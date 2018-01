Indianapolis Colts entlassen Head Coach Chuck Pagano

Das Ende der Regular Season bedeutet in der NFL Jahr für Jahr: Kahlschlag bei mehreren Teams! Da ist auch die Saison 2017 keine Ausnahme, nach der bereits feststehenden Entlassung von Ben McAdoo steht jetzt offenbar fest: Chuck Pagano ist bei den Colts raus.

Das berichten mehrere Medien, darunter NFL-Network-Insider Ian Rapoport, übereinstimmend. Das Team bestätigte den Schritt wenig später. Pagano galt von allen Head Coaches, die wackelten, als der wahrscheinlichste Kandidat für eine Entlassung.

Von seinem Team hat er sich offensichtlich schon nach dem Sieg über die Houston Texans zum Ende der Regular Season verabschiedet. Die 4-12-Saison ist die schlechteste Spielzeit für Indy unter Pagano, die Colts hatten die komplette Spielzeit ohne ihren verletzten Quarterback Andrew Luck bestritten.

Paganos Zeit in Indianapolis endet so mit einer Bilanz von 53 Siegen und 43 Niederlagen sowie dem Einzug ins AFC Championship Game 2014 als das sportliche Highlight. 2015 und 2016 hatten die Colts die Postseason bereits verlassen, in beiden Spielzeiten hatte Luck mit Verletzungen zu kämpfen.