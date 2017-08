Kizer startet - auch in der Regular Season?

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Bei den Cleveland Browns deutet sich eine Entscheidung in der Quarterback-Frage an: Nachdem bislang Brock Osweiler wie der Favorit auf den Startplatz wirkte, scheint ihm Rookie DeShone Kizer inzwischen den Rang abgelaufen zu haben.

Head Coach Hue Jackson bestätigte, dass Kizer das dritte Preseason-Spiel - häufig ein Fingerzeig auf die Hackordnung in der Regular Season - starten wird.

Weiter erklärte Jackson in einem Statement: "DeShone hat große Fortschritte gemacht, indem er die notwendige Zeit investiert hat, um unsere Offense zu lernen. Er hat hat an sich gearbeitet und seine Basics verbessert, gleichzeitig konnte er die Offense in den Preseason-Spielen effektiv über den Platz bewegen."

Entwicklung, so Jackson weiter, "ist so wichtig für einen jungen Quarterback, er muss jetzt den nächsten Schritt machen und hat sich diese Chance verdient. Wir freuen uns darauf, DeShone in dieser Woche als Starter zu sehen und er hat sich fraglos in Position gebracht, auch den Startplatz zum Auftakt der Regular Season zu gewinnen."

ESPN-Insider Adam Schefter vermeldete zudem bereits, dass Osweiler im dritten Spiel womöglich überhaupt nicht zum Einsatz kommen soll. Das wäre dann in Kombination mit Jacksons Aussagen wohl ein klarer Hinweis darauf, dass der vor einigen Monaten erst verpflichtete Quarterback weiter getradet werden könnte.