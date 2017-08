Blake Bortles darf gegen die Texans ran

MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Blake Bortles ist alter und neuer Quarterback-Starter der Jacksonville Jaguars. Am Samstag gab das Team bekannt, dass der umstrittene Quarterback seinen Stammplatz behalten und als erster Quarterback in die Saisoneröffnung am 10. September bei den Houston Texans gehen wird.

Nach einer Niederlage im zweiten Preseason-Spiel hatte Jaguars-Coach Doug Marrone einen QB-Tausch ins Spiel gebracht: Er sei nicht zufrieden mit den Leistungen, "jeder" könne sich den Stammplatz schnappen. Erster Backup hinter Bortles war bis dahin Chad Henne, er hatte im ersten Preseason-Spiel von Beginn an gespielt.

Nun ist klar, dass sich Bortles im Training Camp durchgesetzt hat - zumindest vorerst.

Bortles war von den Jaguars 2014 an dritter Position gedraftet worden, seit Week 4 der Saison 2014 hat er alle Spiele der Jaguars als Starter bestritten. Bisher konnte er die in ihn gesetzten Hoffnungen jedoch noch nicht erfüllen.