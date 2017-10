Der Rücken! Raiders bangen um Carr

NFL Live Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Live Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Bei den Oakland Raiders ist Luft anhalten angesagt: Derek Carr musste während der Pleite in Denver nach einem harten Sack vom Platz - das Team bangt jetzt um seinen Quarterback.

Direkt nachdem er von mehreren Broncos-Verteidigern zu Boden gebracht worden war, fasste sich Carr an den Rücken. Er verließ daraufhin direkt den Platz und wurde zunächst an der Seitenlinie untersucht, ehe ihn die Ärzte in die Kabine brachten. Backup E.J. Manuel beendete das Spiel, die Raiders verloren in Denver beim Division-Rivalen.

Viel wichtiger aber sind die langfristigen Konsequenzen für Oakland - sollte Carr länger ausfallen, stünde das Team vor dem gleichen Szenario, das es schon zum Ende der vergangenen Saison ereignet hatte. Damals brach sich Carr an Weihnachten das Bein, die Raiders stolperten mit den Backup-Quarterbacks in die Playoffs.

Unmittelbar nach dem Spiel ließ Carr Raum für Spekulationen. Er fühle sich "nicht allzu gut. Wir haben verloren. Das fühlt sich nie gut an." Auch physisch "fühle ich mich nicht gut. Aber das tut wohl niemand in der NFL."

Immerhin aber fügte er hinzu, dass es schon einiges brauchen würde, damit er das nächste Spiel verpasst. Genauere Untersuchungen am Montag sollen Aufschluss geben, Head Coach Jack Del Rio sagte, dass er sich zumindest langfristig nach den ersten Erkenntnissen der Ärzte keine Sorgen mache.