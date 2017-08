5 Jahre! Rekord-Deal für DeAndre Hopkins

MLB Live Blue Jays @ Orioles MLB Live Phillies @ Marlins MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Die Houston Texans haben sich kurz vor dem Start der Regular Season mit ihrem größten Offensiv-Star auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt: Wide Receiver DeAndre Hopkins erhält einen neuen Deal über fünf Jahre.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport soll der neue Vertrag für Hopkins über fünf Jahre bis zu 81 Millionen Dollar wert sein sowie Garantien in Höhe von 49 Millionen Euro enthalten.

Es ist in puncto Garantien der höchste Wide-Receiver-Vertrag aller Zeiten, vor Demaryius Thomas (Denver) und Julio Jones (Atlanta) mit je 35 Millionen garantiert.

Hopkins wäre andernfalls in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages gegangen, mit der Vertragsverlängerung ist er bis einschließlich 2022 an die Texans gebunden. In vier Jahren kommt er auf 317 Receptions, 4.487 Yards und 23 Touchdowns.