Julian Edelman verpasst NFL-Saison

MLB Live Mariners @ Yankees MLB Live Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Nationals @ Marlins

Die New England Patriots müssen kurz vor dem Saisonstart in der NFL einen schweren Schlag verkraften. Wide Receiver Julian Edelman hat im Vorbereitungsspiel gegen die Detroit Lions einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und fehlt dem Super-Bowl-Champion in der gesamten Spielzeit 2017/18.

Dies berichten US-Medien übereinstimmend. Eine Kernspintomographie am Samstag erbrachte die Diagnose.

Edelman (31), zweimal NFL-Champion mit New England, verletzte sich im ersten Viertel ohne gegnerische Einwirkung. "Gladiator" schrieb New Englands Star-Quarterback Tom Brady am Samstag bei Instagram und veröffentlichte ein Foto, das ihn bei einer Umarmung mit Edelman zeigt. "Werde schnell wieder gesund, mein Freund", twitterte der Kaarster Sebastian Voller, ehemaliger Patriots-Teamkollege von Edelman.

Der gebürtige Kalifornier hatte seinen Vertrag vor wenigen Wochen um zwei Jahre verlängert und bekommt dafür elf Millionen Dollar. Edelman hat 397 Pässe vom fünfmaligen Super-Bowl-Gewinner Brady gefangen. Damit ist er Dritter hinter Wes Welker (563) und Rob Gronkowski (400).