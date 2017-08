Protest? Lynch sitzt die Hymne aus!

MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Padres at Marlins MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams

Marshawn Lynch hat während des Preseason Spiels in Phoenix für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Der neue Running Back der Oakland Raiders ist während der Nationalhymne nicht aufgestanden - und erinnerte damit an den noch immer kontrovers diskutierten Hymnen-Protest von Colin Kaepernick in der Vorsaison. Lynch kam bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals nicht zum Einsatz.

Lynch, der während der Hymne auf einer Kühlbox Platz nahm, hat schon in der Vergangenheit seine Unterstützung für Kaepernick erklärt. Der Ex-49ers-Quarterback war Anfangs der letzten Saison der erste von vielen NFL-Akteuern, die durch das Knien oder Sitzen während der US-amerikanischen Nationalhymne ihren Protest ausdrückten.

Nach dem Spiel nahm Beastmode keine Stellung zu dem Vorfall. Raiders-Coach Jack Del Rio allerdings äußerte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wie folgt: "Ich habe nach dem Spiel mit Marshawn gesprochen und ihm erklärt, dass das Stehen während der Hymne eine große Bedeutung für mich hat."

Lynch soll Del Rio daraufhin erklärt haben, bereits seine gesamte Karriere noch nicht für die Nationalhymne aufgestanden zu sein. "Daraufhin sagte ich ihm, ihn so zu respektieren wie er ist. Er soll sein Ding machen und wir das unsere. Für uns ist das kein Thema", so Del Rio über seinen neuen Running Back.