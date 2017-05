Vollmer: Rückkehr in die NFL vom Tisch

Dienstag, 16.05.2017

Nach neun Jahren hatten sich die Patriots im Frühjahr 2017 von Vollmer getrennt. Der Deutsche konnte mit der Franchise um Quarterback Tom Brady zwei Super-Bowl-Ringe gewinnen, hatte allerdings immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

Vollmer hatte sich zwischen den Jahren 2010 und 2014 als einer der besten Right Tackles in der NFL etabliert, seinen Platz bei den Patriots jedoch während einer verletzungsbedingten einjährigen Abwesenheit an Marcus Cannon verloren.

Der 33-Jährige betonte gegenüber SiriusXM Satellite Radio zudem, dass er sein Leben abseits des Platzes genieße und eine Karriere als Kommentator ins Visier genommen habe.

Sebastian Vollmer im Steckbrief