Saisonende für Andrew Luck

NFL Bills @ Jets NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Week 9 NFL Broncos @ Eagles (Delayed) NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals NFL RedZone -

Week 10 NFL Patriots @ Broncos NFL Dolphins @ Panthers

Die Indianapolis Colts haben Andrew Luck am Donnerstag aufgrund seiner Schulterverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit wird Luck in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten.

"Ich wünschte, ich fühlte mich besser und wäre bei 100 Prozent", sagte Luck auf der Homepage der Colts. "Aber das ist leider nicht der Fall. Ich weiß aber, dass ich ein besserer Quarterback, ein besserer Teamkollege und ein besserer Spieler sein werde, und ich freue mich auf die Zukunft."

Luck hat sich im vergangenen Februar einer Operation an der Schulter seines Wurfarmes unterzogen. Zunächst verspürten die Colts noch einen vorsichtigen Optimismus, dass Luck vorzeitig ins Mannschaftstraining zurückkehren könnte. Doch nachdem der 28-Jährige Anfang Oktober einen Rückschlag erlitt, nahm er nicht mehr an den Trainingseinheiten teil. Luck bekam Cortisonspritzen verabreicht, um die Schmerzen im Gelenk zu reduzieren.

Da auch diese Maßnahme keine Besserung brachte, entschied sich die Franchise dazu, ihren Star-Quarterback in der Saison 2017 nicht mehr einzusetzen. "Jeder reagiert auf eine Operation ein wenig anders", sagte General Manager Chris Ballard am Donnerstag. "Wir werden seinen Wurfarm ruhen lassen und mit der Reha fortfahren." Luck werde keine zweite Operation an der Schulter benötigen.

Jacoby Brissett war in den letzten sieben Spielen der Starter der Colts. Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport könnte Indianapolis in den nächsten Tagen den erfahrenen Josh Johnson als Backup für Brissett verpflichten.

Die Colts stehen bei einer Saisonbilanz von 2-6 und belegen in der AFC South derzeit den letzten Platz.