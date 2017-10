Medien: Raiders erhalten Carr zurück

MLB Yankees @ Astros (Spiel 2) MLB Cubs @ Dodgers (Spiel 1) NFL RedZone -

Gute Nachrichten aus Oakland! Die bislang wackligen Raiders mussten letztlich ganz offensichtlich doch nicht lange ohne ihren Starting-Quarterback auskommen - Derek Carr kehrt wohl bereits am Sonntag gegen die Los Angeles Chargers zurück.

Das bestätigte NFL-Network-Insider Ian Rapoport am Freitag. Carr hatte sich im Spiel gegen Denver am Rücken verletzt, zunächst wurde über eine Zwangspause von bis zu sechs Wochen spekuliert.

Bereits in der Vorwoche aber zeichneten sich positive Tendenzen ab, selbst ein Einsatz gegen die Ravens am vergangenen Sonntag schien kurzzeitig denkbar. Zum Wochenbeginn hatte Head Coach Jack Del Rio dann schon vermeldet, dass Carr für das Spiel gegen die Chargers aller Voraussicht nach fit wird.

Für Oakland beginnt damit jetzt die Phase in der Saison, in der das Team zeigen muss, dass es zu mehr in der Lage ist. Die Raiders sind in der Division bereits hinter Kansas City und auch hinter Denver zurück gefallen und offenbaren insbesondere in der Secondary die erwartbaren Lücken.

Allerdings war bisher auch die Offense weit von der im Vorfeld der Saison erhofften Dominanz entfernt. Die Line ist noch nicht auf dem Vorjahres-Level, das Passspiel sehr konservativ und Amari Cooper spielt bislang eine schwache Saison. Allzu viele Fehltritte sollte sich Oakland jetzt nicht mehr leisten.