Deutscher trainiert mit den Buccaneers

Freitag, 26.05.2017

Vier Teams werden jeweils einen zusätzlichen internationalen Spieler auf ihrer Practice Squad für die Saison 2017 haben, wie die NFL am Donnerstag verkündete.

Die ausgewählten Teams sind die der NFC South, die in einer Auslosung bestimmt wurden. Alle vier erhalten einen elften Platz auf der Practice Squad, die Spieler dürfen jedoch nicht in der Saison eingesetzt werden.

"Es ist überwältigend, einer der größten Momente meines Lebens", so Eric Nzeocha in einem offiziellen Statement: "Es war mein Traum, seit ich mit 14 Jahren mit Football angefangen habe. Als sie mir gesagt haben, dass es tatsächlich passiert, war ich überwältigt. Ich freue mich sehr auf diese Chance. Es ist unglaublich."

Eric Nzeocha, der Bruder von Cowboys-Linebacker Mark Nzeocha, begann seine Footballkarriere bei den Franken Knights in der Jugend in Neusitz. Er spielte für das Deutsche Nachwuchs-Nationalteam und war drei Jahre auf dem College für die University of Wyoming aktiv, wo er 2015 vom Tight End zum Linebacker umgeschult wurde.

Eric Nzeocha (l.) wird 2017 bei den Tampa Bay Buccaneers mittrainieren © NFL

Drei Briten in der NFC South

Neben dem Deutschen, der mit den Tampa Bay Buccaneers trainieren wird, sind drei Briten ausgewählt worden: Ex-Rugby-Spieler Tight End Alex Gray geht zu den Atlanta Falcons, College-Spieler Defensive End Alex Jenkins zu den New Orleans Saints und Defensive End Efe Obada, der einst bei den Dallas Cowboys unter Vertrag stand, schließt sich den Carolina Panthers an.

In den letzten drei Monaten hatten die vier Auserwählten bereits mit NFL-Spielern und potenziellen Draft-Picks in Florida trainiert. Alles unter der Leitung vom zweimaligen Super-Bowl-Champion mit den New York Giants, Osi Umenyiora, und dem Head of Football Development von NFLUK, Aden Durde.

"Dies wird das Leben dieser Leute verändern", zeigte sich Umenyiora begeistert: "Sie haben eine große Chance. Sie werden nicht nur von ihren neuen Teams gesehen, sondern von allen, die sich vorstellen können, dass sie eines Tages selbst NFL-Spieler sein können. Sie werden andere auf der ganzen Welt inspirieren, vor allem Leute, die nie geglaubt hätten, eine Chance in der NFL zu bekommen. Nun sehen sie, dass es einen möglichen Weg gibt. Diese Jungs haben sehr hart für ihre Chance gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass sie ihren Teams einen großen Dienst erweisen und ihre Fähigkeiten und ihr Wissen über das Spiel verbessern werden."

