Kuhn und Vollmer kommentieren Pats-Spiele

Gute Nachricht für alle Fans der New England Patriots: Die Preseason-Spiele der Patriots werden live und kostenlos auf Patriots.com übertragen - mit den deutschen Ex-NFL-Spielern Markus Kuhn und Sebastian Vollmer als Kommentatoren.

Das teilten die Patriots via Twitter mit. In dem Video erklärt Kuhn: "Es gibt alle vier Preseason-Spiele auf Patriots.com und wir erklären euch die Spiele und bereiten euch auf die kommende Saison vor."

Der langjährige Patriots-Tackle Vollmer, der jüngst seine Karriere beendet hatte, fügte hinzu: "Ich bin endlich wieder zuhause hier in Foxborough bei meinen Teamkollegen. Wir sind live dabei bei den Spielen, erklären euch alles."

Für New England beginnt die Preseason in der Nacht vom 10. auf den 11. August (1.30 Uhr) gegen die Jacksonville Jaguars. Es folgen Partien gegen die Houston Texans (20. August/2 Uhr), gegen die Detroit Lions (26. August/1 Uhr) und gegen die New York Giants (1. September/1.30 Uhr).

Das Preseason-Programm auf DAZN

Auch auf DAZN werden mehrere Preseason-Partien live übertragen. Der Überblick:

Datum Uhrzeit Partie 4. August 2 Uhr Arizona Cardinals - Dallas Cowboys 18. August 2 Uhr Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers 22. August 2 Uhr Cleveland Browns - New York Giants 27. August 2 Uhr Los Angeles Rams - Los Angeles Chargers 27. August 19 Uhr Tennessee Titans - Chicago Bears 27. August 22.30 Uhr Washington Redskins - Cincinnati Bengals

Die Regular Season beginnt anschließend in der Nacht vom 7. auf den 8. September (2.30 Uhr) mit dem Duell der Patriots gegen die Kansas City Chiefs.