Offiziell: Browns machen Osweiler zum Starter

MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox -

Rangers MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners at Bay Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Marlins @ Mets MLB Dodgers -

Tigers MLB Marlins -

Mets MLB Yankees -

Red Sox MLB Blue Jays @ Cubs

Die Entscheidung ist endlich gefallen! Die Cleveland Browns machen Brock Osweiler zu ihrem Starting-Quarterback - zumindest vorläufig. Bis zur Regular Season nämlich ist es noch ein weiter Weg.

In einem Statement erklärte Head Coach Hue Jackson: "Zu diesem Zeitpunkt im Bewertungsprozess werden wir mit Brock als Starter in das Preseason-Spiel gegen die Saints am Donnerstagabend gehen. In diese Evaluierung fließen viele Faktoren hinein, unter dem Strich aber geht es immer darum, effizient und effektiv die Offense aufs Feld zu übertragen. Du willst, dass dein Starter das unter allen Umständen leisten kann. Brock hat nicht viele Trainingseinheiten mit dem ersten Team erhalten, und das gibt ihm diese Chance. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was er mit dieser Gelegenheit machen kann."

Zur weiteren Quarterback-Hackordnung erklärte Jackson: "Cody (Kessler) wird der zweite Quarterback sein, der dann Snaps erhält, gefolgt von DeShone (Kizer) und Kevin (Hogan). Ich bin mit der Art und Weise, wie unsere Quarterbacks gegeneinander antreten und sich verbessert haben, zufrieden."

Browns: DeShone Kizer schien wie der Favorit

Die Nachricht kommt vor allem deshalb überraschend, weil der gut vernetzte Cleveland Plain Dealer noch am vergangenen Freitag vermeldet hatte, dass Rookie DeShone Kizer den Preseason-Startplatz mutmaßlich in der Tasche hat. Weiter berichtete die Zeitung damals, dass Kizers Vorsprung vor den anderen beiden Quarterbacks im Training der vergangenen Woche "nicht einmal knapp" sei.

Jackson aber hatte Osweiler schon im Juni als "angenehme Überraschung" bezeichnet, ohnehin aber betonte der Head Coach weiter, dass "wir von allen Quarterbacks während der Preseason noch viel sehen werden. Jeder von ihnen hat noch die Chance, sich weitere Gelegenheiten zu verdienen und das Recht, unser Team zum Start der Regular Season anzuführen."