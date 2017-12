Roundup Week 17: Wer schnappt sich die letzten Playoff-Tickets?

NFL RedZone -

Das Ende der Regular Season ist da! In Week 17 geht es für viele Teams nur noch um die Ehre und einen versöhnlichen Abschluss - einige aber kämpfen noch um die letzten Playoff-Tickets. Dazu gehören die Falcons und die Seahawks, die sich im Fernduell gegenüber stehen. In der AFC haben die Ravens und Titans ihr Schicksal in der Hand, doch könnte Buffalo seine Serie endlich beenden. Außerdem: Gibt es tatsächlich die 0-16-Saison in Cleveland? Wie gewohnt kann die RedZone-Konferenz am Sonntagabend ab 19 live auf DAZN verfolgt werden, außerdem überträgt DAZN das Duell der Vikings und Bears als Einzelspiel live (19 Uhr).

New York Giants (2-13) - Washington Redskins (7-8) (So., 19 Uhr)

Für die Giants kann die Saison buchstäblich nicht schnell genug enden: Die Situation um Cornerback Eli Apple, der inzwischen offen angefeindet wird und für das Saisonfinale suspendiert wurde, weil er im Training die Anweisung der Coaches missachtet hat, wird immer hässlicher. Indes wurde Safety Landon Collins auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, nachdem er sich während der 0:23-Pleite in Arizona den Arm gebrochen hat. Auch für Linebacker B.J. Goodson (Knöchel) ist die Saison vorzeitig beendet, während Sterling Shepard (Nackenverletzung) und Evan Engram (Rippen) ebenfalls ausfallen.

Tatsächlich geht es aber sogar noch um den Draft-Pick: Gewinnen die Giants und verlieren die Colts (3-12), darf Indianapolis im April nach Cleveland ran und New York rutscht auf Position 3 ab. Bereits jetzt haben die Giants einen Franchise-Negativrekord für Niederlagen aufgestellt, gut möglich, dass der traurige Rekord gegen Washington noch ausgebaut wird. Immerhin: Mit der Verpflichtung von Geschäftsführer Dave Gettleman wurden die ersten Weichen Richtung Zukunft gestellt.

Offen ist noch immer, welcher Head Coach das Team übernimmt - auch Interims-Coach Steve Spagnuolo ist ein Kandidat dafür. Der kündigte unter der Woche an, dass Eli Manning auch im Regular-Season-Finale starten wird - damit zieht Manning mit Michael Strahan für die meisten Regular-Season-Spiele in der Franchise-Geschichte (216) gleich. Es könnte Mannings letztes Spiel für die G-Men sein.

Bei Washington könnte das letzte Spiel dieser Saison ebenfalls einen größeren Cut bedeuten: Es gibt Gerüchte, wonach Head Coach Jay Gruden vor dem Aus steht, während die Zukunft von Kirk Cousins - obwohl der eine sehr gute Saison gespielt hat - weiter völlig in den Sternen steht. Die Redskins stehen bei 7,8 Yards pro Pass (Platz 6) und haben schon 27 Touchdown-Pässe auf dem Konto (Platz 7), es ist aktuell nur schwer vorstellbar, dass New York mit dem Team aus der Hauptstadt schritthalten kann. Umso mehr, da die einzige verbliebene Stärke die D-Line ist - und Cousins dieses Jahr gegen Pressure glänzt.

New England Patriots (12-3) - New York Jets (5-10) (So., 19 Uhr)

Die Situation in Foxboro ist klar: Ein Sieg der Patriots, und der Nummer-1-Seed in der AFC gehört New England. Dementsprechend konzentriert dürften die Pats auch zu Werke gehen, wenn am Sonntag bei voraussichtlich eisigen Temparaturen die Jets zu Gast sind: Die Pats haben bereits die Fans dazu aufgerufen, Decken mitzubringen und das Team wird Handwärmer bereit stellen.

Die Jets auf der anderen Seite haben sich bis zuletzt teuer verkauft, auch bei den Pleiten in New Orleans und gegen die Chargers. Seit dem verletzungsbedingten Saisonaus von Josh McCown hat die Offense jedoch längst nicht mehr die Feuerkraft, die sie zwischenzeitlich auszeichnete - Head Coach Todd Bowles ließ sogar die Möglichkeit offen, dass tatsächlich Christian Hackenberg Snaps erhält. Bryce Petty jedenfalls konnte einmal mehr keine Argumente für sich sammeln. Ein interessantes Duell: Receiver Robby Anderson gegen Pats-Corner Malcolm Butler, der dieses Jahr nicht immer sattelfest war.

Defensiv wird den Jets neben Muhammad Wilkerson wohl auch Leonard Williams fehlen, wodurch New York kaum Pressure kreieren wird. Brady ist in dieser Saison der beste Quarterback in der Pocket und gegen Druck, erhält er allerdings noch Zeit mit dem Ball in der Hand, ist es kaum möglich, New Englands Offense zu verteidigen. Das gilt umso mehr, da Rob Gronkowski seit einigen Wochen in spektakulärer Form ist.

Wie das Waffenarsenal der Pats ansonsten aussieht, ist noch offen: Chris Hogan konnte unter der Woche nur eingeschränkt trainieren, Rex Burkhead fällt wohl erneut aus. Gronk und Brady mussten zudem krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen. Der jüngst verpflichtete James Harrison dürfte derweil einiges an Einsatzzeit bekommen, um sich im neuen Scheme und mit den neuen Mitspielern vor den Playoffs ein wenig die Füße nass zu machen.

Minnesota Vikings (12-3) - Chicago Bears (5-10) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Minnesota hat die Division-Krone längst auf und somit auch das Playoff-Ticket fix gebucht. Um den Nummer-2-Seed aber auch rechnerisch einzutüten, braucht es mindestens ein Unentschieden gegen Chicago - und da jener Nummer-2-Seed mit einer Bye-Week einhergeht, ist davon auszugehen, dass die Vikes ihre Stars maximal im Laufe der Partie schonen.

Wenn die Bears die Saison mit einem überraschenden Sieg beenden wollen, ist ein Aspekt unabdingbar: Das eigene Run Game muss das Spiel prägen. Die Vikings lassen lediglich 3,7 Yards pro Run zu, nur vier Teams (Tennessee, Arizona, Cleveland und Denver) sind hier besser. Chicago gehört mit 4,3 Yards pro Run ins obere Liga-Drittel, hier spielen auch die Scrambles von Rookie-Quarterback Mitch Trubisky eine nicht unerhebliche Rolle: Trubisky steht bei 24 Scrambles (also nicht geplante Runs) und kommt hierbei auf 9,5 Yards pro Run. Dass die Bears mit ihrem genauso konservativen wie individuell limitierten Passspiel gegen die Vikes konstant Erfolg haben ist nur schwer vorstellbar.

Auf der anderen Seite des Balls darf durchaus gerätselt werden, wie die Bears Minnesotas Offense verteidigen wollen - zumindest was das Passing Game angeht. Case Keenum führt die Liga mit 29,5 Prozent Play-Action-Pässen an, Chicagos Linebacker sind gegen den Pass durchaus anfällig. Jerick McKinnon könnte hier also ebenfalls eine größere Rolle spielen.

Kurze Pässe und Play-Action sind jedenfalls nicht die schlechtesten Mittel für Minnesota: Die O-Line ist noch angeschlagen, Center Pat Elflein (Schulter) fällt abermals aus. Mit Akiem Hicks wartet einer der besten D-Liner dieser Saison, können die Vikes dennoch ihr Run Game aufziehen? Angesichts der starken Defensiv-Fronts in den NFC-Playoffs ist dieses Spiel hierfür nochmals ein guter Test.

Detroit Lions (8-7) - Green Bay Packers (7-8) (So., 19 Uhr)

Für beide Teams sind die Playoffs inzwischen in unerreichbare Ferne gerückt, was Green Bay auch dazu bewog, Aaron Rodgers nach seinem Ein-Spiel-Comeback auch prompt wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Das hat der Offense endgültig den Stecker gezogen: Zwei der letzten fünf Brett-Hundley-Starts endeten in Shutouts für die Packers, der zweite jüngst am Weihnachts-Vorabend zuhause gegen die Vikings.

Jordy Nelson ist mit Hundley quasi kein Faktor, gegen Detroit fällt er genau wie Davante Adams ohnehin verletzt aus. Auch Receiver Geronimo Allison ist angeschlagen und hinter den Einsätzen von Richard Rodgers und Jahri Evans stehen ebenfalls große Fragzeichen. Unter dem Strich erwartet Detroit so die mutmaßlich harmloseste Packers-Offense seit vielen Jahren. Gewinnt Green Bay nicht, würde das die erste Packers-Saison mit negativer Bilanz seit 2008 bedeuten.

Die Lions haben zwar schon das ganze Jahr über große Probleme im Pass-Rush, die Secondary sollte gegen dieses Passspiel aber für den einen oder anderen Coverage-Sack sorgen. Green Bays einzige realistische Hoffnung liegt so im Run Game, wo die Packers mit 4,5 Yards pro Run zu den besten Teams dieser Saison zählen.

Die Lions, die ihre Playoff-Chancen mit der unerwarteten (und unerwartet deutlichen) Pleite in Cincinnati in der Vorwoche weggeworfen haben, bangen zwar noch um die O-Liner T.J. Lang und Rick Wagner, Travis Swanson fällt definitiv aus - da bei den Packers mit Nick Perry, Clay Matthews und Mike Daniels aber der Großteil des Pass-Rushs angeschlagen ist, herrscht hier wohl eine Art Kräftegleichgewicht.

So oder so dürfte Matthew Stafford mit der extrem anfälligen Packers-Pass-Defense kein allzu schweres Spiel haben - man darf durchaus davon ausgehen, dass es das letzte Spiel für Green Bays Defensive Coordinator Dom Capers ist: Viel zu häufig war die Defensive in dieser Saison in kritischen Situationen wieder einmal unterlegen. Auf der anderen Seite häufen sich die Berichte, dass auch in Detroit größere Coaching-Veränderungen bevorstehen.

Indianapolis Colts (3-12) - Houston Texans (4-11) (So., 19 Uhr)

Letztlich eine maßlos enttäuschende Saison für beide Teams, beide zentral geprägt von Verletzungen der Quarterbacks - während Andrew Luck letztlich 2017 überhaupt nicht zum Einsatz kam (sich aber jetzt immerhin positiv zurückmeldete), zog sich Deshaun Watson nach einigen großartigen Auftritten einen Kreuzbandriss zu.

Für beide Offenses steht so am Sonntag umso mehr der gegnerische Pass-Rush im Fokus. Bei den Colts ist die Pass-Protection schon die ganze Saison über eines der absolut zentralen Themen, mit Jadeveon Clowney wartet jetzt nochmals ein echter Härtetest. Bei Houston wurden die Defizite in der Line seit dem Saisonaus von Deshaun Watson wieder überdeutlich, in seinen bisherigen Einsätzen hatte T.J. Yates laut Pro Football Focus bei 44,3 Prozent seiner Dropbacks mit Pressure zu kämpfen - eine viel zu hohe Quote.

bei 44,3 Prozent seiner Dropbacks mit Pressure zu kämpfen - eine viel zu hohe Quote. Die Aufgabe für Yates, der ran darf, weil auch Tom Savage weiter ausfällt, wird zudem noch schwieriger: Houstons Star-Receiver DeAndre Hopkins plagt sich mit einer Wadenverletzung herum und wird zum Saison-Abschluss ausfallen. Es ist das erste Spiel, das Hopkins in seiner NFL-Karriere verpasst.

Zumindest in der Theorie sollte es für beide Offenses Möglichkeiten geben: Die Colts und Texans lassen die meisten Yards pro Pass zu (je 8,2 - kein anderes Team über 7,8).

Die alles bestimmende Storyline rund um diese Partie aber ist die der beiden Head Coaches: Bei Colts-Coach Chuck Pagano gibt es kaum noch Zweifel daran, dass er am Sonntag sein letztes Spiel in Indianapolis coachen wird. Sein Gegenüber Bill O'Brien derweil geriet in den vergangenen Wochen mehrfach in die Schusslinie, angeblich soll es hier auch interne Streitigkeiten mit Team-Besitzer Bob McNair geben. Es ist dadurch nicht auszuschließen, dass Houston bei einer Pleite in Indy tatsächlich die Reißleine zieht, obwohl sich unter anderem Watson bereits öffentlich für O'Brien ausgesprochen hat.

Dabei könnten die Colts die Giants noch "überholen" und sich den Second-Overall-Pick sichern. Voraussetzung dafür ist eine eigene Pleite bei gleichzeitigem Sieg für New York.

