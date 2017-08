Kreuzbandriss: Saisonaus für Ware

NFL Live Bears @ Titans MLB Live Twins @ Blue Jays MLB Live Padres @ Marlins MLB Live Orioles @ Red Sox MLB Live Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees@Orioles MLB Marlins@Braves MLB Marlins@Braves MLB Marlins@Braves

Die Kansas City Chiefs verlieren in Spencer Ware ihren Starting-Running-Back für die gesamte Saison. Wie der Athletik-Trainer der Chiefs, Rick Burkholder, am Samstag erklärte, hat sich Ware im Preseason Spiel gegen die Seattle Seahawks am Freitagabend das hintere Kreuzband gerissen.

Chiefs-Coach Andy Reid hat bereits mitgeteilt, dass Rookie Kareem Hunt die Starter-Rolle für Ware übernehmen wird. Hunt wird sich die Spielzeit wiederum mit Charcandrick West und C.J. Spiller teilen.

"Kareem hat gesehen wie schnell sich die Dinge ändern können und jemand Starter werden kann. Er ist in dieser Position", sagte Reid am Samstag. Hunt überzeugte bislang mit 79 Rushing Yards bei 17 Laufversuchen in den letzten beiden Preseason-Spielen.

Dennoch werden die Chiefs Ware schmerzlich vermissen. Er ist der physisch stärkste Back des Teams und lief in der abgelaufenen Saison für 921 Yards und drei Touchdowns. Außerdem hatte Ware 33 Receptions für 447 Yards.