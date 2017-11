Zukunftsplan? Welcher Zukunftsplan?

NFL Falcons @ Panthers NFL RedZone -

Week 9 NFL Broncos @ Eagles (Delayed) NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals NFL RedZone -

Week 10 NFL Patriots @ Broncos NFL Dolphins @ Panthers

In der Saison 2017 sollte die Umstrukturierung des Kaders der Cleveland Browns eigentlich die ersten Früchte tragen. Doch von Verbesserung ist nur wenig zu sehen. Die Browns agieren hoffnungslos wie eh und je, dazu gesellen sich interne Ungereimtheiten. Hat der strategische Plan des Front Office überhaupt noch eine Chance?

Normalerweise kennen wir solche Geschichten nur aus dem Fußball.

Die Browns machten sich mit einer weiteren Niederlage erneut zur absoluten Lachnummer der Liga, diesmal aber nicht auf dem Spielfeld, sondern auf dem Trading-Floor. Bei einem Versuch, mit A.J. McCarron den Backup-Quarterback der Cincinnati Bengals an Land zu ziehen, haben es die Verantwortlichen der Browns nicht geschafft, die NFL fristgerecht von dem Deal zu informieren. Der Trade platzte.

Es passt gut in die Pleiten-, Pech- und Pannenserie in Cleveland. Das Front Office der Browns um Strategy Officer Paul DePodesta und Vizepräsident Sashi Brown hatte einen langfristigen Plan entworfen, wie man mit einem Rebuild über mehrere Jahre eigentlich zum ernsthaften Contender aufsteigen wollte. Dieser ist grundsätzlich zu befürworten, nur möchte er einfach nicht greifen.

Browns bauen voll auf junge Talente

Teure Veteranen wie Paul Kruger, Karlos Dansby oder Donte Whitner wurden gnadenlos ausgebootet, während die Verantwortlichen in Moneyball-Manier einen jungen Kader, voll mit herausragenden Talenten basteln wollten.

Durch geschickte Trades sicherten sich die Browns alleine im Draft 2017 drei Erstrundenpicks, Im kommenden Jahr werden Cleveland - wie bereits 2016 - voraussichtlich die meisten Draft-Picks aller Teams zur Verfügung stehen. 2016 war zudem bewusst als aussichtsloses Jahr in Kauf genommen worden, um hohe Lose zu generieren.

In der aktuellen Saison wollte man bereits die erste Ernte dieses Aufwands säen. Defensive End Myles Garrett sollte als Nummer-Eins-Pick den Pass-Rush beleben, zudem stünde mit Emmanuel Ogbah ein weiterer talentierter Verteidiger an seiner Seite.

Auf der anderen Seite des Balles wurden die Free Agents J.C. Tretter und Kevin Zeitler für die Offensive Line verpflichtet, um sicherzustellen, dass Cleveland 2017 mit weniger als sechs Quarterbacks auskommt. So viele waren es nämlich in der Saison zuvor.

Das Quarterback-Ranking zur Saison-Halbzeit © getty 1/32 Die erste Hälfte der Regular ist schon wieder rum - und langsam nimmt die Liga Form an! Überraschungen gibt es trotzdem jede Woche, SPOX ordnet die 32 Starting-Quarterbacks nach den ersten acht Spielen ein © getty 2/32 Ohne Wertung: Drew Stanton (Arizona Cardinals), Brett Hundley (Green Bay Packers) © getty 3/32 30. C.J. Beathard: Ganz hartes Pflaster für den Rookie. Wurde hinter eine nicht funktionierende Line geworfen, hat dabei die erwartbaren Probleme: Hält den Ball zu lange, viel zu ungenau und vor allem massiv inkonstant. Wird bald durch Garoppolo erlöst © getty 4/32 29. DeShone Kizer: Gegen Minnesota zeigte Kizer gute Ansätze, auch weil Jackson ihm endlich via Scheme (mehr kurze Pässe und Play Action anstatt Downfield-Isolation-Routes) half. Sollte so den Ball schneller loswerden. Reads und Konstanz weiter wacklig © getty 5/32 28. Mitch Trubisky: Ebenfalls positive Tendenzen gegen die Saints, nachdem die Bears ihn in den Wochen davor mehr oder weniger komplett versteckt haben. Athletik und Touch sichtbar, sobald die Reads komplexer werden aber schnell mit großen Problemen © getty 6/32 27. Jay Cutler/Matt Moore: Beide mit guten Szenen vor 2 Wochen, ansonsten viel, viel Negatives. Cutler agiert ängstlich, Moore macht mitunter katastrophale Read-Fehler. Ohne Ajayi dürften die RBs im Passspiel eine größere Rolle erhalten, könnte helfen © getty 7/32 26. Trevor Siemian: Sehr bittere Entwicklung für Siemian. Startete stark in die Saison, doch seitdem die Line und das Run Game wackeln geht die Kurve steil nach unten. Mitunter katastrophal gegen Pressure, schlechte Reads, macht viel zu viele Fehler © getty 8/32 25. Joe Flacco: Auch wenn er wenig bis gar keine Hilfe von seinen Receivern bekommt: 5,4 Yards pro Pass sind schlicht nicht akzeptabel. Einige positive Tendenzen bis zur Verletzung gegen Miami, die Line hat sich gefangen. Jetzt muss Flacco das auch tun © getty 9/32 24. Blake Bortles: Tatsächlich einigermaßen stabilisiert. Bortles ist gegen den Blitz und bei kurzen Timing-Pässen noch immer schwach, auf mittlere und lange Distanz inzwischen aber okay. Genauigkeit muss besser werden, sah zuletzt aber solide aus © getty 10/32 23. Eli Manning: Ohne den Großteil seines WR-Corps und ohne Run Game wird auch die weitere Saison kein Zuckerschlecken. Außerhalb der Pocket wacklig, dafür verbessert im Intermediate-Level sowie gegen Pressure. Spielt besser als die reinen Stats © getty 11/32 22. Jameis Winston: Inkonstanz, Inkonstanz, Inkonstanz. Winston ist noch immer schlecht Downfield und hat große Schwierigkeiten mit dem Blitz. Regelmäßig ungenau über die Mitte, obwohl er die am liebsten bedient. Weit weg vom erhofften nächsten Schritt © getty 12/32 21. Andy Dalton: Nach furchtbarem Start in die Saison hat sich Dalton gefangen. Geht insgesamt besser mit Pressure um und glänzt teilweise aus sauberer Pocket. Will aber immer noch Pässe gerade zu Green erzwingen, was schon zu mehreren INTs führte © getty 13/32 20. Jacoby Brissett: Ganz schwierige Situation. Erleidet die zweitmeisten Drops und hat eine löchrige O-Line vor sich, trotzdem kann Brissett immer wieder gute Spiele abliefern - so auch gegen Cincy zuletzt, als er den Ball schneller loswerden konnte © getty 14/32 19. Derek Carr: Wenig Konstanz und wenig Aggressivität: Oaklands Offense schwebt derzeit irgendwo im Niemandsland. Das liegt auch an Carr, der im Kurzpassspiel zwar weiter glänzt, ansonsten aber noch sehr viel Luft nach oben hat © getty 15/32 18. Josh McCown: Eine der Positiv-Überraschungen. McCown hat zwar weiter jede Woche einige gravierende Fehler in seinem Spiel, ist aber gegen Pressure verlässlich und glänzt mit dem Deep-Passing-Game. Holt das Bestmögliche aus der Offense raus © getty 16/32 17. Cam Newton: Enorme Leistungsschwankungen, Kritik gilt aber auch den Coaches: Scheme und der Benjamin-Trade zeigen, dass Newton quasi zum Kurzpassspiel gezwungen wird - sein klar schwächster Bereich. Trägt die Offense auch im Run Game im Alleingang © getty 17/32 16. Case Keenum: Der Abwärtstrend insgesamt ist erkennbar, Keenum ist aber noch immer eine solide Lösung für Minnesota. Nutzt seine Athletik gegen den Blitz, bedient die mittlere und tiefe Distanz sehr gut. Kurzpassspiel und Präzision? Ausbaufähig! © getty 18/32 15. Marcus Mariota: Ich bleibe dabei: Angesichts seiner Protection und des eigenen Run Games sollte Mariota schon deutlich besser aussehen. Ist aber nur teilweise sichtbar, glänzt vor allem gegen Pressure. Ansonsten auf allen drei Ebenen viel zu ungenau © getty 19/32 14. Matt Stafford: Gutes Spiel gegen Pittsburgh - abgesehen von der Red Zone. Detroit hat noch immer kein Run Game, so dass viel auf Staffords Schultern ruht. Der spielt gut, der Blitz macht ihm hinter der wackligen Line aber zunehmend zu schaffen © getty 20/32 13. Ben Roethlisberger: Es sind definitiv Verbesserungen sichtbar. Big Ben hat sich insgesamt gesteigert, macht weniger Fehler und rückt überall in den Durchschnitt vor. Vor allem der Deep Ball muss aber weiterhin besser werden © getty 21/32 12. Philip Rivers: Lässt noch immer Würfe liegen und leistet sich einfache Fehler. Aber: Das Kurzpassspiel der Chargers sieht sehr gut aus, auch die langen Pässe klappen besser. Trotzdem ist Rivers gleichzeitig eine Wundertüte © getty 22/32 11. Kirk Cousins: Gefällt fast besser als letztes Jahr. Die Umstände - vor allem die Receiver-Situation - sind deutlich schwieriger, trotzdem extrem genau, stark gegen den Blitz und auch bei langen Pässen verlässlich. Dazu wenige gravierende Fehler © getty 23/32 10. Jared Goff: Profitiert sehr vom Scheme, dem Run Game und der deutlich verbesserten Line, erfüllt seine Rolle in der Offense aber gut. Vor allem gegen Pressure stabilisiert sich Goff zunehmend, sein Spiel wird insgesamt solider © getty 24/32 9. Matt Ryan: Spielt deutlich besser, als die nackten Zahlen vermuten lassen würden. Obwohl das Scheme viel schwieriger und statischer ist, ist Ryan verlässlich und bewegt die Offense jede Woche. Das Downfield- und Big-Play-Game muss aber besser werden © getty 25/32 8. Tyrod Taylor: Großartige Saison von Taylor bisher. Tolle Pocket-Movements, die ihm genau wie seine generelle Athletik gegen Pressure und Blitz helfen. Glänzt bei den Crossing-Routes über die Mitte und geht nahezu keine unnötigen Risiken ein © getty 26/32 7. Deshaun Watson: Überzeugt in Houstons neuem Scheme. Großartig via Play Action, jede Menge Big-Play-Würfe, toll gegen den Blitz. Die Pre-Draft-Kritik an seiner Armstärke kann zunehmend zu den Akten gelegt werden, auch auf kurze Distanz sehr gut © getty 27/32 6. Carson Wentz: Tolle Saison bis dato. Enorm viele Big Plays jede Woche, spielt aggressiv und tut Defenses bei Third Down sowie in der mittleren und tiefen Distanz weh. Wenn er mal Pressure hat mit einigen Problemen, Tendenz aber extrem vielversprechend © getty 28/32 5. Dak Prescott: Extrem gefährlich außerhalb der Pocket. Release bei Bedarf blitzartig. Liest Defenses sehr gut, auch vor dem Snap. Kaum mal ein wirklich schlechter Read und auch das Deep-Passing-Game ist verbessert. Prescott spielt eine großartige Saison © getty 29/32 4. Alex Smith: Auch wenn er zuletzt etwas gewackelt hat gehört Smith definitiv in die Top-5. Statistisch noch immer der beste (!) Deep-Passer der Liga. Unglaublich gut gegen Pressure und Blitz, liefert Big Plays und tut Defenses mit seinen Scrambles weh © getty 30/32 3. Drew Brees: Von wegen absteigender Ast! Brees dirigiert wieder einmal eines der explosivsten Passing Games, ist unglaublich präzise und gleichzeitig auch im Kurzpassspiel sehr gefährlich. Profitiert von der guten Line, bei Pressure aber anfällig © getty 31/32 2. Tom Brady: Die Offense war zuletzt etwas auf Ballkontrolle bedacht, was die frühen Passing-Spektakel etwas relativierte. Aber noch immer ist Brady in der Pocket und Downfield unglaublich, macht kaum Fehler und erleidet die ligaweit meisten Drops (20) © getty 32/32 1. Russell Wilson: Kein Quarterback bekommt so wenig Hilfe von seiner Line und dem eigenen Run Game - und spielt dabei auf einem solchen sensationellen Level. Wilson ist herausragend gegen Pressure und setzt seien tollen Deep Ball sehr gut an

Die ewige Browns-Gretchenfrage

In dieser Saison sollten die Pässe hauptsächlich von DeShone Kizer kommen, dem eine ordentliche Vorbereitung über den Sommer nachgesagt wurde. "Wir fühlen uns mit dem aktuellen Personal gut", sagte Head Coach Hue Jackson während des Browns-Training-Camps. "Wirklich gut."

Doch vom Rookie Kizer wurden Wunderdinge erwartet, die er (noch) nicht in seinem Repertoire hat. Nach viereinhalb Spielen wurde Kizer vom im Vorstand nicht unumstrittenen Jackson zum ersten Mal auf die Bank verfrachtet. Kevin Hogan und Cody Kessler bekamen ihre Chance, nutzten diese aber ebenso nur bedingt.

Seit Week 7 zählt Jackson wieder auf Kizer. "Ich glaube, dass ihm die Beobachterrolle die Augen öffnete", rechtfertigte Jackson die Personalrochade. "Es war eine gute Erfahrung für ihn."

Der 52-Jährige geriet mit seiner Rotation mehrmals in die Kritik. Er gibt Kizer das Gefühl, nach jedem Fehler sofort mit einer Strafversetzung auf die Ersatzbank zu drohen. Es mag sein, dass Kizer nicht das Zeug zum Superstar als Passgeber hat, aber mit Jacksons verheerendem Coaching konnte er sich keinerlei Selbstvertrauen aufbauen. Es drängt sich die Frage auf: Wie hält es Jackson mit seinem Quarterback?

Bemühen um Garoppolo, McCarron-Desaster

Angesichts des Angebots für McCarron scheint es um das Vertrauen in Kizer nicht allzu rosig zu stehen.

Um Jimmy Garoppolo, dem angeblichen Wunschkandidaten von Jackson, haben sich die Browns bereits nach der abgelaufenen Saison bemüht. Dieser wechselte nun für einen lächerlich billig erscheinenden Zweitrundenpick nach San Francisco. Ein Gebot, das die Browns allemal toppen hätten können.

Stattdessen konzentrierten sich die Browns auf eine Verpflichtung von McCarron am allerletzten Tag vor der Trade-Deadline. Im Gegenzug dazu hätten die Bengals ein äußerst großzügiges Paket von einem Zweit- sowie einem Drittrunden-Pick eingestreift. Dies wirkt ein wenig wie ein Akt der Verzweiflung, nachdem man beim Garoppolo-Trade durch die Finger schauen musste, wollte man eine Alternative unbedingt erzwingen.

Wildeste Theorien kursiertein inzwischen über den verpassten Trade von McCarron. Eine These lautet, die Browns haben sich schon zu sehr auf Feierlichkeiten konzentriert, und zu spät realisiert, dass notwendige Formalitäten noch nicht erledigt wären. Die offizielle Auslegung der Browns wiederum besagt, man habe den Bengals alle Dokumente zugesandt, in dem Glauben, dass Cincy die Formulare unterschrieben an die NFL weiterleitet.

Fakt ist, die Browns sind ein professionelles Football-Team, welches nicht zum ersten Mal einen Spieler verpflichten wollte. Sich dabei auf ein anderes Team zu verlassen, und vor der Deadline nicht ein Mal kurz bei der Liga nachzufragen, ob der Deal bestätigt ist, schreit aber doch geradezu nach zu viel Slapstick. Viele Experten meinen, die Browns entschieden sich in letzter Sekunde doch gegen McCarron.

Browns setzten statt Wentz und Watson auf Kizer

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Browns sich in vergangenen Drafts jeweils gegen einen Carson Wentz, DeShaun Watson oder Jared Goff entschieden haben, und Kizer vergleichbares Potenzial attestierten. Es hat den Anschein, als ob Kizer Jackson einfach aufgetischt wurde, dieser aber viel lieber mit einem anderen Quarterback arbeiten würde. Dass man sogar Draft-Picks (die in Ohio offensichtlich die weltweit wertvollste Handelsware darstellen) für McCarron aufgeben würde, spricht ebenfalls gegen ein gutes Standing von Kizer in Cleveland.

Die Situation bei den Browns ist mittlerweile so abstoßend, dass sogar College-Quarterbacks wie Sam Darnold zugeben, lieber länger im Universitäts-Team bleiben zu wollen, als von Cleveland in die NFL gedraftet zu werden.

Das angespannte Verhältnis zwischen Jackson und den Teameignern tut der Mannschaft insgesamt sicherlich nicht gut, auch wenn Jackson davon nichts wissen will. "Ich habe die vollste Unterstützung von Herrn und Frau Haslam", sagte Jackson am vergangenen Sonntag. Seit Dezember 2015 verlor Cleveland 26 von 27 Spielen, Jackson selbst steht bei einer Bilanz von 1-23. Den Browns würde ein Trainerwechsel sicherlich gut tun.

Gelingt in Cleveland der Turnaround?

Nach dem London-Game gegen die Minnesota Vikings genießen die Browns ihre Bye-Week. Am Dienstag stieg das letzte Training, die Spieler bekamen ein paar Tage frei. "Wir haben noch acht Spiele vor uns", sagte Jackson bei einer Pressekonferenz. "Wir haben acht Wochen Zeit, Probleme herauszufinden, und sie besser zu machen."

Verletzungssorgen wie jene von Garrett, Jabrill Peppers und Trevon Coley sollten nach der Auszeit der Vergangenheit angehören. Kizer erwarte sich, "dass wir einen Schritt zurück machen und alles evaluieren, was bislang passiert ist."

Einige junge Spieler ließen ihr Potenzial bereits aufblitzen. Garrett führt die Browns in Sacks an. Ihm gelangen bislang vier - bei gerade einmal drei Einsätzen. Ogbah zeigte ebenfalls gute Leistungen, er konnte bislang zwei Sacks sammeln. Der Rookie-Tight-End David Njoku erzielte bislang immerhin drei Touchdowns, und könnte im nächsten Jahr endgültig die offensivstarke Rolle eines Gary Barnidge einnehmen. Zudem zeigte die Mannschaft zuletzt auch in der Defense einen Aufwärtstrend.

In der Vergangenheit kamen die Hälfte der Teams, die mit 0-8 in eine Saison gestartet waren, innerhalb der darauffolgenden drei Jahre die Playoffs. Mit Josh Gordon könnten sie zum Ende der Saison sogar noch eine unverhoffte Verstärkung für die Offense bekommen.

Potenzial hat diese Mannschaft nach wie vor. Und mit guten, sinnvollen Verstärkungen im nächstjährigen Draft sollten die Browns ihren Rebuild fortsetzen. Denn bislang ist noch nicht viel von der Erneuerung zu sehen. Es gibt zwar einen neuen Plan, doch die Ergebnisse sind immer noch die altbekannten. Vielleicht beinhaltet der Plan der Browns ja bald auch einen neuen Head Coach.