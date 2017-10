Carr: Comeback schon kommende Woche?

NFL Live Patriots @ Buccaneers MLB Red Sox @ Astros (Spiel 2) MLB Yankees @ Indians (Spiel 2) NHL Golden Knights @ Stars MLB Cubs @ Nationals (Spiel 2) MLB Diamondbacks @ Dodgers (Spiel 2) NBA Warriors -

Erstes Aufatmen bei den Oakland Raiders: Quarterback Derek Carr könnte wohl doch schon deutlich früher als zunächst befürchtet zurückkehren. Erste Berichte spekulieren gar über eine minimalste Pause von nur einer, höchstens zwei Wochen.

Ein zentraler Grund dafür ist die Trainingseinheit der Raiders am Donnerstag. Carr warf einige Pässe, laut Reportern vor Ort hatte er vorher auch den Stretching-Part mitgemacht und Ann Killion vom San Francisco Chronicle fügte hinzu, dass Oaklands Quarterback "nicht allzu limitiert" ausgesehen habe.

Darüber hinaus sorgte Left Tackle Donald Penn für Optimismus, Penn verriet gegenüber NBC Spots Bay Area, dass Carr ihm mitgeteilt habe, dass er schon jetzt klar vor dem ursprünglichen Zeitplan sei. Für die Raiders geht es in den kommenden Wochen zuhause gegen die Raiders, die Chargers und die Kansas City Chiefs.

Carr verletzte sich während der Niederlage in Denver am Sonntag bei einem Sack am Rücken, am Montag vermeldete Head Coach Jack Del Rio, dass Carr einen Bruch des Wirbelquerfortsatzes im Rücken erlitten hat. Gegen die Ravens am Sonntag wird Backup E.J. Manuel vorübergehend übernehmen.

Del Rio hatte noch zum Wochenbeginn außerdem zugegeben, dass Carr "auch länger fehlen" könnte. Mehrere Medien hatten von einer Zwangspause von zwei bis gar sechs Wochen berichtet. Stimmen die ersten Anzeichen, kommen die Raiders wohl mit einem blauen Auge davon.