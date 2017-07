Ninkovich beendet seine Karriere

MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros MLB Brewers -

Cubs MLB Rangers -

Orioles MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins

Die New England Patriots stehen vorm Ende einer Ära. Defensive End Rob Ninkovich hat seinen Rücktritt erklärt und steht dem Team somit nicht mehr zur Verfügung. Mit den Patriots stand er dreimal im Super Bowl und gewann zwei davon.

In den ersten Tagen des Trainingscamps war Ninkovich abwesend. Laut Head Coach Bill Belichick hatte dies "persönliche Gründe". In einer Pressekonferenz erklärte Ninkovich nun offiziell seinen Rücktritt.

Ninkovich, 33, befasste sich seit ein paar Jahren schon mit einem Karriereende. Er spielte insgesamt zwölf Jahre in der NFL und wurde in der fünften Runde des Draft 2006 von den New Orleans Saints gezogen.

Wirklich bekannt wurde Ninkovich jedoch erst, als er 2009 als Free Agent zu den Patriots wechselte. Von 2009 bis 2016 spielte der Linebacker und Defensive End 123 Mal in der Regular Season (101 Starts) für New England und absolvierte 17 Playoff-Spiele (16 Starts). 2013 und 2015 war er jeweils einer der Teamcaptains.

Patriots: Rob Ninkovich hinterlässt Lücke in der Front Seven

In seiner Karriere in New England kam er auf 423 Tackles und 46 Sacks. 2016 allerdings wurde seine Spielzeit merklich zurückgeschraubt. Er spielte lediglich in 44,3 Prozent der Defensiv-Snaps des Teams, was aber auch daran lag, dass er die Saison mit einer Vier-Spiele-Sperre für einen positiven Doping-Test begonnen hatte. Gegen Ende der Saison war seine Einsatzzeit jedoch wieder auf gewohntem Niveau.

Ninkovich wird eine Lücke in der Front Seven der Patriots hinterlassen, in der er gegenüber von Trey Flowers als möglicher Starting Defensive End eingeplant war. Durch den Abgang von Ninkovich dürfte die Wichtigkeit von Neuzugang Kony Ealy weiter steigen. Zudem stehen mit Geneo Grissom und den Rookies Derek Rivers und Deatrich Wise Jr. noch weitere Pass-Rush-Alternativen im Kader.