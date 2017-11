Nichts als eine Illusion?

NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Week 9 NFL Broncos @ Eagles (Delayed) NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals NFL RedZone -

Week 10 NFL Patriots @ Broncos NFL Dolphins @ Panthers

Die Tampa Bay Buccaneers (2-5) sind das Team, das bislang womöglich am weitesten hinter den Erwartungen zurück geblieben ist, ohne großartige Verletzungssorgen seiner Star-Spieler beklagen zu müssen. Der Misserfolg scheint von jeder Ebene des Teams unterstützt zu werden. Die Franchise befindet sich in einer problematischen Situation und lechzt seit elf Jahren nach einem Playoffeinzug. Dieser wird aber wohl auch weiterhin auf sich warten lassen.

Nach Week 9 der vergangenen Saison standen die Bucs bei einer Bilanz von 3-5. Es folgte eine Kehrtwende, die man so keineswegs vermuten konnte. Tampa gewann sieben der letzten neun Saisonspiele und stellte in dieser Zeitspanne die beste Defensive der Liga. An den Playoffs scheiterte man nur um Haaresbreite.

Die Mannschaft schien nach dem ersten Saisonabschluss mit einer positiven Bilanz seit 2010 also endlich eine Basis kreiert zu haben, auf der man regelmäßig Football-Spiele gewinnen kann. Quarterback Jameis Winston ist der erste in der Geschichte der Liga, der in seinen ersten beiden Jahren für jeweils über 4000 Yards warf und auch der umworbene Coaching Staff blieb dem Piratenschiff im Rahmen einer verheißungsvollen Offseason treu.

In eben jener Offseason konnte Geschäftsführer Jason Licht der bereits talentierten Offense nämlich auch noch Speedster-Wideout DeSean Jackson, Erstrundenpick O.J. Howard (Tight End) und Wide Receiver Chris Godwin hinzufügen. Die Dokumentationsserie "Hard Knocks" tat dem Hype dabei keinen Abbruch, sondern hat für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt.

Nur zwei Monate später kämpft Tampa Bay zur Halbzeitmarke der Saison jedoch um seine letzte Playoff-Chance. Bei den Bucs läuft es an allen Ecken und Enden schief!

Tampa-Bay-Buccaneers-Offense: Die Stat-Lüge

Wirft man einen Blick auf die Statistiken, so steht die Buccaneers-Offense mit 295,4 Passing Yards pro Partie auf dem zweiten Rang hinter den New England Patriots. In Sachen Total Yards liegt man mit 376,6 Punkten auf Rang vier. Zahlen, die zwar gut aussehen, allerdings den faden Beigeschmack haben, durch verzweifelte Aufholjagden in der zweiten Halbzeit unterstützt worden zu sein.

Aufholjagden, bei denen sich der Gegner auf die Verteidigung von Touchdowns konzentrierte und weniger auf die von First Downs. Aufholjagden, die Head Coach Dirk Koetter dazu zwangen, den Ball werfen zu lassen und nicht zu laufen. Tampas Rushing Offense ist mit 81,1 Yards pro Spiel die viertschlechteste der Liga. Die Bucs geraten zu häufig in Rückstand. Das jüngste Beispiel ist nicht allzu lange her.

Sonntag, 29. Oktober: Buccaneers vs. Panthers, Opening Drive:

First Down: Doug Matins Laufversuch wird an der Line of Scrimmage gestoppt.

Second Down: Winstons Pass auf DeSean Jackson verzieht knapp und landet im Seitenaus.

Third Down: Winston sucht erneut Jackson auf einer Slant Route. Der Pass ist zu hoch geworfen. Der Platz für das Play war da. Sie konnten ihn nicht nutzen - also wurde gepuntet.

Zum vierten Mal in den letzten fünf Spiel punteten die Bucs den Ball in ihrem ersten Drive zum gegnerischen Team.

Tampa Bay Buccaneers verschlafen den Start

Und das bei einer explosiven Offense, die mit der letztjährigen Falcons-Offense verglichen wurde. Eine Offense, die in der abgelaufenen Spielzeit neun First-Possession-Touchdowns erzielt hat. Die Bucs hingegen haben noch keinen einzigen auf dem Konto. Ein Problem, welches im Regime Koetters nicht neu ist. Seitdem er das Playcalling 2015 übernommen hatte (zunächst als Offensive Coordinator, dann als Head Coach), haben die Bucs drei Opening-Drive-Touchdowns erzielt. Der schlechteste Wert in der Liga.

Warum das so wichtig ist? Coaches, inklusive Koetter, predigen die Relevanz guter Starts - aus einem einfachen Grund: Teams, die früh scoren, gewinnen häufiger. Speziell wenn sie Touchdowns erzielen.

Laut Pro Football Reference haben seit 2015 diejenigen Mannschaften, die in ihrem Opening-Drive einen Touchdown erzielt haben, mehr als doppelt so häufig gewonnen, als dass sie verloren haben (183 Siege/89 Niederlagen, 67,2 Prozent). Bei einem Field Goal ist der Vorteil nicht ganz so gravierend, aber immer noch existent (105/90, 53,8 Prozent). Teams, die den Ball beim ersten Ballbesitz punteten, verloren häufiger (277/356, 43,8 Prozent). Um genauer zu sein rund viermal so häufig als Teams, die sechs Punkte auf das Scoreboard brachten.

Wir bleiben noch kurz im statistischen Bereich. Denn auch Carolina konnte im letzten Spiel nicht beim ersten Versuch punkten, ging jedoch mit einer Führung ins zweite Viertel. Ein Szenario, das noch schwieriger aufzuholen ist: Teams die seit 2015 nach 15 Minuten Spielzeit geführt haben, haben gut drei Viertel der Spiele gewonnen. Die Bucs haben in dieser Saison viermal nach dem ersten Viertel zurückgelegen. Viermal haben sie verloren.

Wie bereits erwähnt werden Mannschaften mit einem Rückstand berechenbar und anfällig für Fehler. Die Bucs haben in diesem Jahr während des ersten Viertels lediglich einen Turnover begangen, aber in den darauffolgenden Vierteln waren es zwölf - geteilter Höchstwert.

Evans, Jackson, Howard und Co. - ein Überangebot?

Warum kommt ein Team mit einer so talentierten Offense in derartige Schwierigkeiten? Ein Heisman-Trophy-Gewinner als Quarterback in seinem dritten Jahr in der NFL, der im dritten Jahr im selben Offensive-Scheme spielt. Zudem ist die Offense bislang relativ gesund geblieben. Ist es vielleicht die Vielzahl an Optionen, die Winston hat?

Tut sich Jameis schwer damit Entscheidungen zu treffen, weil er Angst davor hat, die Gefühle eines Spielers zu verletzen, der den Ball nicht bekommt? Im letzten Jahr waren Winstons Optionen Mike Evans, Tight End Cameron Brate und Back Jacquizz Rodgers. Nun ist Martin zurück, Howard und Jackson neu da und auch Receiver wie Adam Humphries und Rookie Godwin sehen Snaps. Neben Martin will Koetter den Ball außerdem auch noch in die Hände von Rodgers und Charles Sims legen.

Vielleicht ist das Playbook zu dick geworden. Die Offense ist in der Lage große Dinge zu leisten, häufig will man allerdings zu große Dinge leisten, bevor die Grundlage dazu geschaffen wird. Die Frage, "Wie können wir von hier aus sechs Punkte erzielen?", wird lieber gestellt, als "wie kommen wir von hier in eine Third-and-Short-Situation?". Bei First and Ten oder Second and Long scheint jede Route über mindestens zehn Yards das Feld hinunter zu gehen. Drag-, Crossing- und Level-Routes gibt es zu wenige.

Koetter spricht davon, eine 50-50-Offense aus Pass- und Laufversuchen etablieren zu wollen. Im ersten Viertel - wenn das Spiel also noch nicht verloren sein kann - passt man bislang aber 56 Mal bei 36 Laufversuchen. Selbst bei Third-and-Short Situationen waren es 26 Pass- und nur acht Laufversuche. Die Bucs sind ein eindeutiges Pass-First-Team und die Gegner sind darauf eingestellt.

Das Quarterback-Ranking zur Saison-Halbzeit © getty 1/32 Die erste Hälfte der Regular ist schon wieder rum - und langsam nimmt die Liga Form an! Überraschungen gibt es trotzdem jede Woche, SPOX ordnet die 32 Starting-Quarterbacks nach den ersten acht Spielen ein © getty 2/32 Ohne Wertung: Drew Stanton (Arizona Cardinals), Brett Hundley (Green Bay Packers) © getty 3/32 30. C.J. Beathard: Ganz hartes Pflaster für den Rookie. Wurde hinter eine nicht funktionierende Line geworfen, hat dabei die erwartbaren Probleme: Hält den Ball zu lange, viel zu ungenau und vor allem massiv inkonstant. Wird bald durch Garoppolo erlöst © getty 4/32 29. DeShone Kizer: Gegen Minnesota zeigte Kizer gute Ansätze, auch weil Jackson ihm endlich via Scheme (mehr kurze Pässe und Play Action anstatt Downfield-Isolation-Routes) half. Sollte so den Ball schneller loswerden. Reads und Konstanz weiter wacklig © getty 5/32 28. Mitch Trubisky: Ebenfalls positive Tendenzen gegen die Saints, nachdem die Bears ihn in den Wochen davor mehr oder weniger komplett versteckt haben. Athletik und Touch sichtbar, sobald die Reads komplexer werden aber schnell mit großen Problemen © getty 6/32 27. Jay Cutler/Matt Moore: Beide mit guten Szenen vor 2 Wochen, ansonsten viel, viel Negatives. Cutler agiert ängstlich, Moore macht mitunter katastrophale Read-Fehler. Ohne Ajayi dürften die RBs im Passspiel eine größere Rolle erhalten, könnte helfen © getty 7/32 26. Trevor Siemian: Sehr bittere Entwicklung für Siemian. Startete stark in die Saison, doch seitdem die Line und das Run Game wackeln geht die Kurve steil nach unten. Mitunter katastrophal gegen Pressure, schlechte Reads, macht viel zu viele Fehler © getty 8/32 25. Joe Flacco: Auch wenn er wenig bis gar keine Hilfe von seinen Receivern bekommt: 5,4 Yards pro Pass sind schlicht nicht akzeptabel. Einige positive Tendenzen bis zur Verletzung gegen Miami, die Line hat sich gefangen. Jetzt muss Flacco das auch tun © getty 9/32 24. Blake Bortles: Tatsächlich einigermaßen stabilisiert. Bortles ist gegen den Blitz und bei kurzen Timing-Pässen noch immer schwach, auf mittlere und lange Distanz inzwischen aber okay. Genauigkeit muss besser werden, sah zuletzt aber solide aus © getty 10/32 23. Eli Manning: Ohne den Großteil seines WR-Corps und ohne Run Game wird auch die weitere Saison kein Zuckerschlecken. Außerhalb der Pocket wacklig, dafür verbessert im Intermediate-Level sowie gegen Pressure. Spielt besser als die reinen Stats © getty 11/32 22. Jameis Winston: Inkonstanz, Inkonstanz, Inkonstanz. Winston ist noch immer schlecht Downfield und hat große Schwierigkeiten mit dem Blitz. Regelmäßig ungenau über die Mitte, obwohl er die am liebsten bedient. Weit weg vom erhofften nächsten Schritt © getty 12/32 21. Andy Dalton: Nach furchtbarem Start in die Saison hat sich Dalton gefangen. Geht insgesamt besser mit Pressure um und glänzt teilweise aus sauberer Pocket. Will aber immer noch Pässe gerade zu Green erzwingen, was schon zu mehreren INTs führte © getty 13/32 20. Jacoby Brissett: Ganz schwierige Situation. Erleidet die zweitmeisten Drops und hat eine löchrige O-Line vor sich, trotzdem kann Brissett immer wieder gute Spiele abliefern - so auch gegen Cincy zuletzt, als er den Ball schneller loswerden konnte © getty 14/32 19. Derek Carr: Wenig Konstanz und wenig Aggressivität: Oaklands Offense schwebt derzeit irgendwo im Niemandsland. Das liegt auch an Carr, der im Kurzpassspiel zwar weiter glänzt, ansonsten aber noch sehr viel Luft nach oben hat © getty 15/32 18. Josh McCown: Eine der Positiv-Überraschungen. McCown hat zwar weiter jede Woche einige gravierende Fehler in seinem Spiel, ist aber gegen Pressure verlässlich und glänzt mit dem Deep-Passing-Game. Holt das Bestmögliche aus der Offense raus © getty 16/32 17. Cam Newton: Enorme Leistungsschwankungen, Kritik gilt aber auch den Coaches: Scheme und der Benjamin-Trade zeigen, dass Newton quasi zum Kurzpassspiel gezwungen wird - sein klar schwächster Bereich. Trägt die Offense auch im Run Game im Alleingang © getty 17/32 16. Case Keenum: Der Abwärtstrend insgesamt ist erkennbar, Keenum ist aber noch immer eine solide Lösung für Minnesota. Nutzt seine Athletik gegen den Blitz, bedient die mittlere und tiefe Distanz sehr gut. Kurzpassspiel und Präzision? Ausbaufähig! © getty 18/32 15. Marcus Mariota: Ich bleibe dabei: Angesichts seiner Protection und des eigenen Run Games sollte Mariota schon deutlich besser aussehen. Ist aber nur teilweise sichtbar, glänzt vor allem gegen Pressure. Ansonsten auf allen drei Ebenen viel zu ungenau © getty 19/32 14. Matt Stafford: Gutes Spiel gegen Pittsburgh - abgesehen von der Red Zone. Detroit hat noch immer kein Run Game, so dass viel auf Staffords Schultern ruht. Der spielt gut, der Blitz macht ihm hinter der wackligen Line aber zunehmend zu schaffen © getty 20/32 13. Ben Roethlisberger: Es sind definitiv Verbesserungen sichtbar. Big Ben hat sich insgesamt gesteigert, macht weniger Fehler und rückt überall in den Durchschnitt vor. Vor allem der Deep Ball muss aber weiterhin besser werden © getty 21/32 12. Philip Rivers: Lässt noch immer Würfe liegen und leistet sich einfache Fehler. Aber: Das Kurzpassspiel der Chargers sieht sehr gut aus, auch die langen Pässe klappen besser. Trotzdem ist Rivers gleichzeitig eine Wundertüte © getty 22/32 11. Kirk Cousins: Gefällt fast besser als letztes Jahr. Die Umstände - vor allem die Receiver-Situation - sind deutlich schwieriger, trotzdem extrem genau, stark gegen den Blitz und auch bei langen Pässen verlässlich. Dazu wenige gravierende Fehler © getty 23/32 10. Jared Goff: Profitiert sehr vom Scheme, dem Run Game und der deutlich verbesserten Line, erfüllt seine Rolle in der Offense aber gut. Vor allem gegen Pressure stabilisiert sich Goff zunehmend, sein Spiel wird insgesamt solider © getty 24/32 9. Matt Ryan: Spielt deutlich besser, als die nackten Zahlen vermuten lassen würden. Obwohl das Scheme viel schwieriger und statischer ist, ist Ryan verlässlich und bewegt die Offense jede Woche. Das Downfield- und Big-Play-Game muss aber besser werden © getty 25/32 8. Tyrod Taylor: Großartige Saison von Taylor bisher. Tolle Pocket-Movements, die ihm genau wie seine generelle Athletik gegen Pressure und Blitz helfen. Glänzt bei den Crossing-Routes über die Mitte und geht nahezu keine unnötigen Risiken ein © getty 26/32 7. Deshaun Watson: Überzeugt in Houstons neuem Scheme. Großartig via Play Action, jede Menge Big-Play-Würfe, toll gegen den Blitz. Die Pre-Draft-Kritik an seiner Armstärke kann zunehmend zu den Akten gelegt werden, auch auf kurze Distanz sehr gut © getty 27/32 6. Carson Wentz: Tolle Saison bis dato. Enorm viele Big Plays jede Woche, spielt aggressiv und tut Defenses bei Third Down sowie in der mittleren und tiefen Distanz weh. Wenn er mal Pressure hat mit einigen Problemen, Tendenz aber extrem vielversprechend © getty 28/32 5. Dak Prescott: Extrem gefährlich außerhalb der Pocket. Release bei Bedarf blitzartig. Liest Defenses sehr gut, auch vor dem Snap. Kaum mal ein wirklich schlechter Read und auch das Deep-Passing-Game ist verbessert. Prescott spielt eine großartige Saison © getty 29/32 4. Alex Smith: Auch wenn er zuletzt etwas gewackelt hat gehört Smith definitiv in die Top-5. Statistisch noch immer der beste (!) Deep-Passer der Liga. Unglaublich gut gegen Pressure und Blitz, liefert Big Plays und tut Defenses mit seinen Scrambles weh © getty 30/32 3. Drew Brees: Von wegen absteigender Ast! Brees dirigiert wieder einmal eines der explosivsten Passing Games, ist unglaublich präzise und gleichzeitig auch im Kurzpassspiel sehr gefährlich. Profitiert von der guten Line, bei Pressure aber anfällig © getty 31/32 2. Tom Brady: Die Offense war zuletzt etwas auf Ballkontrolle bedacht, was die frühen Passing-Spektakel etwas relativierte. Aber noch immer ist Brady in der Pocket und Downfield unglaublich, macht kaum Fehler und erleidet die ligaweit meisten Drops (20) © getty 32/32 1. Russell Wilson: Kein Quarterback bekommt so wenig Hilfe von seiner Line und dem eigenen Run Game - und spielt dabei auf einem solchen sensationellen Level. Wilson ist herausragend gegen Pressure und setzt seien tollen Deep Ball sehr gut an

Seite 1: Startprobleme, das offensive Überangebot und die Stat-Lüge

Seite 2: Winstons Leistungsschwankungen, Big Plays und das Kicker-Debakel