufversuch. Einer der Top-Werte der Liga.

Falcons: Julio Jones. 9 Receptions für 94 Yards und einen Touchdown gab es für Jones beim Spiel in L.A. Eine ähnlich wichtige Rolle wird er am Samstagabend einnehmen müssen. Im Running Game wird man auf eine starke Unit treffen, die schon während der Saison einen der Top-Werte in Third-and-Long-Versuchen provoziert hat. Außerdem erwartet Ryan erneut gegen einen starken Pass Rush großen Druck und deshalb wird der Veteran gerne eine große Anspielstation suchen.

Darauf kommt es an:

Auf der einen Seite werden die Eagles in jedem Fall versuchen, so viel Druck wie möglich von Foles zu nehmen und den Ball deshalb in die Hände der Running Backs drücken. Es wird von enormer Bedeutung sein, das Spiel an der Line of Scrimmage zu gewinnen. Selbiges gilt für Phillies Defense. Man darf das Laufspiel des Gegners nicht in Gang kommen lassen und muss Ryan zum Werfen zwingen. Hier kann der Interior Pass Rush den Unterschied machen.

Die Falcons hingegen wollen das Spiel ebenfalls mit eigenem Ballbesitz kontrollieren und so viel Zeit wie möglich mit dem Ball in den eigenen Händen verbringen. Schon gegen L.A. war die Time of Possession ein enorm wichtiger Faktor, der den Gegner nach dessen frühen Rückstand aus dem Spiel genommen hat. Das Laufspiel über beide Backs muss auch in Philadelphia funktionieren.

Prognose:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Playoffs geht ein First-Overall-Seed als Außenseiter in das Spiel gegen das Wild-Card-Team. Die Eagles haben ohne Wentz ihren Rhythmus verloren und vertrauen nicht wirklich auf ihren Backup. Der würde zwar allen gerne das Gegenteil beweisen, das Spiel wird aber an der Line of Scrimmage entschieden. Hier machte Atlanta zuletzt einen sehr guten Eindruck und wird das auch gegen Philly unterstreichen können. Die Falcons sind darüber hinaus das Playoff-erfahrenere Team. Tipp: 16:9 Falcons

